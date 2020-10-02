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https://ria.ru/20201002/kofe-1578081944.html
Названы секреты хранения кофе
Не каждый любитель кофе знает, как правильно его хранить. Как сберечь аромат и вкус кофе в домашних условиях, рассказала в интервью радио Sputnik специалист по... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T02:04
2020-10-02T02:04
кофе
общество
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Не каждый любитель <a href="https://ria.ru/product_kofe/" target="_blank">кофе</a> знает, как правильно его хранить. Как сберечь аромат и вкус кофе в домашних условиях, рассказала в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201002/kofe-1578043599.html">радио Sputnik</a> специалист по кофе компании "Кантата" Юлия Зайцева. Любой кофе для приготовления нужно молоть. Приобретая молотый кофе в магазине или измельчая зерна дома самостоятельно, любители ароматного напитка задаются вопросом, как и насколько долго его потом можно хранить. О главных правилах рассказала специалист по кофе компании "Кантата" Юлия Зайцева. Такие же правила касаются и готового молотого кофе, приобретенного в магазине. Однако настолько жесткие сроки хранения важны, пожалуй, для специалистов и истинных кофеманов. Для обычного потребителя такие нюансы вряд ли имеют значение. "Все эти тонкости, детали, нюансы – для большого кофейного любителя. Среднестатистический человек выпивает одну-две чашки день. Скорее всего, если у него этот кофе пролежит не 10 дней, а 20, он не почувствует большой разницы. С точки зрения химического состава там не выделяется никаких вредных веществ, которые губительны для организма человека", – рассказала радио Sputnik Юлия Зайцева.
https://ria.ru/20201001/kofe-1578035538.html
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кофе, общество

Названы секреты хранения кофе

02:04 02.10.2020
 
CC0 / Engin_Akyurt / CoffeeКофе
Кофе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
CC0 / Engin_Akyurt / Coffee
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Не каждый любитель кофе знает, как правильно его хранить. Как сберечь аромат и вкус кофе в домашних условиях, рассказала в интервью радио Sputnik специалист по кофе компании "Кантата" Юлия Зайцева.
Любой кофе для приготовления нужно молоть. Приобретая молотый кофе в магазине или измельчая зерна дома самостоятельно, любители ароматного напитка задаются вопросом, как и насколько долго его потом можно хранить. О главных правилах рассказала специалист по кофе компании "Кантата" Юлия Зайцева.

"Вообще считается, что кофе в зеленом зерне без потери качества хранится десять лет, обжаренный – десять месяцев, перемолотый – десять дней. Если мы перемалываем кофе, вкусоароматика зерна начинает выветриваться фактически сразу, поэтому кофе всегда лучше молоть непосредственно перед употреблением. Чтобы максимально сохранить вкус и аромат, лучше использовать жестяные банки с плотным клапаном сверху, куда не попадает свет и воздух. Это два главных разрушителя кофейного вкуса", – рассказала радио Sputnik Юлия Зайцева.

Такие же правила касаются и готового молотого кофе, приобретенного в магазине. Однако настолько жесткие сроки хранения важны, пожалуй, для специалистов и истинных кофеманов. Для обычного потребителя такие нюансы вряд ли имеют значение.
"Все эти тонкости, детали, нюансы – для большого кофейного любителя. Среднестатистический человек выпивает одну-две чашки день. Скорее всего, если у него этот кофе пролежит не 10 дней, а 20, он не почувствует большой разницы. С точки зрения химического состава там не выделяется никаких вредных веществ, которые губительны для организма человека", – рассказала радио Sputnik Юлия Зайцева.
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