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Калви получил 5,5 года условно по делу Baring Vostok
Калви получил 5,5 года условно по делу Baring Vostok - РИА Новости, 06.08.2021
Калви получил 5,5 года условно по делу Baring Vostok
Мещанский суд Москвы вынес приговор по делу о растрате 2,5 миллиарда рублей, ключевым фигурантом которого был американский инвестор и основатель фонда Baring... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T22:35
2021-08-06T23:58
москва
майкл калви
происшествия
дело bаring vostok
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Мещанский суд Москвы вынес приговор по делу о растрате 2,5 миллиарда рублей, ключевым фигурантом которого был американский инвестор и основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.Калви приговорили к 5,5 года условно.Время, проведенное в СИЗО, под домашним арестом и под запретом определенных действий зачли в счет наказания.Как пояснила судья Анна Сокова, суд пришел к выводу, что исправление подсудимых возможно без изоляции от общества.По условиям приговора Калви не может менять место жительства без уведомления надзирающего органа, также он должен лично отмечаться в инспекции.Француз Филипп Дельпаль, также проходящий по делу Baring Vostok, получил четыре с половиной года условно.Мещанский суд закрыл производство по иску на 2,5 миллиарда рублей, заявленному к фигурантам дела. Его подал банк "Восточный" еще на стадии следствия, но впоследствии фигуранты дела погасили ущерб и пришли к мировому соглашению.Калви не согласился с решением суда и счел его возмутительным. При этом, по его мнению, условный срок в его случае все же можно считать победой. Он не стал отвечать, будет ли продолжать инвестиционную деятельность в России. В Baring Vostok также не согласились с решением суда. Защита предприниматель пока не решила, будет ли обжаловать приговор.
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москва, майкл калви, происшествия, дело bаring vostok
22:35 06.08.2021 (обновлено: 23:58 06.08.2021)
 
Калви получил 5,5 года условно по делу Baring Vostok

Суд в Москве приговорил американского инвестора Калви к 5,5 года условно по делу Baring Vostok

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОснователь инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви у здания Мещанского районного суда Москвы
Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви у здания Мещанского районного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Мещанский суд Москвы вынес приговор по делу о растрате 2,5 миллиарда рублей, ключевым фигурантом которого был американский инвестор и основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.
Калви приговорили к 5,5 года условно.
Время, проведенное в СИЗО, под домашним арестом и под запретом определенных действий зачли в счет наказания.
Как пояснила судья Анна Сокова, суд пришел к выводу, что исправление подсудимых возможно без изоляции от общества.
По условиям приговора Калви не может менять место жительства без уведомления надзирающего органа, также он должен лично отмечаться в инспекции.
Француз Филипп Дельпаль, также проходящий по делу Baring Vostok, получил четыре с половиной года условно.
Мещанский суд закрыл производство по иску на 2,5 миллиарда рублей, заявленному к фигурантам дела. Его подал банк "Восточный" еще на стадии следствия, но впоследствии фигуранты дела погасили ущерб и пришли к мировому соглашению.
Калви не согласился с решением суда и счел его возмутительным. При этом, по его мнению, условный срок в его случае все же можно считать победой. Он не стал отвечать, будет ли продолжать инвестиционную деятельность в России. В Baring Vostok также не согласились с решением суда. Защита предприниматель пока не решила, будет ли обжаловать приговор.
Основатель Baring Vostok Майкл Калви в суде - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
2 августа, 00:40
Дело Майкла Калви
 
МоскваМайкл КалвиПроисшествияДело Bаring Vostok
 
 
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