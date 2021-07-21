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Россиянам разрешили не ставить в паспорт отметки о браке и детях
Россиянам разрешили не ставить в паспорт отметки о браке и детях - РИА Новости, 21.07.2021
Россиянам разрешили не ставить в паспорт отметки о браке и детях
Правительство изменило правила внесения данных в паспорт гражданина России, постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T17:17
2021-07-21T17:17
2021-07-21T18:15
россия
михаил мишустин
брак
общество
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Правительство изменило правила внесения данных в паспорт гражданина России, постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Так, теперь штампы о заключении и расторжении брака, детях до 14 лет, ранее выданных паспортах и имеющихся загранпаспортах, ИНН, группе крови и резус-факторе будут проставлять по желанию владельца документа. Обязательными останутся отметки о регистрации по месту жительства и снятии с учета, а также о воинской обязанности. Как сообщали в МВД в середине апреля, уже в декабре этого года в Москве начнут выдавать электронные паспорта в виде пластиковой карты. В них будут содержаться персональные данные и биометрия.Для получения документа нового образца придется сделать цифровое фото и отсканировать отпечатки двух пальцев рук. По желанию владельца можно будет добавить электронную подпись.
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россия, михаил мишустин, брак, общество
17:17 21.07.2021 (обновлено: 18:15 21.07.2021)
Россиянам разрешили не ставить в паспорт отметки о браке и детях
Мишустин отменил большинство обязательных отметок в паспорте
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости.
Правительство изменило правила внесения данных в паспорт гражданина России, постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин
.
Так, теперь штампы о заключении и расторжении брака, детях до 14 лет, ранее выданных паспортах и имеющихся загранпаспортах, ИНН, группе крови и резус-факторе будут проставлять по желанию владельца документа.
Обязательными останутся отметки о регистрации по месту жительства и снятии с учета, а также о воинской обязанности.
Как сообщали в МВД в середине апреля, уже в декабре этого года в Москве начнут выдавать электронные паспорта в виде пластиковой карты. В них будут содержаться персональные данные и биометрия.
Для получения документа нового образца придется сделать цифровое фото и отсканировать отпечатки двух пальцев рук. По желанию владельца можно будет добавить электронную подпись.