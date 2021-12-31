Не хуже, чем бариста: как варить кофе в турке — правила и лучшие рецепты

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Совсем не обязательно посещать кофейни в поисках идеального напитка: его можно легко приготовить дома. О том, как правильно варить кофе в турке на плите, – в материале РИА Новости.

Что нужно для приготовления кофе в турке

Самое основное, что понадобится – это сама турка, вода и кофе. Но чтобы результат оправдал ожидания, необходимо правильно подобрать каждый компонент.

Как выбрать турку

Турка – это небольшая емкость с длинной прямой ручкой, традиционно изготавливаемая из меди. Но такое название не совсем корректно, оно появилось благодаря ассоциации с родиной этой посуды – Турцией . На самом деле, она называется "джезве" или "джезва", что переводится как "горячий уголь". От того, какая джезва будет использоваться, во многом зависит вкус и аромат кофе.

Форма. Джезва должна иметь коническую форму: широкое дно и узкое горлышко. Первое отвечает за устойчивость и большую поверхность нагрева, а второе минимизирует поступление кислорода, что не дает напитку быстро закипеть и не допускает испарения эфирных масел.

Материал. Несмотря на то, что классическая джезва изготавливается из меди, сейчас на рынке представлены и другие варианты, каждый из которых по-своему влияет на вкус кофе и имеет свои нюансы при эксплуатации.

— Медь. Она обладает прекрасной теплопроводностью, это значит, что при нагревании дна такой джезвы все тепло будет тут же распространяться по стенкам и равномерно нагревать кофе. Это очень важно, так как при активном кипении напиток потеряет насыщенный вкус. Такая турка отлично выручает новичков в кофейном деле, так как процесс приготовления легко контролировать и корректировать при необходимости.

Она обладает прекрасной теплопроводностью, это значит, что при нагревании дна такой джезвы все тепло будет тут же распространяться по стенкам и равномерно нагревать кофе. Это очень важно, так как при активном кипении напиток потеряет насыщенный вкус. Такая турка отлично выручает новичков в кофейном деле, так как процесс приготовления легко контролировать и корректировать при необходимости. — Глина. Это доступный и недорогой материал, но такая посуда очень хрупкая – одно неверное движение и приготовление кофе закончится печально. К тому же глина – это пористый материал, то есть она впитывает эфирные масла. Вкус того сорта кофе, который был сварен в ней впервые, останется там навсегда, поэтому для экспериментов и дегустации разных видов напитка она не подходит. К тому же такая джезва продолжает отдавать накопленное тепло даже после того, как ее убрали с огня. Из-за этого кофе может "убежать".

Это доступный и недорогой материал, но такая посуда очень хрупкая – одно неверное движение и приготовление кофе закончится печально. К тому же глина – это пористый материал, то есть она впитывает эфирные масла. Вкус того сорта кофе, который был сварен в ней впервые, останется там навсегда, поэтому для экспериментов и дегустации разных видов напитка она не подходит. К тому же такая джезва продолжает отдавать накопленное тепло даже после того, как ее убрали с огня. Из-за этого кофе может "убежать". — Керамика. Во многом этот материал схож с глиной. Он такой же хрупкий, икерамическая турка продолжает процесс приготовления напитка после снятия с огня. Тем не менее керамика не впитывает вкус кофе, поэтому в такой джезве можно варить каждый раз новый сорт. К тому же она отлично переносит перепады температур и доступна по стоимости.

Во многом этот материал схож с глиной. Он такой же хрупкий, икерамическая турка продолжает процесс приготовления напитка после снятия с огня. Тем не менее керамика не впитывает вкус кофе, поэтому в такой джезве можно варить каждый раз новый сорт. К тому же она отлично переносит перепады температур и доступна по стоимости. — Нержавеющая сталь. Этот материалне вступает в реакцию с напитком и, соответственно, не влияет на его вкус и аромат. За такой джезвой легко ухаживать, она долговечна. Тем не менее, к работе с ней необходимо привыкнуть: нержавеющая сталь имеет достаточно низкую теплопроводность, следовательно, дно будет нагреваться быстрее и есть риск возникновения кипения, которое сведет все свойства напитка к нулю.

