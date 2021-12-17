https://ria.ru/20211217/peregovory-1764279989.html

В НАТО ответили на предложения России по гарантиям безопасности

В НАТО ответили на предложения России по гарантиям безопасности - РИА Новости, 17.12.2021

В НАТО ответили на предложения России по гарантиям безопасности

В НАТО подтвердили, что получили предложения России по гарантиям безопасности и заявили, что альянс в рамках любого обсуждения будет принимать во внимание... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T16:56

2021-12-17T16:56

2021-12-17T17:52

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В НАТО подтвердили, что получили предложения России по гарантиям безопасности и заявили, что альянс в рамках любого обсуждения будет принимать во внимание мнение Украины.Североатлантический альянс готов работать над укреплением доверия с Россией, добавил генсек.О необходимости начать переговоры с Вашингтоном и его союзниками по выработке четких международно-правовых договоренностей, исключающих продвижение НАТО на восток, заявлял Владимир Путин.В свою очередь, МИД 17 декабря опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности.Документы, в частности, исключают дальнейшее расширение альянса и вступление Украины, размещение дополнительных войск и вооружений за пределами стран, в которых они были по ситуации на май 1997 года, а также предусматривают отказ от любой военной деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии.Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан после телефонных переговоров Владимира Путина и Джо Байдена в начале декабря заявил, что американский лидер не брал на себя никаких обязательств по непринятию Украины в НАТО. В Белом доме считают, что любая страна должна свободно выбирать, с кем ей объединяться, добавил Салливан.

https://ria.ru/20211217/doverie-1764148095.html

https://ria.ru/20211216/ukraina-1763972410.html

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в мире, украина, нато, россия, сша, йенс столтенберг