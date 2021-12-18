https://ria.ru/20211218/omikron-1764370897.html
ВОЗ оценила эффективность вакцин Pfizer и AstraZeneca против омикрон-штамма
ВОЗ оценила эффективность вакцин Pfizer и AstraZeneca против омикрон-штамма - РИА Новости, 18.12.2021
ВОЗ оценила эффективность вакцин Pfizer и AstraZeneca против омикрон-штамма
Предварительные результаты исследований действия вакцин Pfizer и AstraZeneca указали на их пониженную эффективность против нового штамма коронавируса "омикрон"... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T14:38
2021-12-18T14:38
2021-12-18T23:18
распространение коронавируса
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astrazeneca
здоровье - общество
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Предварительные результаты исследований действия вакцин Pfizer и AstraZeneca указали на их пониженную эффективность против нового штамма коронавируса "омикрон" по сравнению с вариантом "дельта", сообщается в документе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)."Результаты (исследований) из Англии указывают на значительное снижение эффективности действия вакцины против симптоматического заболевания "омикрон" по сравнению с "дельта" (вариантом) после двух доз Pfizer-BioNTech Comirnaty либо AstraZeneca Vaxzevria", — говорится в документе.Тем не менее отмечается, что спустя две недели после бустерной дозы вакцины от компании Pfizer эффективность действия препарата против нового штамма повышается.В документе подчеркивается, что эти данные имеют предварительный характер.Ранее генеральный директор и соучредитель компании BioNtech Угур Шахин в интервью изданию Spiegel заявил, что две дозы вакцины Pfizer/Biontech не дают достаточной защиты от коронавирусного штамма "омикрон", а бустерная прививка нужна через три месяца.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм — B.1.1.529 — ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
https://ria.ru/20211217/vaktsina-1764319859.html
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в мире, вакцинация, юар, der spiegel, воз, astrazeneca , здоровье - общество, коронавирус covid-19, вакцина pfizer/biontech, вакцина astrazeneca, омикрон-штамм коронавируса
14:38 18.12.2021 (обновлено: 23:18 18.12.2021)
ВОЗ оценила эффективность вакцин Pfizer и AstraZeneca против омикрон-штамма
ВОЗ: Pfizer и AstraZeneca показали пониженную эффективность против омикрон-штамма