Размер. Турки бывают разных размеров. Это важно учитывать при приготовлении напитка. К примеру, нельзя в джезве на 200 мл сделать крепкий напиток на 90 мл. Для того чтобы понять, какая турка требуется, можно воспользоваться сравнительной таблицей основных объемов.

Турка 120 мл и меньше Отлично подходит для одной порции крепкого черного кофе по-турецки Турка 180–220 мл Один из самых распространенных объемов, подходит для чашки слабого напитка или для двух порций крепкого Турка 350–400 мл Подходит для двух чашек слабого кофе Турка от 500 мл Подходит для приготовления кофе для большой компании

Как выбрать кофе

Первое, с чем придется столкнуться при выборе – это сорт . Разумеется, каждый выбирает его в силу своих вкусовых предпочтений и здесь ставить ограничения бессмысленно. Тем не менее классическая арабика раскроется гораздо объемнее и насыщеннее, чем, например, робуста. Можно варить смеси или отдать предпочтение терпкому бразильскому кофе.

На оттенки вкуса готового напитка влияет степень обжарки. Существует распространенное мнение, что для турки подходит только темный вариант, но это не совсем так. Богатый вкус и легкую кислинку обеспечат средняя и светлая обжарка. Если все-таки тянет к темной, то лучше выбирать классическую венскую: кислоты в ней практически нет, как и горечи.

Важную роль при приготовлении кофе в турке играет помол. Для джезвы лучше всего использовать свежемолотые зерна. Именно таким образом достигается непревзойденный аромат и насыщенный вкус. Оптимальными помолами для джезвы считаются тонкий и сверхтонкий. Они обеспечивают максимальную площадь контакта с водой и, как следствие, наилучшую экстракцию. Если с первого раза добиться идеального результата не вышло, можно для начала привыкнуть варить средний помол.

Если нет возможности купить зерновой кофе и измельчить его непосредственно перед приготовлением, то молотый важно приобретать в небольших количествах, так как хранится он недолго , и из него быстро испаряются все ароматические вещества.

Как вкусно приготовить кофе в турке

После выбора всех составляющих идеального кофе в турке можно переходить непосредственно к процессу приготовления. Рецептов напитка - великое множество, но базируются они на общих принципах.

Общие правила

Для получения идеального напитка нужно не пренебрегать следующими моментами:

— базовая пропорция молотого сырья к воде – 1:10. Но можно подбирать крепость по своему вкусу;

базовая пропорция молотого сырья к воде – 1:10. Но можно подбирать крепость по своему вкусу; — после того, как кофе засыпают в турку, ее нужно слегка потрясти, чтобы субстанция равномерно распределилась по дну;

после того, как кофе засыпают в турку, ее нужно слегка потрясти, чтобы субстанция равномерно распределилась по дну; — далее порошок необходимо залить водой комнатной температуры до линии сужения горлышка;

далее порошок необходимо залить водой комнатной температуры до линии сужения горлышка; — в процессе варки напитка его нельзя мешать;

в процессе варки напитка его нельзя мешать; — кофе считается готовым, как только появилась пенная шапочка.

Рецепты

Рецептов кофе в турке так же много, как и предпочтений. Если освоить самые распространенные и интересные варианты, можно впоследствии создать свой неповторимый вкус, основываясь на них.

Классический кофе по-турецки Категория Напиток Кухня Восточная Сложность Средне Время подготовки 1 мин. Время готовки 10 мин. Ингредиенты 20 г молотый кофе 0,2 л вода комнатной температуры Пищевая ценность порции Калорийность 17 ккал Белки 1 г Жиры 1 г Приготовление 1 Кофе засыпать в джезву, слегка потрясти и залить небольшим количеством воды. 2 После того как на поверхности перестанут появляться пузырьки, долить оставшуюся воду. 3 Джезву поставить на медленный огонь и ждать. Точное время назвать сложно, все зависит от объема посуды и ее материала. 4 Как только появится пенная шапочка и кажется, что кофе вот-вот "убежит", огонь можно выключить, напиток готов. 5 Если джезва сделана из меди или металла, ее можно оставить еще на две-три минуты, чтобы осадок осел на дно. Если из керамики или глины – напиток сервируют сразу.

