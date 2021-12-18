https://ria.ru/20211218/omikron-1764376672.html

У "омикрона" нашли уникальный симптом

Названы необычные симптомы омикрон-штамма - РИА Новости, 18.12.2021

У "омикрона" нашли уникальный симптом

Британские исследователи из ZOE COVID Study, основываясь на данных пользователей своего приложения, опубликовали список симптомов, указывающих на заражение... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T15:49

2021-12-18T15:49

2021-12-18T23:17

распространение коронавируса

в мире

великобритания

коронавирусы

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763599702_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_73bf715a94aa8ff9523b53306a30df79.jpg

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Британские исследователи из ZOE COVID Study, основываясь на данных пользователей своего приложения, опубликовали список симптомов, указывающих на заражение омикрон-штаммом коронавируса.Ученые продемонстрировали особенности, отличающие этот вариант от предыдущих. Так, согласно сообщениям заболевших COVID-19 из Лондона, наиболее часто среди симптомов "омикрона" встречаются насморк, головная боль, повышенная утомляемость, частое чихание, а также першение в горле.Местные журналисты из Express также обратили внимание на необычный признак заражения, который встречается чуть реже основных: потерю аппетита.По мнению ведущего научного сотрудника ZOE Тима Спектора, уже к Рождеству омикрон-штамм станет доминирующим в Британии. Специалист также предположил, что уровень заболеваемости этим вариантом COVID-19 будет выше когда-либо зафиксированного.Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность". В России зафиксировали 25 случаев заражения.Специалисты считают, что заражаться им могут в том числе переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. При этом, как отмечал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, у привитых болезнь проходит в легкой форме. Министр здравоохранения Михаил Мурашко также подчеркивал, что большинство пациентов с коронавирусом, которые поступают в российские стационары, не были привиты.

https://ria.ru/20211217/sindrom-1764150191.html

https://ria.ru/20211217/omikron-1764171178.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, коронавирусы, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса