https://ria.ru/20211217/brakosochetanie-1764290442.html

Регистрация брака: пошаговая инструкция, особые случаи и советы юриста

Как подать заявление в ЗАГС на регистрацию брака 2021: документы, сроки и сколько стоит

Регистрация брака: пошаговая инструкция, особые случаи и советы юриста

Документы для заключения брака принимаются в загсе минимум за месяц до желаемой даты. Но есть исключения. Когда подавать заявление в 2022 году, как расписаться... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T17:37

2021-12-17T17:37

2021-12-17T17:37

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Документы для заключения брака принимаются в загсе минимум за месяц до желаемой даты. Но есть исключения. Когда подавать заявление в 2022 году, как расписаться в день обращения и в каких случаях проводится выездная регистрация — в материале РИА Новости.БракВ России брак — это союз мужчины и женщины, зарегистрированный официально в органах загс. Все остальные формы совместного проживания не регламентируются законами РФ. Вступление в брак накладывает определенные права и обязанности на каждого из участников союза: содействие благополучию семьи, воспитание детей и т.д.Нормативные актыПорядок вступления в брак и его расторжения регулируется федеральными законами и подзаконными актами:Законодательство позволяет регионам самостоятельно вводить правовые акты, регулирующие процедуру. Так, в Подмосковье действует закон “О порядке и условиях вступления в брак на территории Московской области лиц, не достигших возраста шестнадцати лет”. В документе прописан порядок подачи заявления несовершеннолетними.УсловияГлавное условие для вступления в брак — добровольность. Но есть и ряд других, прописанных в законодательстве:Способы подачи заявленияСуществует несколько вариантов подачи заявления в отделы загс:Будущие супруги для регистрации своих отношений могут лично обратиться в загс. Заявители сами определяют место проведения церемонии и сотрудники ведомства не имеют права отказать.ДокументыВ загсе будущим молодожёнам понадобятся паспорта, чтобы написать заявления. Если ранее супруги уже состояли в официальных отношениях, то сотрудники учреждения могут попросить документы, подтверждающие их окончание: свидетельство о разводе или, например, о смерти бывшего мужа или жены. При регистрации по месту жительства информация о предыдущих браках может храниться в базе данных загса.Дополнительные документы в особых случаяхПри заключении брака дополнительные документы потребуются:Так, будущему супругу или супруге, не достигшему 18-летнего возраста, потребуется документ, подтверждающий особые обстоятельства, и разрешение от органов местного самоуправления либо опеки.Иностранный гражданин помимо паспорта и заявления обязан предоставить справку о семейном положении. Все документы должны быть переведены на русский язык и заверены нотариусом.Заключение брака с гражданином, отбывающим наказание в местах лишения свободы, осложняется тем, что подать заявление и прийти на церемонию лично он не может. В этом случае документ от заключённого заполняется отдельно и заверяется руководителем учреждения, где он содержится.Заполнение заявленияЗаполнить заявление будущие супруги могут заранее дома. Можно скачать форму документа, утвержденную приказом Министерства юстиции РФ от 1 октября 2018 г. № 20, на сайтах профильных госорганов. Есть варианты для совместного заполнения и отдельно каждым из будущих молодоженов.Также это можно сделать и в отделе загс. Сотрудники учреждения подскажут, как правильно внести сведения.В заявлении указываются данные супругов:А также:СрокиЗаявление на вступление в брак принимается не позже чем за месяц и не ранее, чем за год до проведения церемонии (кроме исключительных случаев). Особенно популярны среди будущих молодоженов “красивые” даты — праздники и необычные сочетания цифр. О проведении свадьбы в такие дни важно позаботиться заранее и заблаговременно подать заявление в загс.СтоимостьГосударственная пошлина за проведение процедуры и выдачу свидетельства составляет 350 рублей. При оплате через сайт государственных услуг стоимость будет меньше на 30 процентов - 245 рублей. В эту сумму входит проведение регистрации и выдача документов.Причины отказаНе принять заявление могут при предоставлении неполного пакета документов или несоблюдении одного из условий заключения брака.Так, в России действует принцип единобрачия. Поэтому если человек уже состоит в браке, зарегистрировать новый невозможно.Также пожениться не могут кровные родственники. Это обусловлено нравственными принципами и заботой о рождённых в таком союзе детях — они могут иметь генетические заболевания.Отказать в регистрации сотрудники загса могут, если один из будущих супругов признан недееспособным. В этом случае гражданин не может полностью осознавать свои действия из-за психического расстройства и принцип добровольности вступления в брак не соблюдается.Виды церемонийПроцедура регистрации брака может быть:Выбрать нужную супруги могут при подаче заявления, сообщив регистратору или заполнив соответствующее поле в электронном заявлении.При обычной регистрации будущие супруги приходят к назначенному времени в кабинет к сотруднику загса, ставят свои подписи в журнале записей актов о заключении брака, получают свидетельство. Нужен ли штамп в паспорте - решают сами молодожены: согласно постановлению кабмина в России отметки о регистрации брака и о детях до 14 лет в документе теперь делают по желанию.Торжественную церемонию проводят, как правило, в украшенном зале и под марш Мендельсона. На такую регистрацию приглашают гостей и проводят ритуал с обменом кольцами.Также процедура регистрации может быть выездная. Например, при тяжелой болезни одного супругов брак можно заключить в больнице или дома. Но такая ситуация должна быть подтверждена документально.Некоторые загсы страны проводят выездные регистрации в исторических и красивых местах. Например, в Москве зарегистрировать отношения можно в старинном особняке, на вершине небоскреба, в планетарии или на стадионе. Такие церемонии проводятся по определённому расписанию. При этом никаких дополнительных сборов за выездную регистрацию не берут. Требуется только оплатить стандартную госпошлину.