https://ria.ru/20201002/kofe-1578081944.html

Названы секреты хранения кофе

Не каждый любитель кофе знает, как правильно его хранить. Как сберечь аромат и вкус кофе в домашних условиях, рассказала в интервью радио Sputnik специалист по... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T02:04

2020-10-02T02:04

2020-10-02T02:04

кофе

общество

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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Не каждый любитель <a href="https://ria.ru/product_kofe/" target="_blank">кофе</a> знает, как правильно его хранить. Как сберечь аромат и вкус кофе в домашних условиях, рассказала в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201002/kofe-1578043599.html">радио Sputnik</a> специалист по кофе компании "Кантата" Юлия Зайцева. Любой кофе для приготовления нужно молоть. Приобретая молотый кофе в магазине или измельчая зерна дома самостоятельно, любители ароматного напитка задаются вопросом, как и насколько долго его потом можно хранить. О главных правилах рассказала специалист по кофе компании "Кантата" Юлия Зайцева. Такие же правила касаются и готового молотого кофе, приобретенного в магазине. Однако настолько жесткие сроки хранения важны, пожалуй, для специалистов и истинных кофеманов. Для обычного потребителя такие нюансы вряд ли имеют значение. "Все эти тонкости, детали, нюансы – для большого кофейного любителя. Среднестатистический человек выпивает одну-две чашки день. Скорее всего, если у него этот кофе пролежит не 10 дней, а 20, он не почувствует большой разницы. С точки зрения химического состава там не выделяется никаких вредных веществ, которые губительны для организма человека", – рассказала радио Sputnik Юлия Зайцева.

https://ria.ru/20201001/kofe-1578035538.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кофе, общество