https://ria.ru/20211218/omikron-1764381132.html
Названа категория людей, по которой омикрон-штамм ударит сильнее всех
Вирусолог назвал категорию людей, которые тяжело перенесут омикрон-штамм - РИА Новости, 18.12.2021
Названа категория людей, по которой омикрон-штамм ударит сильнее всех
Наибольшую опасность омикрон-штамм коронавируса представляет для людей, который ни разу не болели COVID-19 и не вакцинировались. Об этом в беседе с "URA.RU"... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T16:38
2021-12-18T16:38
2021-12-18T22:12
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Наибольшую опасность омикрон-штамм коронавируса представляет для людей, который ни разу не болели COVID-19 и не вакцинировались. Об этом в беседе с "URA.RU" рассказал вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.По его словам, перенесенный ранее COVID-19 или прививка обеспечат легкое течение болезни при заражении вариантом "омикрон".Вместе с тем он отметил, что новым штаммам коронавируса все сложнее проникать в организмы тех, кто еще ни разу не столкнулся с инфекцией, так как этим людям удалось в течение двух лет продержаться в так называемом иммунологическом буфере за счет переболевших и вакцинированных COVID-19.В ноябре в Ботсване и ЮАР обнаружили штамм SARS-CoV-2. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность". В России зафиксировали 25 случаев.
https://ria.ru/20211218/omikron-1764376672.html
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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
16:38 18.12.2021 (обновлено: 22:12 18.12.2021)
Вирусолог назвал категорию людей, которые тяжело перенесут омикрон-штамм
Ученый Волчков: люди, не переболевшие COVID и не привитые, перенесут омикрон-штамм тяжелее