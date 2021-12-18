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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211218/chp-1764390107.html
В Лондоне объявили ЧП из-за роста числа заражений "омикроном"
В Лондоне объявили ЧП из-за роста числа заражений "омикроном" - РИА Новости, 18.12.2021
В Лондоне объявили ЧП из-за роста числа заражений "омикроном"
Мэр Лондона Садик Хан объявил чрезвычайное положение на фоне роста заражений штаммом коронавируса "омикрон". РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T18:28
2021-12-18T18:42
распространение коронавируса
в мире
лондон
великобритания
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
борис джонсон
садик хан
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ЛОНДОН, 18 дек - РИА Новости. Мэр Лондона Садик Хан объявил чрезвычайное положение на фоне роста заражений штаммом коронавируса "омикрон"."Я принял решение после консультации с коллегами объявить с сегодняшнего дня чрезвычайное положение", - сказал он в эфире Sky News.По его словам, растёт и число госпитализаций, что влечёт за собой нехватку медперсонала.По данным британского Агентства по здравоохранению, по состоянию на 17 декабря в Великобритании за сутки зафиксировано более 93 тысяч новых заражений COVID-19 (максимальный показатель за пандемию). Общее число заражений штаммом "омикрон" на 18 декабря превышает 24 тысячи.Британский премьер Борис Джонсон подтвердил 8 декабря, что Англия переходит к "плану Б" в связи с быстрым распространением "омикрона". Это означает, что людям рекомендуется работать дома, когда это возможно, и в большинстве закрытых помещений, в том числе кинотеатрах и театрах, обязателен масочный режим.
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в мире, лондон, великобритания, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, борис джонсон, садик хан
18:28 18.12.2021 (обновлено: 18:42 18.12.2021)
 
В Лондоне объявили ЧП из-за роста числа заражений "омикроном"

Мэр Лондона Садик Хан объявил ЧП из-за роста числа заражений штаммом "омикрон"

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкВестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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ЛОНДОН, 18 дек - РИА Новости. Мэр Лондона Садик Хан объявил чрезвычайное положение на фоне роста заражений штаммом коронавируса "омикрон".
"Я принял решение после консультации с коллегами объявить с сегодняшнего дня чрезвычайное положение", - сказал он в эфире Sky News.
"Мы чрезвычайно обеспокоены огромным всплеском случаев "омикрона" - в последние 24 часа мы наблюдали самое большое число заражений с начала пандемии (по стране - прим.ред.)", - пояснил Хан.
По его словам, растёт и число госпитализаций, что влечёт за собой нехватку медперсонала.
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По данным британского Агентства по здравоохранению, по состоянию на 17 декабря в Великобритании за сутки зафиксировано более 93 тысяч новых заражений COVID-19 (максимальный показатель за пандемию). Общее число заражений штаммом "омикрон" на 18 декабря превышает 24 тысячи.
Британский премьер Борис Джонсон подтвердил 8 декабря, что Англия переходит к "плану Б" в связи с быстрым распространением "омикрона". Это означает, что людям рекомендуется работать дома, когда это возможно, и в большинстве закрытых помещений, в том числе кинотеатрах и театрах, обязателен масочный режим.
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Распространение коронавирусаВ миреЛондонВеликобританияКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавирусаБорис ДжонсонСадик Хан
 
 
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