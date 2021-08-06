https://ria.ru/20210806/kalvi-1744778907.html

Калви получил 5,5 года условно по делу Baring Vostok

Калви получил 5,5 года условно по делу Baring Vostok - РИА Новости, 06.08.2021

Калви получил 5,5 года условно по делу Baring Vostok

Мещанский суд Москвы вынес приговор по делу о растрате 2,5 миллиарда рублей, ключевым фигурантом которого был американский инвестор и основатель фонда Baring... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T22:35

2021-08-06T22:35

2021-08-06T23:58

москва

майкл калви

происшествия

дело bаring vostok

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Мещанский суд Москвы вынес приговор по делу о растрате 2,5 миллиарда рублей, ключевым фигурантом которого был американский инвестор и основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.Калви приговорили к 5,5 года условно.Время, проведенное в СИЗО, под домашним арестом и под запретом определенных действий зачли в счет наказания.Как пояснила судья Анна Сокова, суд пришел к выводу, что исправление подсудимых возможно без изоляции от общества.По условиям приговора Калви не может менять место жительства без уведомления надзирающего органа, также он должен лично отмечаться в инспекции.Француз Филипп Дельпаль, также проходящий по делу Baring Vostok, получил четыре с половиной года условно.Мещанский суд закрыл производство по иску на 2,5 миллиарда рублей, заявленному к фигурантам дела. Его подал банк "Восточный" еще на стадии следствия, но впоследствии фигуранты дела погасили ущерб и пришли к мировому соглашению.Калви не согласился с решением суда и счел его возмутительным. При этом, по его мнению, условный срок в его случае все же можно считать победой. Он не стал отвечать, будет ли продолжать инвестиционную деятельность в России. В Baring Vostok также не согласились с решением суда. Защита предприниматель пока не решила, будет ли обжаловать приговор.

https://ria.ru/20210802/delo-1743597174.html

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москва, майкл калви, происшествия, дело bаring vostok