https://ria.ru/20211217/sudy-1764174652.html

Выбор РИА Новости: самые громкие судебные процессы 2021 года

Выбор РИА Новости: самые громкие судебные процессы 2021 года - РИА Новости, 17.12.2021

Выбор РИА Новости: самые громкие судебные процессы 2021 года

В 2021 году нас не раз удивляли, забавляли и даже восхищали правовые позиции российских судов. Мы изучали прецеденты, следили за итогами громких расследований и РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T10:38

2021-12-17T10:38

2021-12-17T10:38

происшествия

иван павлов

мемориал

илья сачков

алексей навальный

россия

дело советника гендиректора "роскосмоса"

иван сафронов

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В 2021 году нас не раз удивляли, забавляли и даже восхищали правовые позиции российских судов. Мы изучали прецеденты, следили за итогами громких расследований и затянувшимися судебными спорами.Уходящий год произвел на нас впечатление множеством новаций в судебно-правовой части: суды рассмотрели первый спор о биткоинах, адвоката впервые признали иноагентом, соцсети стали штрафовать за распространение незаконной информации.Об этом и многом другом – в тематическом обзоре РИА Новости.Новая статья, новые штрафыВ Кодексе об административных правонарушениях 30 декабря 2020 года появилась статья 13.41, наказывающая за отказ удалить информацию, доступ к которой должен быть ограничен.Российские суды активно применяли ее весь год. Протоколы были составлены на Google, Facebook, Twitter, Telegram, TikTok "ВКонтакте" и даже "Одноклассники". Общая сумма штрафов превысила 180 миллионов рублей - часть оплачена, часть передана для исполнения в службу судебных приставов.За повторное неудаление информации компаниям грозят уже оборотные штрафы до 1/10 годовой выручки.Большая часть претензий Роскомнадзора касалась призывов к несовершеннолетним поучаствовать в несогласованных акциях, объявлений о продаже наркотиков, порнографии с несовершеннолетними и призывов к экстремизму.Условные инвестицииВ уходящем году обвинительным приговором завершилось дело основателя инвестфонда Baring Vostok американца Майкла Калви.Он, как и другие подсудимые, получил условный срок. Но даже такое наказание, по мнению многих, негативно сказалось на инвестиционном климате в России из-за криминализации коммерческих споров.Сам Калви заявил, что сохраняет оптимизм и планирует продолжить инвестиции в Россию.Если приговор вступит в законную силу, то между инвестициями ему ближайшие 5,5 лет придется регулярно посещать уголовно-исполнительную инспекцию.Блогер-швеяВ феврале Навальному, незадолго до этого вернувшемуся в Россию после лечения в Германии, заменили условный срок по делу "Ив Роше" заключением в колонии. На таком решении настаивала ФСИН – по данным ведомства, блогер неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск.Навальный отбывает наказание в ИК-2 Покрова. Там его поставили на учет как склонного к побегу, а после ликвидации основанного им "Фонда борьбы с коррупцией"* - как склонного совершению экстремистских преступлений. Навальный трудоустроен в колонии швеей.Тем временем девять его сторонников попали под суд за посты и твиты с информацией о несогласованных акциях. Следствие посчитало, что из-за их призывов люди, в том числе больные COVID-19, создали "угрозу массового заболевания". Всех обвинили в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.Пока известно лишь об одном больном коронавирусом жителе Москвы, пришедшем на акцию. Суд назначил ему штраф в размере 100 тысяч рублей, что является крайне мягкой мерой.Почти все фигуранты получили ограничение свободы с запретами на выезд из города, выход из дома ночью и посещение массовых мероприятий. Только брату Навального Олегу, у которого уже была судимость, назначили условный срок.Подбросили дозу - оказались на нарахМосгорсуд в мае поставил точку в истории журналиста Ивана Голунова и уже бывших полицейских УВД по Западному округу Москвы.Суд признал, что полицейские подкинули Голунову наркотики, и приговорил их к срокам от 5 до 12 лет колонии. Бывшие борцы с распространением наркотиков Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и их бывший начальник Игорь Ляховец были признаны виновными в превышении полномочий и фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности, а также незаконном обороте наркотиков в составе группы.