Кофе по-арабски Категория Напиток Кухня Восточная Сложность Средне Время подготовки 1 мин. Время готовки 15 мин. Ингредиенты 10 г молотый кофе 0,1 л вода комнатной температуры 1 ст. л. вода комнатной температуры 8 г сахар Пищевая ценность порции Калорийность 43 ккал Белки 1 г Жиры 1 г Углеводы 7 г Приготовление 1 Сахар засыпать в джезву, поставить на медленный огонь. 2 Как только сахарные кристаллики стали светло-коричневыми, в джезву налить 100 мл воды. 3 После того как вода закипела, джезву снять с огня, всыпать в нее кофе и перемешать, чтобы не было комочков. 4 Посуду вернуть на медленный огонь и долить одну столовую ложку воды. 5 Кофе готов, как только появилась пенная шапка.

Кофе по-бразильски Категория Напиток Кухня Разное Сложность Средне Время подготовки 1 мин. Время готовки 10 мин. Ингредиенты 20 г молотый кофе 0,2 л вода комнатной температуры 2 г какао Пищевая ценность порции Калорийность 21 ккал Белки 1 г Жиры 1 г Приготовление 1 В джезву всыпать кофе и какао, слегка встряхнуть. 2 В смесь влить воду и поставить на медленный огонь. 3 Как только появилась пенная шапочка, кофе снять с плиты. 4 Перед тем как разлить напиток по чашкам, его нужно процедить через ситечко или марлю.

Кофе по-венски Категория Напиток Кухня Европейская Сложность Средне Время подготовки 1 мин. Время готовки 15 мин. Ингредиенты 10 г молотый кофе 0,1 л вода 0,02 л сливки жирностью от 30% 3-5 г шоколад по вкусу сахар по вкусу Пищевая ценность порции Калорийность 67 ккал Белки 1 г Жиры 6 г Углеводы 1 г Приготовление 1 В джезву высыпать кофе, слегка потрясти, залить водой и поставить на медленный огонь. 2 Как только появится пенная шапка, огонь нужно выключить. Если джезва медная – ее необходимо оставить на плите, если керамическая или глиняная – кофе сразу наливают в предварительно прогретую чашку. 3 В отдельной емкости взбить сливки и сахар до крутых пиков. 4 Перелить напиток из джезвы в чашку (если необходимо), сверху добавить сливки и посыпать шоколадом.

Кофе по-французски Категория Напиток Кухня Европейская Сложность Средне Время подготовки 1 мин. Время готовки 10 мин. Ингредиенты 20 г молотый кофе 0,2 л вода 7 г сахар 6 г ликер по вкусу взбитые сливки по вкусу Пищевая ценность порции Калорийность 53 ккал Белки 1 г Жиры 3 г Углеводы 5 г Приготовление 1 Молотый кофе засыпать в джезву, залить водой и поставить на медленный огонь. 2 Как только появилась пенная шапка, огонь выключить, джезву оставить на плите, чтобы осел осадок. 3 Далее напиток разлить по чашкам, добавить ликер и украсить взбитыми сливками.

Кофе в турке на молоке Категория Напиток Кухня Европейская Сложность Средне Время подготовки 1 мин. Время готовки 10 мин. Ингредиенты 20 г молотый кофе 0,2 л молоко Пищевая ценность порции Калорийность 66 ккал Белки 4 г Жиры 4 г Углеводы 5 г Приготовление 1 Молотый кофе всыпать в джезву, слегка потрясти и осторожно обжарить на медленном огне. 2 В отдельной посуде молоко нагреть примерно до 50 °С. 3 Теплое молоко влить в джезву с кофе и варить до появления пенной шапки.

Кофе в турке с медом и специями Категория Напиток Кухня Европейская Сложность Средне Время подготовки 1 мин. Время готовки 10 мин. Ингредиенты 10 г молотый кофе 0,1 л вода 16 г мед по вкусу корица и кардамон по вкусу Пищевая ценность порции Калорийность 48 ккал Белки 1 г Жиры 1 г Углеводы 8 г Приготовление 1 Молотый кофе смешать с корицей и кардамоном, всыпать в джезву. 2 В отдельной посуде мед развести в воде. 3 Воду с медом залить к смеси в джезву. 4 Варить на медленном огне до появления пенной шапки.

