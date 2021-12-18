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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211218/omikron-1764357049.html
На Украине выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
На Украине выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса - РИА Новости, 18.12.2021
На Украине выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
Первый случай заражения штаммом COVID-19 "омикрон" зафиксировали на Украине у человека, посещавшего ранее Объединенные Арабские Эмираты, сообщил министр... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T11:53
2021-12-18T15:48
распространение коронавируса
в мире
украина
оаэ
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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КИЕВ, 18 дек - РИА Новости. Первый случай заражения штаммом COVID-19 "омикрон" зафиксировали на Украине у человека, посещавшего ранее Объединенные Арабские Эмираты, сообщил министр здравоохранения страны Виктор Ляшко."На Украине обнаружили штамм "омикрон", - написал министр в Facebook.По его данным, штамм выявлен в результате полногеномного секвенирования. Он добавил, что заразившийся человек вернулся из ОАЭ, где контактировал с больными COVID-19. Пациент находится на лечении.По словам министра, проводится эпидемиологическое расследование и обследование контактных лиц.Как рассказала главный инфекционист, заслуженный врач Ольга Голубовская, больной уже перенес COVID-19 несколько месяцев назад. "А сейчас он приехал из ОАЭ - и снова у него повысилась температура тела до достаточно высоких цифр, снова он заболел. Но само течение заболевания у него не тяжелое, и он находится под наблюдением, хотя выписался уже из стационара. Ему даны рекомендации - и будем наблюдать, чем все это закончится", - цитирует специалиста агентство УНН.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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в мире, украина, оаэ, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
11:53 18.12.2021 (обновлено: 15:48 18.12.2021)
 
На Украине выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса

Первый случай заражения омикрон-штаммом на Украине выявили у человека, приехавшего из ОАЭ

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудник в лаборатории
Сотрудник в лаборатории - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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КИЕВ, 18 дек - РИА Новости. Первый случай заражения штаммом COVID-19 "омикрон" зафиксировали на Украине у человека, посещавшего ранее Объединенные Арабские Эмираты, сообщил министр здравоохранения страны Виктор Ляшко.
"На Украине обнаружили штамм "омикрон", - написал министр в Facebook.
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09:01Распространение коронавируса
Биолог рассказала о причинах мутаций омикрон-штамма коронавируса
По его данным, штамм выявлен в результате полногеномного секвенирования. Он добавил, что заразившийся человек вернулся из ОАЭ, где контактировал с больными COVID-19. Пациент находится на лечении.
По словам министра, проводится эпидемиологическое расследование и обследование контактных лиц.
Как рассказала главный инфекционист, заслуженный врач Ольга Голубовская, больной уже перенес COVID-19 несколько месяцев назад. "А сейчас он приехал из ОАЭ - и снова у него повысилась температура тела до достаточно высоких цифр, снова он заболел. Но само течение заболевания у него не тяжелое, и он находится под наблюдением, хотя выписался уже из стационара. Ему даны рекомендации - и будем наблюдать, чем все это закончится", - цитирует специалиста агентство УНН.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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Распространение коронавирусаВ миреУкраинаОАЭКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
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