Также суд взыскал с каждого фигуранта дела в пользу Голунова по миллиону рублей и лишил их званий.Первый адвокат-иноагентВпервые в России иностранным агентом был признан активно практикующий адвокат – петербуржец Иван Павлов**. Его карьера началась ещё в конце 90-х, параллельно с юридической практикой он активно занимался правозащитной деятельностью.Считается, что Павлов** чаще всех в стране вступал в дела с государственной тайной, в последние годы их количество растет. Это сложная и специфичная работа, так как следствие ФСБ любит тишину по всем фронтам. Это значит, что дело нельзя обсуждать публично, раскрывать его подробности или хотя бы фабулу, всё из-за неизбежности получить подписку о неразглашении. Обвиняемого в госизмене или шпионаже нередко ограничивают в общении с внешним миром и родственниками, на протяжении традиционно неспешного расследования человек пребывает в информационном вакууме.Павлов**, который всегда настаивал на открытости судебной системы, и в практике избирал тактику максимального общественного информирования. Говорить о деле можно, если дотошно избегать флажков, расставленных следователем и действующим законодательством.В деле о госизмене в отношении советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова процессуальные оппоненты в лице защиты, возглавляемой Павловым**, и следствия под руководством следователя ФСБ Александра Чабана нашли наименьшее количество точек соприкосновения.Некоторые коллеги по цеху критиковали Павлова**, называя его подход не адвокатской деятельностью, а политическим активизмом, идущим во вред доверителю. Государство же признало адвоката наряду с несколькими сотрудниками основанного им правозащитного объединения "Команда 29"*** иностранным агентом, сайт проекта был заблокирован. Позднее на Павлова** завели уголовное дело по статье о разглашении данных предварительного расследования. Адвокат был вынужден покинуть Россию, его объявили в розыск.Как бы то ни было, работа Павлова** возымела эффект. Дело Сафронова неоднократно обсуждали первые лица государства, бывший журналист сейчас является одним из самых известных обвиняемых в стране. Ожидается, что в первой половине 2022 года оно будет рассмотрено судом по существу за плотно закрытыми дверями. Павлов** подыскал себе замену и пообещал остаться с Сафроновым до конца дела.Киберчиновник в "Лефортово"Целую ночь основатель одного из крупнейшего в мире разработчика решений для предотвращения кибератак Group-IB Илья Сачков провёл под стражей, а об этом никто (или почти никто) не знал. Лишь после ареста Лефортовским судом Москвы событие стало достоянием общественности и главной новостью дня в России.Формально Сачков никакой не госслужащий, но если бы в стране существовало министерство кибербезопасности, одним из претендентов на кресло министра был бы 35-летний предприниматель. Он консультировал Госдуму и МИД РФ, входил в экспертные международные комитеты, создавал инфраструктуру, позволяющую государствам предотвращать кибератаки, а спецслужбам - их расследовать. Ещё в 2013 году Group-IB получила лицензию ФСБ, позволяющую работать со сведениями, составляющими гостайну.Именно Федеральная служба безопасности и занимается делом Сачкова, возбужденным по статье "государственная измена".От адвокатов известно, что уголовное дело не связано с деятельностью Group-IB, а вину Сачков не признает. Спустя почти два месяца после ареста он из СИЗО через адвокатов обратился к общественности и президенту России: попросил неравнодушных писать ему в изолятор письма, а Владимира Путина – посодействовать с переводом под домашний арест. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков изложил уже традиционную позицию: президент не вмешивается в работу следствия и судов.К слову, в письме Сачков также не распространяется о сути обвинений, но называет себя русским инженером, а не шпионом или предателем. Своё дело он считает "новым делом Дрейфуса", сравнивает себя с обвиненным в шпионаже французским офицером, который был сначала пожизненно осужден, а потом реабилитирован. Своего оправдания Дрейфус добивался более 10 лет.Первый спор о биткоинахВ январе вступил в силу закон об электронных активах, благодаря которому суд рассмотрел первый в РФ спор, касающийся криптовалюты.