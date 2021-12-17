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В НАТО ответили на предложения России по гарантиям безопасности
В НАТО ответили на предложения России по гарантиям безопасности - РИА Новости, 17.12.2021
В НАТО ответили на предложения России по гарантиям безопасности
В НАТО подтвердили, что получили предложения России по гарантиям безопасности и заявили, что альянс в рамках любого обсуждения будет принимать во внимание... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T16:56
2021-12-17T17:52
в мире
украина
нато
россия
сша
йенс столтенберг
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В НАТО подтвердили, что получили предложения России по гарантиям безопасности и заявили, что альянс в рамках любого обсуждения будет принимать во внимание мнение Украины.Североатлантический альянс готов работать над укреплением доверия с Россией, добавил генсек.О необходимости начать переговоры с Вашингтоном и его союзниками по выработке четких международно-правовых договоренностей, исключающих продвижение НАТО на восток, заявлял Владимир Путин.В свою очередь, МИД 17 декабря опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности.Документы, в частности, исключают дальнейшее расширение альянса и вступление Украины, размещение дополнительных войск и вооружений за пределами стран, в которых они были по ситуации на май 1997 года, а также предусматривают отказ от любой военной деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии.Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан после телефонных переговоров Владимира Путина и Джо Байдена в начале декабря заявил, что американский лидер не брал на себя никаких обязательств по непринятию Украины в НАТО. В Белом доме считают, что любая страна должна свободно выбирать, с кем ей объединяться, добавил Салливан.
https://ria.ru/20211217/doverie-1764148095.html
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в мире, украина, нато, россия, сша, йенс столтенберг
16:56 17.12.2021 (обновлено: 17:52 17.12.2021)
 
В НАТО ответили на предложения России по гарантиям безопасности

Генсек НАТО Столтенберг: диалог с Россией должен учитывать опасения альянса и Украины

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийСаммит НАТО
Саммит НАТО - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В НАТО подтвердили, что получили предложения России по гарантиям безопасности и заявили, что альянс в рамках любого обсуждения будет принимать во внимание мнение Украины.

"Мы ясно даем понять, что любой диалог с Россией также должен будет затрагивать опасения НАТО относительно действий России, основываться на основных принципах и документах европейской безопасности и проводиться при консультациях с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина", — заявил в Брюсселе генсек организации Йенс Столтенберг на пресс-конференции с премьером Болгарии Стефаном Яневым.

Североатлантический альянс готов работать над укреплением доверия с Россией, добавил генсек.
О необходимости начать переговоры с Вашингтоном и его союзниками по выработке четких международно-правовых договоренностей, исключающих продвижение НАТО на восток, заявлял Владимир Путин.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
00:58
В НАТО выдвинули условие для диалога с Россией
В свою очередь, МИД 17 декабря опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности.
Документы, в частности, исключают дальнейшее расширение альянса и вступление Украины, размещение дополнительных войск и вооружений за пределами стран, в которых они были по ситуации на май 1997 года, а также предусматривают отказ от любой военной деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии.
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан после телефонных переговоров Владимира Путина и Джо Байдена в начале декабря заявил, что американский лидер не брал на себя никаких обязательств по непринятию Украины в НАТО. В Белом доме считают, что любая страна должна свободно выбирать, с кем ей объединяться, добавил Салливан.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
Вчера, 08:00
"Без Путина": почему у Европы и Украины ничего не получается
 
В миреУкраинаНАТОРоссияСШАЙенс Столтенберг
 
 
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