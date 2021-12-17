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Госдума проведет расследование из-за закона о школьных онлайн-ресурсах
Госдума проведет расследование из-за закона о школьных онлайн-ресурсах - РИА Новости, 17.12.2021
Госдума проведет расследование из-за закона о школьных онлайн-ресурсах
Госдума проведет служебное расследование обстоятельств ситуации с отклонением Совфедом закона об использовании в школах и колледжах только верифицированных... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T09:08
2021-12-17T11:08
общество
вячеслав володин
госдума рф
совет федерации рф
лилия гумерова
россия
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Госдума проведет служебное расследование обстоятельств ситуации с отклонением Совфедом закона об использовании в школах и колледжах только верифицированных государством онлайн-ресурсов и электронных учебно-методических материалов, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Сенаторы на заседании в среду отклонили этот закон для технической правки. Как ранее пояснила РИА Новости глава комитета СФ по образованию и науке Лилия Гумерова, в документе исчезло слово "исключительно", что привело к нарушению всей конструкции закона, а также двойному трактованию ряда положений.Также Совфед предложил коллегам из Госдумы создать согласительную комиссию, чтобы доработать закон и принять его парламентом.По словам Володина, на Совете Думы было принято решение "создать согласительную комиссию и провести служебное расследование обстоятельств принятия закона". "По итогам этого расследования мы будем делать выводы", - добавил он в разговоре с журналистами.В состав комиссии вошли депутаты Ольга Казакова, которая возглавляет думский комитет по просвещению, Петр Толстой и Александр Хинштейн, а также приглашены для участия в согласительных процедурах представители правительства РФ.Законом предусматривается, что при реализации основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования с применением электронного обучения, которое предполагает обработку персональных данных обучающихся, школы и колледжи должны использовать государственные информационные системы.Государственные образовательные учреждения для использования учебных программ выбирают не только включенные в утвержденные перечни учебники и пособия, но и электронные образовательные ресурсы, входящие в федеральный перечень ресурсов, допущенных к использованию Минпросвещения России. Электронные образовательные ресурсы включаются в перечень по результатам экспертизы содержащихся в них электронных учебно-методических материалов.
https://sn.ria.ru/20211215/onlayn_resursy-1763843582.html
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общество, вячеслав володин, госдума рф, совет федерации рф, лилия гумерова, россия
09:08 17.12.2021 (обновлено: 11:08 17.12.2021)
 
Госдума проведет расследование из-за закона о школьных онлайн-ресурсах

Спикер Володин: Госдума расследует раскритикованный Матвиенко закон от Минпросвещения

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время выступления председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время выступления председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Госдума проведет служебное расследование обстоятельств ситуации с отклонением Совфедом закона об использовании в школах и колледжах только верифицированных государством онлайн-ресурсов и электронных учебно-методических материалов, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Сенаторы на заседании в среду отклонили этот закон для технической правки. Как ранее пояснила РИА Новости глава комитета СФ по образованию и науке Лилия Гумерова, в документе исчезло слово "исключительно", что привело к нарушению всей конструкции закона, а также двойному трактованию ряда положений.
Также Совфед предложил коллегам из Госдумы создать согласительную комиссию, чтобы доработать закон и принять его парламентом.
По словам Володина, на Совете Думы было принято решение "создать согласительную комиссию и провести служебное расследование обстоятельств принятия закона". "По итогам этого расследования мы будем делать выводы", - добавил он в разговоре с журналистами.
Школьник - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
15 декабря, 14:24
Совфед отклонил закон об использовании в школах онлайн-ресурсов
В состав комиссии вошли депутаты Ольга Казакова, которая возглавляет думский комитет по просвещению, Петр Толстой и Александр Хинштейн, а также приглашены для участия в согласительных процедурах представители правительства РФ.
Законом предусматривается, что при реализации основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования с применением электронного обучения, которое предполагает обработку персональных данных обучающихся, школы и колледжи должны использовать государственные информационные системы.
Государственные образовательные учреждения для использования учебных программ выбирают не только включенные в утвержденные перечни учебники и пособия, но и электронные образовательные ресурсы, входящие в федеральный перечень ресурсов, допущенных к использованию Минпросвещения России. Электронные образовательные ресурсы включаются в перечень по результатам экспертизы содержащихся в них электронных учебно-методических материалов.
 
ОбществоВячеслав ВолодинГосдума РФСовет Федерации РФЛилия ГумероваРоссия
 
 
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