Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210721/pasport-1742246359.html
Россиянам разрешили не ставить в паспорт отметки о браке и детях
Россиянам разрешили не ставить в паспорт отметки о браке и детях - РИА Новости, 21.07.2021
Россиянам разрешили не ставить в паспорт отметки о браке и детях
Правительство изменило правила внесения данных в паспорт гражданина России, постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T17:17
2021-07-21T18:15
россия
михаил мишустин
брак
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734901893_407:0:2547:1204_1920x0_80_0_0_c7930585b247717b5d303065fa82d887.jpg
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Правительство изменило правила внесения данных в паспорт гражданина России, постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Так, теперь штампы о заключении и расторжении брака, детях до 14 лет, ранее выданных паспортах и имеющихся загранпаспортах, ИНН, группе крови и резус-факторе будут проставлять по желанию владельца документа. Обязательными останутся отметки о регистрации по месту жительства и снятии с учета, а также о воинской обязанности. Как сообщали в МВД в середине апреля, уже в декабре этого года в Москве начнут выдавать электронные паспорта в виде пластиковой карты. В них будут содержаться персональные данные и биометрия.Для получения документа нового образца придется сделать цифровое фото и отсканировать отпечатки двух пальцев рук. По желанию владельца можно будет добавить электронную подпись.
https://ria.ru/20190717/1556629340.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734901893_607:0:2327:1290_1920x0_80_0_0_3c4e28b22a97cb10eb3dd768ce548911.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, михаил мишустин, брак, общество
17:17 21.07.2021 (обновлено: 18:15 21.07.2021)
 
Россиянам разрешили не ставить в паспорт отметки о браке и детях

Мишустин отменил большинство обязательных отметок в паспорте

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВо время церемонии заключения брака
Во время церемонии заключения брака - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Правительство изменило правила внесения данных в паспорт гражданина России, постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Так, теперь штампы о заключении и расторжении брака, детях до 14 лет, ранее выданных паспортах и имеющихся загранпаспортах, ИНН, группе крови и резус-факторе будут проставлять по желанию владельца документа.
Обязательными останутся отметки о регистрации по месту жительства и снятии с учета, а также о воинской обязанности.
Как сообщали в МВД в середине апреля, уже в декабре этого года в Москве начнут выдавать электронные паспорта в виде пластиковой карты. В них будут содержаться персональные данные и биометрия.
Для получения документа нового образца придется сделать цифровое фото и отсканировать отпечатки двух пальцев рук. По желанию владельца можно будет добавить электронную подпись.
Заграничные паспорта РФ - РИА Новости, 1920, 17.07.2019
17 июля 2019, 21:39
Россиянам прекратят выдавать бумажные паспорта в 2022 году
 
РоссияМихаил МишустинбракОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:08Названа самая высокооплачиваемая профессия в производственной сфере
06:56Институт в Ухане отверг заявления о болезни сотрудников в конце 2019 года
06:41Эксперт рассказал, для кого "дельта"-штамм коронавируса опаснее всего
06:36Байден заявил, что строительство "Северного потока — 2" не остановить
06:20Суд наложил арест на имущество депутата Госдумы Ковпака и его семьи
06:16Число жертв наводнения в Китае выросло до 33 человек
06:08Эксперт рассказал о пользе прививки при новых штаммах коронавируса
05:39В Красноярске иномарка сбила проверявшего документы инспектора ГИБДД
05:35Уханьский институт вирусологии заявил, что не создавал коронавирус
05:24Байден рассказал, что сделает, если его сочтут "реинкарнацией Сатаны"
05:18В МИД рассказали о возможных контактах с Туркменией по Афганистану
05:07Пожарным из Забайкалья повысят зарплату после обращения к Путину
04:35Правозащитник заявил о превращении русских детей в Эстонии в русофобов
04:21На Сахалине убийца восьмилетней девочки получил пожизненный тюремный срок
04:16Байден заявил, что пандемия переключилась на непривитых американцев
04:15Названы четыре способа уменьшить долги во время пандемии
04:12Байден заявил, что Путин полагается на автократию
03:53На Украине школьную команду назвали в честь Гитлера
03:41Источник рассказал о модернизации вертолета Ка-52М за счет крылатых ракет
03:32Глава "Нафтогаза" усомнился в транзите российского газа после 2024 года
Лента новостейМолния