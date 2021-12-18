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В Лондоне объявили ЧП из-за роста числа заражений "омикроном"

В Лондоне объявили ЧП из-за роста числа заражений "омикроном" - РИА Новости, 18.12.2021

В Лондоне объявили ЧП из-за роста числа заражений "омикроном"

Мэр Лондона Садик Хан объявил чрезвычайное положение на фоне роста заражений штаммом коронавируса "омикрон". РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T18:28

2021-12-18T18:28

2021-12-18T18:42

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

борис джонсон

садик хан

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ЛОНДОН, 18 дек - РИА Новости. Мэр Лондона Садик Хан объявил чрезвычайное положение на фоне роста заражений штаммом коронавируса "омикрон"."Я принял решение после консультации с коллегами объявить с сегодняшнего дня чрезвычайное положение", - сказал он в эфире Sky News.По его словам, растёт и число госпитализаций, что влечёт за собой нехватку медперсонала.По данным британского Агентства по здравоохранению, по состоянию на 17 декабря в Великобритании за сутки зафиксировано более 93 тысяч новых заражений COVID-19 (максимальный показатель за пандемию). Общее число заражений штаммом "омикрон" на 18 декабря превышает 24 тысячи.Британский премьер Борис Джонсон подтвердил 8 декабря, что Англия переходит к "плану Б" в связи с быстрым распространением "омикрона". Это означает, что людям рекомендуется работать дома, когда это возможно, и в большинстве закрытых помещений, в том числе кинотеатрах и театрах, обязателен масочный режим.

https://ria.ru/20211218/myasnikov-1764389726.html

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в мире, лондон, великобритания, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, борис джонсон, садик хан