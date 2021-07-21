https://ria.ru/20210721/pasport-1742246359.html

Россиянам разрешили не ставить в паспорт отметки о браке и детях

Россиянам разрешили не ставить в паспорт отметки о браке и детях - РИА Новости, 21.07.2021

Россиянам разрешили не ставить в паспорт отметки о браке и детях

Правительство изменило правила внесения данных в паспорт гражданина России, постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T17:17

2021-07-21T17:17

2021-07-21T18:15

россия

михаил мишустин

брак

общество

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Правительство изменило правила внесения данных в паспорт гражданина России, постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Так, теперь штампы о заключении и расторжении брака, детях до 14 лет, ранее выданных паспортах и имеющихся загранпаспортах, ИНН, группе крови и резус-факторе будут проставлять по желанию владельца документа. Обязательными останутся отметки о регистрации по месту жительства и снятии с учета, а также о воинской обязанности. Как сообщали в МВД в середине апреля, уже в декабре этого года в Москве начнут выдавать электронные паспорта в виде пластиковой карты. В них будут содержаться персональные данные и биометрия.Для получения документа нового образца придется сделать цифровое фото и отсканировать отпечатки двух пальцев рук. По желанию владельца можно будет добавить электронную подпись.

https://ria.ru/20190717/1556629340.html

россия

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россия, михаил мишустин, брак, общество