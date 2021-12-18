https://ria.ru/20211218/omikron-1764381132.html

Названа категория людей, по которой омикрон-штамм ударит сильнее всех

Вирусолог назвал категорию людей, которые тяжело перенесут омикрон-штамм - РИА Новости, 18.12.2021

Названа категория людей, по которой омикрон-штамм ударит сильнее всех

Наибольшую опасность омикрон-штамм коронавируса представляет для людей, который ни разу не болели COVID-19 и не вакцинировались. Об этом в беседе с "URA.RU"... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T16:38

2021-12-18T16:38

2021-12-18T22:12

распространение коронавируса

общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Наибольшую опасность омикрон-штамм коронавируса представляет для людей, который ни разу не болели COVID-19 и не вакцинировались. Об этом в беседе с "URA.RU" рассказал вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.По его словам, перенесенный ранее COVID-19 или прививка обеспечат легкое течение болезни при заражении вариантом "омикрон".Вместе с тем он отметил, что новым штаммам коронавируса все сложнее проникать в организмы тех, кто еще ни разу не столкнулся с инфекцией, так как этим людям удалось в течение двух лет продержаться в так называемом иммунологическом буфере за счет переболевших и вакцинированных COVID-19.В ноябре в Ботсване и ЮАР обнаружили штамм SARS-CoV-2. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность". В России зафиксировали 25 случаев.

https://ria.ru/20211218/omikron-1764376672.html

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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса