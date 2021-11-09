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Суд отклонил первый в России иск о возврате биткоинов

Суд отклонил первый в России иск о возврате биткоинов - РИА Новости, 09.11.2021

Суд отклонил первый в России иск о возврате биткоинов

Савеловский суд Москвы отклонил первый в России иск об истребовании из незаконного владения криптовалюты - 16,6 биткоинов, сообщил РИА Новости адвокат Борис... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T19:57

2021-11-09T19:57

2021-11-09T19:57

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биткоин

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Савеловский суд Москвы отклонил первый в России иск об истребовании из незаконного владения криптовалюты - 16,6 биткоинов, сообщил РИА Новости адвокат Борис Башилов, который представляет интересы истца.На момент составления иска стоимость 16,6 биткоина оценивалась почти в 45 миллионов рублей. По словам Башилова, его доверитель Андрей Петров летом 2018 года перевел на криптокошелек своего знакомого Игоря Тукана принадлежащие ему биткоины на правах доверительного управления. По условиям устного договора, за пять месяцев тот должен был инвестировать их, а затем вернуть обратно, оставив себе 20% прибыли.Однако по истечении срока договора ответчик не вернул криптовалюту, объяснив, что утратил ее. В итоге, отметил адвокат, его доверитель направил сначала досудебную претензию, а потом и иск в суд. Во время совершения сделки не было соответствующего законодательства, но затем законодатель урегулировал вопрос криптовалют, признав цифровую валюту имуществом."Заседание продлилось целый час, судья длительное время провела в совещательной комнате, но отказала", - сказал Башилов, уточнив, что мотивировочная часть решения будет готова позднее.Он заявил о намерении обжаловать решение суда.

https://radiosputnik.ria.ru/20211109/bitkoin-1758256409.html

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