Как подать заявление через сайт госуслугПодать заявление на регистрацию брака можно дистанционно. Срок при этом не меняется: документы примут не ранее, чем за месяц до желаемой даты церемонии.Заявление на сайте “Госуслуги” будущие молодожёны заполняют по очереди, каждый со своей учетной записи. Например, начинает жених. Он вносит свои персональные данные, а также указывает:Если в личном кабинете пользователя сохранены данные паспорта, место проживания, номер свидетельства о разводе, то эти сведения заполняются автоматически. Также нужно поставить галочку для выбора проведения регистрации в торжественной обстановке.После этого жених отправляет приглашение для заполнения заявления невесте. Она также вносит данные о себе и партнёре.Затем необходимо оплатить госпошлину. Сделать это может любой из будущих молодоженов со своего аккаунта. В заключение нужно зайти в раздел "Уведомления" и отправить заявление в загс.Как проходит регистрация бракаЕсли пара выбрала обычную регистрацию брака, то процедура проходит по следующему плану:Обмен кольцами — необязательная процедура и никак не регулируется законодательством. Это просто красивая традиция.На торжественной церемонии все вопросы с документами решаются в процессе регистрации. В некоторых отделах загс до начала процедуры будущих супругов могут пригласить для сверки документов, если их много (например, в случае с иностранными гражданами), чтобы на это не тратить время в праздничной обстановке.Как отказаться и забрать заявлениеБывают ситуации, когда будущие молодожены передумали вступать в официальные отношения. В этом случае они могут сообщить о своем решении в тот территориальный орган загс, куда подавали заявления. Но такой обязанности в законе не прописано. Это позволит сотрудникам учреждения знать заранее об освободившейся дате и времени заключения брака.Но можно и просто не прийти на церемонию. Тогда заявление автоматически аннулируют по причине неявки. Госпошлина в любом случае не возвращается. А если пара все-таки решит пройти процедуру регистрации брака, то потребуется подавать новое заявление и ждать месяц.Особые обстоятельстваИногда соблюдать минимальный срок от подачи заявления до церемонии необязательно. Особые обстоятельства прописаны как в Семейном кодексе Российской Федерации, так в региональных законодательных актах. К ним может относиться, например, призыв супруга в армию или тяжелая болезнь одного из вступающих брак.При беременностиЕще одной веской причиной для заключения брака в короткий срок является беременность будущей супруги. В этом случае оформить отношения в загсе можно даже в день обращения. Главное — документальное подтверждение состояния женщины из медучреждения.Аналогичная ситуация — рождение ребенка. Провести регистрацию также могут сразу. Но сотруднику загс необходимо будет предъявить свидетельство о рождении.Подача заявления в одиночкуЗаявление о заключении брака чаще всего будущие супруги подают вместе. Но при определенных обстоятельствах это может сделать и один из них. Но для этого понадобится документ от имени отсутствующего. Его или ее подпись должна быть нотариально заверена.Какие документы нужно менятьПри изменении фамилии при заключении брака понадобится поменять документы:Юрист Оксана Маникина уточнила, что документы на право собственности недвижимого имущества в этой ситуации менять не потребуется.На получение нового паспорта законом установлен месяц. Выдает документ территориальный орган Министерства внутренних дел. Подать заявление на замену можно лично в отделе полиции по месту жительства или через портал “Госуслуги”. При замене документа по месту прописки срок выдачи составляет 10 дней. Если получать новый паспорт без постоянной регистрации по месту пребывания, то он увеличится до месяца. При оплате госпошлины через “Госуслуги” она будет меньше на 30 процентов - 210 рублей вместо 300.Сроков замены загранпаспорта законом не установлено. Подать заявление также можно в отделе МВД. Госпошлина составит две или пять тысяч рублей в зависимости от вида документа.В 2019 году Пенсионный фонд России принял решение о прекращении выдачи свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) на бумажном носителе. Поэтому получать новый документ необходимости нет. Но об изменении данных в ведомство необходимо сообщить. Сделать это можно в любом отделении ПФР либо через работодателя. На внесение изменений законом установлен срок в 30 дней.В максимально короткий срок также потребуется заменить водительское удостоверение. Сразу после получения паспорта необходимо обратиться в регистрационный отдел ГИБДД по месту жительства или пребывания и подать заявление на замену удостоверения. Также необходимо внести изменения в свидетельство и паспорт о регистрации транспортного средства, если владелец изменил фамилию. Сделать это можно и через портал “Госуслуги”, но для этого необходимо подгрузить в личный кабинет новые данные и дождаться их проверки и сохранения.Если при замене прав предоставить новую медицинскую справку, то удостоверение выдадут на 10 лет. Если нет — то на срок, указанный в старом документе.Новый страховой полис также нужно оформить в течение месяца после смены фамилии. Для получения документа необходимо обратиться в свою страховую компанию.Также не стоит забывать и про банковские продукты. Актуальные паспортные данные должны быть как в договорах держателя кредитных и дебетовых карт, так и на самом “пластике”. При наличии ипотеки и других видов займов также необходимо внести новые персональные сведения в документы. Для этого нужно самостоятельно обратиться в банк. Если карта зарплатная, то изменить информацию можно через бухгалтерию на работе.

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https://ria.ru/20210914/gosuslugi-1749958255.html

https://ria.ru/20210906/avtozapolnenie-1748863866.html

https://ria.ru/20211028/familiya-1756739370.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, брак, пенсионный фонд рф, загс, россия, гостевой брак