Истец перевел своему знакомому 16,6 биткоина на правах доверительного управления. По условиям устного договора, за пять месяцев тот должен был инвестировать их, а затем вернуть обратно, оставив себе 20% прибыли. Спустя некоторое время тот заявил, что не только не получил прибыль, но и потерял все средства. Истец обратился в Савеловский суд Москвы, но иск отклонили.Тем не менее, адвокаты считают, что о проигрыше говорить рано - они намерены обжаловать решение или подавать новый иск.Защита "Мемориала"***Широкую волну общественных обсуждений подняла новость о возможной ликвидации историческо-просветительского центра "Мемориал"***, первым председателем которого был лауреат Нобелевской премии мира академик Андрей Сахаров.В ноябре Генпрокуратура и прокуратура Москвы направили заявления о ликвидации двух структур организации: одно - в Верховный суд о ликвидации международного "Мемориала"***, другое - в Мосгорсуд против правозащитного центра "Мемориал"***. Причиной заявлений ведомство назвало систематическое неуказание статуса иноагента. Кроме того, эксперты прокуратуры выявили в деятельности ПЦ оправдание террористических и экстремистских организаций.Международный "Мемориал"*** занимается исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв и помощью их семьям. Правозащитный центр "Мемориал"*** — юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключённым. Обе структуры находятся в реестре иностранных агентов более пяти лет.За "Мемориал"*** вступились нобелевские лауреаты Михаил Горбачев и главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов. Дело обсуждалось на встрече членов Совета по правам человека с президентом. Путин выразил надежду на объективное разбирательство и посоветовал "Мемориалу"*** "отвечать тем гуманным целям, которые заявлены в качестве его основного направления деятельности".Рэп, блоги и пропаганда наркотиковГлавный героем судебных новостей прошлого года был заслуженный артист и некогда народный любимец Михаил Ефремов. В этом году шоу в суде устраивали селебрити нового поколения. Повод не столь драматичный, но тоже резонансный: пропаганда наркотиков в интернете.Первыми оценке подверглись песни самого обсуждаемого кумира молодёжи рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна. По заключению ряда экспертов, цель его творчества заключается в "демонстрации образа жизни, приоритетами которого являются наркотики, богатство, в том числе выражение положительного отношения к наркотикам и их употреблению". Претензии у органов возникли к двум песням: "Розовое вино 2" и "Family".Рэпер прибыл на заседание в эпатажном образе и на спорткаре за 15 миллионов рублей. Получив штраф в 100 тысяч рублей, артист не слишком расстроился, а денежное наказание назвал очень выгодным вложением в пиар.Аналогичные штрафы получили известный блогер Юрий Дудь и рэпер Элджей. Последний летом лишился водительских прав из-за того, что отказался от медосвидетельствования, находясь за рулем с признаками алкогольного опьянения. Музыкант воспринял скандал философски и даже вдохновился на песню: "Ловко прыгаю в заголовки, а всего-то стоило не сделать остановку" — теперь все остановки Элджея будут только на общественном транспорте.Что касается Дудя, популяризацию запрещенных веществ нашли в его интервью с блогером Иваном Рудским (Ивангай) и тем же Моргенштерном.На ревизии инфлюенсеров настаивала "Лига безопасного интернета" - ассоциация, противодействующая распространению опасного контента в сети. Лига уже направила новые обращения в МВД о привлечении к ответственности ещё двух музыкантов: OG Buda и Платины. Удастся ли начинающим рэперам избежать административного наказания, станет ясно в 2022-м.* ФБК - организация-иноагент, признанная экстремистской и запрещенная на территории России** Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента*** Организация признана иноагентом в России

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https://ria.ru/20210202/navalnyy--1595724685.html

https://ria.ru/20211215/navalnyy-1763772611.html

https://ria.ru/20210528/golunov-1734582670.html

https://ria.ru/20210907/advokat-1749028068.html

https://ria.ru/20211103/safronov-1757523694.html

https://ria.ru/20211203/sachkov-1762126269.html

https://ria.ru/20211122/irkutsk-1759832192.html

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https://ria.ru/20211208/repery-1762364483.html

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