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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211218/omikron-1764376672.html
У "омикрона" нашли уникальный симптом
Названы необычные симптомы омикрон-штамма - РИА Новости, 18.12.2021
У "омикрона" нашли уникальный симптом
Британские исследователи из ZOE COVID Study, основываясь на данных пользователей своего приложения, опубликовали список симптомов, указывающих на заражение... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T15:49
2021-12-18T23:17
распространение коронавируса
в мире
великобритания
коронавирусы
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Британские исследователи из ZOE COVID Study, основываясь на данных пользователей своего приложения, опубликовали список симптомов, указывающих на заражение омикрон-штаммом коронавируса.Ученые продемонстрировали особенности, отличающие этот вариант от предыдущих. Так, согласно сообщениям заболевших COVID-19 из Лондона, наиболее часто среди симптомов "омикрона" встречаются насморк, головная боль, повышенная утомляемость, частое чихание, а также першение в горле.Местные журналисты из Express также обратили внимание на необычный признак заражения, который встречается чуть реже основных: потерю аппетита.По мнению ведущего научного сотрудника ZOE Тима Спектора, уже к Рождеству омикрон-штамм станет доминирующим в Британии. Специалист также предположил, что уровень заболеваемости этим вариантом COVID-19 будет выше когда-либо зафиксированного.Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность". В России зафиксировали 25 случаев заражения.Специалисты считают, что заражаться им могут в том числе переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. При этом, как отмечал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, у привитых болезнь проходит в легкой форме. Министр здравоохранения Михаил Мурашко также подчеркивал, что большинство пациентов с коронавирусом, которые поступают в российские стационары, не были привиты.
https://ria.ru/20211217/sindrom-1764150191.html
https://ria.ru/20211217/omikron-1764171178.html
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в мире, великобритания, коронавирусы, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
15:49 18.12.2021 (обновлено: 23:17 18.12.2021)
 
Названы необычные симптомы омикрон-штамма

Британские ученые назвали потерю аппетита симптомом омикрон-штамма коронавируса

© REUTERS / Eduardo MunozМобильный пункт тестирования на коронавирус (COVID-19) в Нью-Йорке, США
Мобильный пункт тестирования на коронавирус (COVID-19) в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
© REUTERS / Eduardo Munoz
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Британские исследователи из ZOE COVID Study, основываясь на данных пользователей своего приложения, опубликовали список симптомов, указывающих на заражение омикрон-штаммом коронавируса.
Ученые продемонстрировали особенности, отличающие этот вариант от предыдущих. Так, согласно сообщениям заболевших COVID-19 из Лондона, наиболее часто среди симптомов "омикрона" встречаются насморк, головная боль, повышенная утомляемость, частое чихание, а также першение в горле.
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Местные журналисты из Express также обратили внимание на необычный признак заражения, который встречается чуть реже основных: потерю аппетита.
По мнению ведущего научного сотрудника ZOE Тима Спектора, уже к Рождеству омикрон-штамм станет доминирующим в Британии. Специалист также предположил, что уровень заболеваемости этим вариантом COVID-19 будет выше когда-либо зафиксированного.
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Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность". В России зафиксировали 25 случаев заражения.
Специалисты считают, что заражаться им могут в том числе переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. При этом, как отмечал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, у привитых болезнь проходит в легкой форме. Министр здравоохранения Михаил Мурашко также подчеркивал, что большинство пациентов с коронавирусом, которые поступают в российские стационары, не были привиты.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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