https://ria.ru/20211218/chp-1764390107.html
В Лондоне объявили ЧП из-за роста числа заражений "омикроном"
В Лондоне объявили ЧП из-за роста числа заражений "омикроном" - РИА Новости, 18.12.2021
В Лондоне объявили ЧП из-за роста числа заражений "омикроном"
Мэр Лондона Садик Хан объявил чрезвычайное положение на фоне роста заражений штаммом коронавируса "омикрон". РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T18:28
2021-12-18T18:28
2021-12-18T18:42
распространение коронавируса
в мире
лондон
великобритания
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
борис джонсон
садик хан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156312/37/1563123776_0:0:2934:1650_1920x0_80_0_0_defeca673eae56d9009b82d15c2a77f7.jpg
ЛОНДОН, 18 дек - РИА Новости. Мэр Лондона Садик Хан объявил чрезвычайное положение на фоне роста заражений штаммом коронавируса "омикрон"."Я принял решение после консультации с коллегами объявить с сегодняшнего дня чрезвычайное положение", - сказал он в эфире Sky News.По его словам, растёт и число госпитализаций, что влечёт за собой нехватку медперсонала.По данным британского Агентства по здравоохранению, по состоянию на 17 декабря в Великобритании за сутки зафиксировано более 93 тысяч новых заражений COVID-19 (максимальный показатель за пандемию). Общее число заражений штаммом "омикрон" на 18 декабря превышает 24 тысячи.Британский премьер Борис Джонсон подтвердил 8 декабря, что Англия переходит к "плану Б" в связи с быстрым распространением "омикрона". Это означает, что людям рекомендуется работать дома, когда это возможно, и в большинстве закрытых помещений, в том числе кинотеатрах и театрах, обязателен масочный режим.
https://ria.ru/20211218/myasnikov-1764389726.html
лондон
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156312/37/1563123776_205:0:2934:2047_1920x0_80_0_0_5bd355bf6761542798df4fc070f28b22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лондон, великобритания, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, борис джонсон, садик хан
18:28 18.12.2021 (обновлено: 18:42 18.12.2021)
В Лондоне объявили ЧП из-за роста числа заражений "омикроном"
Мэр Лондона Садик Хан объявил ЧП из-за роста числа заражений штаммом "омикрон"