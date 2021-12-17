09:08 17.12.2021 (обновлено: 11:08 17.12.2021)
Госдума проведет расследование из-за закона о школьных онлайн-ресурсах
Спикер Володин: Госдума расследует раскритикованный Матвиенко закон от Минпросвещения
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время выступления председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Госдума проведет служебное расследование обстоятельств ситуации с отклонением Совфедом закона об использовании в школах и колледжах только верифицированных государством онлайн-ресурсов и электронных учебно-методических материалов, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Сенаторы на заседании в среду отклонили этот закон для технической правки. Как ранее пояснила РИА Новости глава комитета СФ по образованию и науке Лилия Гумерова, в документе исчезло слово "исключительно", что привело к нарушению всей конструкции закона, а также двойному трактованию ряда положений.
Также Совфед предложил коллегам из Госдумы создать согласительную комиссию, чтобы доработать закон и принять его парламентом.
По словам Володина, на Совете Думы было принято решение "создать согласительную комиссию и провести служебное расследование обстоятельств принятия закона". "По итогам этого расследования мы будем делать выводы", - добавил он в разговоре с журналистами.
15 декабря, 14:24Совфед отклонил закон об использовании в школах онлайн-ресурсов
В состав комиссии вошли депутаты Ольга Казакова, которая возглавляет думский комитет по просвещению, Петр Толстой и Александр Хинштейн, а также приглашены для участия в согласительных процедурах представители правительства РФ.
Законом предусматривается, что при реализации основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования с применением электронного обучения, которое предполагает обработку персональных данных обучающихся, школы и колледжи должны использовать государственные информационные системы.
Государственные образовательные учреждения для использования учебных программ выбирают не только включенные в утвержденные перечни учебники и пособия, но и электронные образовательные ресурсы, входящие в федеральный перечень ресурсов, допущенных к использованию Минпросвещения России. Электронные образовательные ресурсы включаются в перечень по результатам экспертизы содержащихся в них электронных учебно-методических материалов.