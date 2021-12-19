https://ria.ru/20211219/kofe-1764336465.html

Назван простой прием, повышающий бодрящий эффект от кофе

Назван прием, повышающий бодрящий эффект от кофе - РИА Новости, 19.12.2021

Назван простой прием, повышающий бодрящий эффект от кофе

Как добиться максимально бодрящего эффекта от кофе и стоит ли зимой чаще употреблять этот напиток, рассказала в интервью радио Sputnik научный сотрудник... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T02:10

2021-12-19T02:10

2021-12-19T13:31

общество

российская академия наук

россия

татьяна блохина

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Как добиться максимально бодрящего эффекта от кофе и стоит ли зимой чаще употреблять этот напиток, рассказала в интервью радио Sputnik научный сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Татьяна Блохина.Сонливость и упадок сил для многих людей — неизменные спутники последних недель года. Чтобы вернуть жизненный тонус, кто-то начинает чаще пить кофе. Однако злоупотребление этим напитком приводит к тому, что он перестает бодрить, предупредила эксперт."Кофе становится менее эффективным, если пить его в большом количестве, потому что организм привыкает к нему и становится менее восприимчивым. То есть вам сначала не хватает одной чашки, потом двух, трех и так далее", — сказала Блохина.Усилить восприимчивость организма к нему можно простым способом: реже прибегать к помощи кофе, продолжила она."Чтобы бодрящий эффект стал сильнее, нужно не увеличить, а, наоборот, снизить потребление кофе. Есть такой прием у бегунов на длинные дистанции: они отказываются на две-три недели от приема кофе, а потом выпивают перед забегом, и стимулирующий эффект значительно увеличивается. Они фактически используют кофе как легальный допинг", — пояснила специалист. Блохина предложила способ сделать этого напитка максимально эффективным средством против вялости.Эксперт порекомендовала также обратить внимание на другие напитки, содержащие кофеин. Например, на зеленый и черный чай."Но для сохранения бодрости лучше работать над режимом дня, иммунитетом, питанием, тогда необходимость в дополнительном повышении тонуса с помощью кофе не будет возникать", — заключила ученый.

https://rsport.ria.ru/20211201/kofe-1761562934.html

https://ria.ru/20211116/kofe-1759295598.html

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общество, российская академия наук, россия, татьяна блохина