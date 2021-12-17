https://ria.ru/20211217/koronavirus-1764239016.html
Голикова прокомментировала возможность новых ограничений из-за "омикрона"
Голикова прокомментировала возможность новых ограничений из-за "омикрона" - РИА Новости, 17.12.2021
Голикова прокомментировала возможность новых ограничений из-за "омикрона"
Российские власти "на месте" пытаются сориентироваться, какие меры нужны в связи появлением штамма коронавируса "омикрон", на следующей неделе в Россию из ЮАР... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T14:22
2021-12-17T14:22
2021-12-17T14:58
распространение коронавируса
общество
татьяна голикова
здоровье - общество
коронавирус covid-19
юар
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российские власти "на месте" пытаются сориентироваться, какие меры нужны в связи появлением штамма коронавируса "омикрон", на следующей неделе в Россию из ЮАР должна вернуться группа ученых и доложить о ситуации, сообщила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Мы предметно сейчас это изучаем. Наша группа большая из представителей Роспотребнадзора, вирусологов и эпидемиологов, наших научных специалистов учреждений Минздрава работает в ЮАР, мы с коллегами вместе смотрим, как у них. Поскольку там уже порядка 75% доминирующая ситуация "омикрона", а не "дельты", смотрим на заболеваемость и фактически на месте пытаемся сориентироваться, какие нам нужно будет предпринимать меры реагирования", - сказала Голикова."Мы с коллегами постоянно на связи, на следующей неделе они должны вернуться, чтобы более детально нам доложить о ситуации", - добавила вице-премьер.
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общество, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирус covid-19, юар, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, омикрон-штамм коронавируса
14:22 17.12.2021 (обновлено: 14:58 17.12.2021)
Голикова прокомментировала возможность новых ограничений из-за "омикрона"
Голикова: власти пытаются сориентироваться, какие меры нужны против "омикрона"