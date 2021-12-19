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Назван простой прием, повышающий бодрящий эффект от кофе
Назван прием, повышающий бодрящий эффект от кофе - РИА Новости, 19.12.2021
Назван простой прием, повышающий бодрящий эффект от кофе
Как добиться максимально бодрящего эффекта от кофе и стоит ли зимой чаще употреблять этот напиток, рассказала в интервью радио Sputnik научный сотрудник... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T02:10
2021-12-19T13:31
общество
российская академия наук
россия
татьяна блохина
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Как добиться максимально бодрящего эффекта от кофе и стоит ли зимой чаще употреблять этот напиток, рассказала в интервью радио Sputnik научный сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Татьяна Блохина.Сонливость и упадок сил для многих людей — неизменные спутники последних недель года. Чтобы вернуть жизненный тонус, кто-то начинает чаще пить кофе. Однако злоупотребление этим напитком приводит к тому, что он перестает бодрить, предупредила эксперт."Кофе становится менее эффективным, если пить его в большом количестве, потому что организм привыкает к нему и становится менее восприимчивым. То есть вам сначала не хватает одной чашки, потом двух, трех и так далее", — сказала Блохина.Усилить восприимчивость организма к нему можно простым способом: реже прибегать к помощи кофе, продолжила она."Чтобы бодрящий эффект стал сильнее, нужно не увеличить, а, наоборот, снизить потребление кофе. Есть такой прием у бегунов на длинные дистанции: они отказываются на две-три недели от приема кофе, а потом выпивают перед забегом, и стимулирующий эффект значительно увеличивается. Они фактически используют кофе как легальный допинг", — пояснила специалист. Блохина предложила способ сделать этого напитка максимально эффективным средством против вялости.Эксперт порекомендовала также обратить внимание на другие напитки, содержащие кофеин. Например, на зеленый и черный чай."Но для сохранения бодрости лучше работать над режимом дня, иммунитетом, питанием, тогда необходимость в дополнительном повышении тонуса с помощью кофе не будет возникать", — заключила ученый.
https://rsport.ria.ru/20211201/kofe-1761562934.html
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общество, российская академия наук, россия, татьяна блохина
02:10 19.12.2021 (обновлено: 13:31 19.12.2021)
 
Назван прием, повышающий бодрящий эффект от кофе

Эксперт Блохина: снижение потребления кофе повышает бодрящий эффект от напитка

© Depositphotos / elena_nКофе
Кофе - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© Depositphotos / elena_n
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Как добиться максимально бодрящего эффекта от кофе и стоит ли зимой чаще употреблять этот напиток, рассказала в интервью радио Sputnik научный сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Татьяна Блохина.
Сонливость и упадок сил для многих людей — неизменные спутники последних недель года. Чтобы вернуть жизненный тонус, кто-то начинает чаще пить кофе. Однако злоупотребление этим напитком приводит к тому, что он перестает бодрить, предупредила эксперт.
"Кофе становится менее эффективным, если пить его в большом количестве, потому что организм привыкает к нему и становится менее восприимчивым. То есть вам сначала не хватает одной чашки, потом двух, трех и так далее", — сказала Блохина.
Усилить восприимчивость организма к нему можно простым способом: реже прибегать к помощи кофе, продолжила она.
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"Чтобы бодрящий эффект стал сильнее, нужно не увеличить, а, наоборот, снизить потребление кофе. Есть такой прием у бегунов на длинные дистанции: они отказываются на две-три недели от приема кофе, а потом выпивают перед забегом, и стимулирующий эффект значительно увеличивается. Они фактически используют кофе как легальный допинг", — пояснила специалист.
Блохина предложила способ сделать этого напитка максимально эффективным средством против вялости.

"Есть прием, который называется power nap, — вздремнуть днем, выпив перед этим чашку кофе. Кофеин начинает действовать примерно через тридцать минут, поэтому, если вы поспите в это время, то, во-первых, организм немного перезагрузится. А во-вторых, когда вы проснетесь, начнет действовать кофеин. То есть будет двойной эффект: вы немного отдохнули и организм получил долю бодрости", — посоветовала она.

Эксперт порекомендовала также обратить внимание на другие напитки, содержащие кофеин. Например, на зеленый и черный чай.
"Но для сохранения бодрости лучше работать над режимом дня, иммунитетом, питанием, тогда необходимость в дополнительном повышении тонуса с помощью кофе не будет возникать", — заключила ученый.
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ОбществоРоссийская академия наукРоссияТатьяна Блохина
 
 
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