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Кулеба заявил, что Украина не получила четких ответов по вступлению в НАТО
Кулеба заявил, что Украина не получила четких ответов по вступлению в НАТО - РИА Новости, 17.12.2021
Кулеба заявил, что Украина не получила четких ответов по вступлению в НАТО
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву нужны четкие ответы на вопросы о вступлении страны в НАТО и ЕС, но страна их не получает. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T07:14
2021-12-17T07:14
в мире
украина
андерс фог расмуссен
владимир зеленский
нато
верховная рада украины
мид украины
дмитрий кулеба
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КИЕВ, 17 дек – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву нужны четкие ответы на вопросы о вступлении страны в НАТО и ЕС, но страна их не получает.Ранее он сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский спрашивал у генсека НАТО Йенса Столтенберга, когда Украина станет членом альянса, но год ему не назвали."Мы давно придерживаемся позиции, что интеграция и в Европейский союз, и в НАТО не может быть бесконечным процессом, поэтому, вопреки всем достижениям в обоих направлениях - а это был очень успешный год и для европейской интеграции, и для евроатлантической - мы хотим иметь четкость. И в следующем году пройдет важный саммит НАТО в Мадриде, где будет определяться по сути курс дальнейшего развития альянса, именно потому мы и подняли этот вопрос. Мы понимали, что четкого ответа мы не получим, но этот вопрос надо поднимать, и именно это мы делаем", - сказал Кулеба в эфире телеканала "1+1".Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
https://ria.ru/20211216/udar-1764114980.html
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в мире, украина, андерс фог расмуссен, владимир зеленский, нато, верховная рада украины, мид украины, дмитрий кулеба
07:14 17.12.2021
 
Кулеба заявил, что Украина не получила четких ответов по вступлению в НАТО

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев не получил четких ответов по вступлению в НАТО

© REUTERSМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© REUTERS
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КИЕВ, 17 дек – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву нужны четкие ответы на вопросы о вступлении страны в НАТО и ЕС, но страна их не получает.
Ранее он сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский спрашивал у генсека НАТО Йенса Столтенберга, когда Украина станет членом альянса, но год ему не назвали.
"Мы давно придерживаемся позиции, что интеграция и в Европейский союз, и в НАТО не может быть бесконечным процессом, поэтому, вопреки всем достижениям в обоих направлениях - а это был очень успешный год и для европейской интеграции, и для евроатлантической - мы хотим иметь четкость. И в следующем году пройдет важный саммит НАТО в Мадриде, где будет определяться по сути курс дальнейшего развития альянса, именно потому мы и подняли этот вопрос. Мы понимали, что четкого ответа мы не получим, но этот вопрос надо поднимать, и именно это мы делаем", - сказал Кулеба в эфире телеканала "1+1".
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
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В миреУкраинаАндерс Фог РасмуссенВладимир ЗеленскийНАТОВерховная Рада УкраиныМИД УкраиныДмитрий Кулеба
 
 
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