Кофе в турке с перцем Категория Напиток Кухня Восточная Сложность Средне Время подготовки 1 мин. Время готовки 10 мин. Ингредиенты 20 г молотый кофе 0,2 л вода 1-2 г черный молотый перец 2 шт. горошины душистого перца Пищевая ценность порции Калорийность 18 ккал Белки 1 г Жиры 1 г Приготовление 1 Молотый кофе смешать с черным перцем, засыпать в джезву и равномерно распределить по дну, после этого залить водой и поставить на медленный огонь. 2 Уже в нагретую смесь добавить душистый перец. 3 После появления пены огонь выключить. Если используется медная джезва, то напитку нужно дать настояться еще пару минут. 4 Готовый напиток разлить по чашкам.

Все представленные рецепты вариативны, можно смело экспериментировать с количеством специй, добавлять что-то свое и создавать новые и смелые сочетания.

Как приготовить кофе в электрической турке

Электрическая турка значительно упрощает процесс приготовления кофе. Она автоматически нагревается до оптимальной температуры 95°С и отключается, что позволяет не следить каждую секунду за тем, как проходит процесс варки. Многие модели также оборудованы сенсорной панелью и таймером, что дает возможность изначально выставить идеальные настройки под любой рецепт кофе. Еще одним преимуществом можно назвать скорость приготовления. Электрическая турка справляется с нагревом воды менее, чем за минуту, когда как на плите это занимает от трех минут. Общий процесс приготовления практически ничем не отличается от классического. Пропорции те же, алгоритм тоже: в турку засыпают кофе, слегка трясут, чтобы он равномерно распределился по дну, далее заливают водой и нагревают. Как только появилась пенная шапочка и прибор отключился – напиток можно подавать.

Чем заменить турку

Ничто не может заменить турку в приготовлении настоящего кофе. Тем не менее, если ее под рукой нет, можно воспользоваться тем, что есть на кухне:

Обычная чашка. Две чайных ложки молотого кофе засыпать в чашку, залить кипятком и оставить на 10–15 минут.

Френч-пресс. Принцип заваривания схож с предыдущим вариантом, только нужно увеличить объем молотого кофе и воды. К тому же, за счет своей конструкции, френч-пресс способен избавить напиток от осадка.

Небольшой сотейник или кастрюля. Алгоритм похож на процесс варки кофе в турке, тем не менее, он требует определенной осторожности. Во-первых, за счет одинакового диаметра верха и дна запах быстро выветривается. Чтобы это предотвратить, можно накрыть посуду тарелкой или крышкой, оставив небольшой зазор для выхода пара. Во-вторых, есть риск кипения и быстрого пригорания напитка. Чтобы этого избежать, нужно внимательно следить за процессом нагревания.

Любая посуда для СВЧ. 20 г молотого кофе засыпать в емкость и залить 200 мл воды. Затем нужно поставить в микроволновку на полную мощность. На данном этапе важно не пропустить момент появления пены. Как только это произошло, микроволновку необходимо отключить и оставить кофе еще на две-три минуты.

Полезные советы

У каждого профессионала есть свои секреты по приготовлению идеального кофе, в том числе и в турке. Надежда Любимова, бренд-шеф сети правильных вещей для кухни Williams Et Oliver, рассказала, как еще можно улучшить качество напитка:

Предварительно прогреть. Чтобы усилить аромат, кофе предварительно прогревают в джезве еще до момента добавления воды. Здесь важно соблюдать осторожность, так как нельзя допустить обжаривания и обугливания. Стоит учесть, что для сверхтонкого помола такой способ не подойдет.

Добавить немного соли. Раскрыть все вкусовые и ароматические свойства кофе поможет гималайская соль: совсем немного, буквально на кончике ножа. Она обладает собственным интересным вкусом, но при этом позволит не пересолить напиток.

Выбрать правильную воду. Для варки кофе нельзя использовать воду из-под крана. Лучше всего для этих целей подходит бутилированная вода с общей минерализацией 100–120 ppm.

Уйти от стереотипов. С давних времен закрепилось мнение, что каждый раз, когда появляется пена, джезву необходимо снимать с огня и потом возвращать снова. Некоторые утверждают, что такую процедуру надо проделывать несколько раз. На самом деле, все это наоборот "убивает" напиток. Его аромат теряет многогранность, а вкус становится пустым.

Уменьшить объем. Для приготовления одной порции не стоит использовать турку большого объема.