https://ria.ru/20220629/zags-1799005690.html

ЗАГСы с лета 2023 года перейдут на электронный документооборот

ЗАГСы с лета 2023 года перейдут на электронный документооборот - РИА Новости, 29.06.2022

ЗАГСы с лета 2023 года перейдут на электронный документооборот

Российские ЗАГСы с июня 2023 года перейдут на электронный документооборот, после чего отпадет необходимость получать свидетельства о смерти, рождении, браке в... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T15:13

2022-06-29T15:13

2022-06-29T15:13

общество

загс

константин чуйченко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Российские ЗАГСы с июня 2023 года перейдут на электронный документооборот, после чего отпадет необходимость получать свидетельства о смерти, рождении, браке в бумажном виде, сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко."Сейчас очень активно развиваем систему ЗАГС. И у нас с июня 2023 года планы по переходу к совершенно новой модели, так называемая реестровая модель, которая будет означать буквально следующее. Теперь нашим гражданам не придется получать свидетельства на бумажном носителе. Все у нас будет в электронном виде. И, по сути дела, любой государственный орган сможет самостоятельно запросить соответствующие данные и получить, как и гражданин, соответствующую выписку", - сказал Чуйченко на совещании на Петербургском международном юридическом форуме.

https://ria.ru/20220420/rebenok-1784533104.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, загс, константин чуйченко