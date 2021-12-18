https://ria.ru/20211218/kofe-1764336465.html
Назван простой прием, повышающий бодрящий эффект от кофе
Назван прием, повышающий бодрящий эффект от кофе - РИА Новости, 18.12.2021
Назван простой прием, повышающий бодрящий эффект от кофе
Как добиться максимального бодрящего эффекта от кофе и стоит ли зимой чаще употреблять этот напиток, рассказала в интервью радио Sputnik научный сотрудник... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T02:10
2021-12-18T02:10
2021-12-18T02:10
общество
российская академия наук
россия
татьяна блохина
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Как добиться максимального бодрящего эффекта от кофе и стоит ли зимой чаще употреблять этот напиток, рассказала в интервью радио Sputnik научный сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Татьяна Блохина.Сонливость и упадок сил для многих людей являются неизменными спутниками последних недель года. Чтобы вернуть себе жизненный тонус, кто-то начинает чаще пить кофе. Однако злоупотребление этим напитком приводит к тому, что он перестает бодрить, предупредила эксперт.Усилить восприимчивость организма к кофе можно простым способом: реже прибегать к помощи этого напитка, продолжила специалист."Чтобы бодрящий эффект стал сильнее, нужно не увеличить, а, наоборот, снизить потребление кофе. Есть такой прием у бегунов на длинные дистанции: они отказываются на две-три недели от приема кофе, а потом выпивают перед забегом, и стимулирующий эффект значительно увеличивается. Они фактически используют кофе как легальный допинг", — уточнила она.Блохина предложила способ сделать чашку кофе максимально эффективным средством против вялости.Эксперт посоветовала также обратить внимание на другие напитки, содержащие кофеин. Например, на зеленый и черный чай."Но для сохранения бодрости лучше работать над режимом дня, иммунитетом, питанием, тогда необходимость в дополнительном повышении тонуса с помощью кофе не будет возникать", — заключила Блохина.
https://rsport.ria.ru/20211201/kofe-1761562934.html
https://ria.ru/20211116/kofe-1759295598.html
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общество, российская академия наук, россия, татьяна блохина
Назван прием, повышающий бодрящий эффект от кофе
Эксперт Блохина: снижение потребления кофе повышает бодрящий эффект от напитка
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости.
Как добиться максимального бодрящего эффекта от кофе и стоит ли зимой чаще употреблять этот напиток, рассказала в интервью радио Sputnik
научный сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Татьяна Блохина.
Сонливость и упадок сил для многих людей являются неизменными спутниками последних недель года. Чтобы вернуть себе жизненный тонус, кто-то начинает чаще пить кофе. Однако злоупотребление этим напитком приводит к тому, что он перестает бодрить, предупредила эксперт.
"Кофе становится менее эффективным, если пить его в большом количестве, потому что организм привыкает к нему и становится менее восприимчивым. То есть вам сначала не хватает одной чашки, потом двух, трех и так далее", — сказала Блохина.
Усилить восприимчивость организма к кофе можно простым способом: реже прибегать к помощи этого напитка, продолжила специалист.
"Чтобы бодрящий эффект стал сильнее, нужно не увеличить, а, наоборот, снизить потребление кофе. Есть такой прием у бегунов на длинные дистанции: они отказываются на две-три недели от приема кофе, а потом выпивают перед забегом, и стимулирующий эффект значительно увеличивается. Они фактически используют кофе как легальный допинг", — уточнила она.
Блохина предложила способ сделать чашку кофе максимально эффективным средством против вялости.
"Есть прием, который называется power nap – вздремнуть днем, выпив перед этим чашку кофе. Кофеин начинает действовать примерно через тридцать минут, поэтому, если вы поспите в это время, то, во-первых, организм немного перезагрузится. А во-вторых, когда вы проснетесь, начнет действовать кофеин. То есть будет двойной эффект: вы немного отдохнули и организм получил долю бодрости", — объяснила ученый.
Эксперт посоветовала также обратить внимание на другие напитки, содержащие кофеин. Например, на зеленый и черный чай.
"Но для сохранения бодрости лучше работать над режимом дня, иммунитетом, питанием, тогда необходимость в дополнительном повышении тонуса с помощью кофе не будет возникать", — заключила Блохина.