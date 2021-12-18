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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211218/omikron-1764381132.html
Названа категория людей, по которой омикрон-штамм ударит сильнее всех
Вирусолог назвал категорию людей, которые тяжело перенесут омикрон-штамм - РИА Новости, 18.12.2021
Названа категория людей, по которой омикрон-штамм ударит сильнее всех
Наибольшую опасность омикрон-штамм коронавируса представляет для людей, который ни разу не болели COVID-19 и не вакцинировались. Об этом в беседе с "URA.RU"... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T16:38
2021-12-18T22:12
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Наибольшую опасность омикрон-штамм коронавируса представляет для людей, который ни разу не болели COVID-19 и не вакцинировались. Об этом в беседе с "URA.RU" рассказал вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.По его словам, перенесенный ранее COVID-19 или прививка обеспечат легкое течение болезни при заражении вариантом "омикрон".Вместе с тем он отметил, что новым штаммам коронавируса все сложнее проникать в организмы тех, кто еще ни разу не столкнулся с инфекцией, так как этим людям удалось в течение двух лет продержаться в так называемом иммунологическом буфере за счет переболевших и вакцинированных COVID-19.В ноябре в Ботсване и ЮАР обнаружили штамм SARS-CoV-2. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность". В России зафиксировали 25 случаев.
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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
16:38 18.12.2021 (обновлено: 22:12 18.12.2021)
 
Вирусолог назвал категорию людей, которые тяжело перенесут омикрон-штамм

Ученый Волчков: люди, не переболевшие COVID и не привитые, перенесут омикрон-штамм тяжелее

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра идет по больничному коридору
Медицинская сестра идет по больничному коридору - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Наибольшую опасность омикрон-штамм коронавируса представляет для людей, который ни разу не болели COVID-19 и не вакцинировались. Об этом в беседе с "URA.RU" рассказал вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
По его словам, перенесенный ранее COVID-19 или прививка обеспечат легкое течение болезни при заражении вариантом "омикрон".
"Это способ нашей иммунной системы получить апдейт к "омикрону" тоже. А вот те пациенты, которые не переболели, у них могут быть серьезные последствия", — пояснил специалист.
Вместе с тем он отметил, что новым штаммам коронавируса все сложнее проникать в организмы тех, кто еще ни разу не столкнулся с инфекцией, так как этим людям удалось в течение двух лет продержаться в так называемом иммунологическом буфере за счет переболевших и вакцинированных COVID-19.
В ноябре в Ботсване и ЮАР обнаружили штамм SARS-CoV-2. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность". В России зафиксировали 25 случаев.
Мобильный пункт тестирования на коронавирус (COVID-19) в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
15:49Распространение коронавируса
Названы необычные симптомы омикрон-штамма
 
Распространение коронавирусаОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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