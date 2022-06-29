https://ria.ru/20220629/zags-1799005690.html
ЗАГСы с лета 2023 года перейдут на электронный документооборот
ЗАГСы с лета 2023 года перейдут на электронный документооборот - РИА Новости, 29.06.2022
ЗАГСы с лета 2023 года перейдут на электронный документооборот
Российские ЗАГСы с июня 2023 года перейдут на электронный документооборот, после чего отпадет необходимость получать свидетельства о смерти, рождении, браке в... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T15:13
2022-06-29T15:13
2022-06-29T15:13
общество
загс
константин чуйченко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Российские ЗАГСы с июня 2023 года перейдут на электронный документооборот, после чего отпадет необходимость получать свидетельства о смерти, рождении, браке в бумажном виде, сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко."Сейчас очень активно развиваем систему ЗАГС. И у нас с июня 2023 года планы по переходу к совершенно новой модели, так называемая реестровая модель, которая будет означать буквально следующее. Теперь нашим гражданам не придется получать свидетельства на бумажном носителе. Все у нас будет в электронном виде. И, по сути дела, любой государственный орган сможет самостоятельно запросить соответствующие данные и получить, как и гражданин, соответствующую выписку", - сказал Чуйченко на совещании на Петербургском международном юридическом форуме.
https://ria.ru/20220420/rebenok-1784533104.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, загс, константин чуйченко
ЗАГСы с лета 2023 года перейдут на электронный документооборот
Чуйченко: с лета 2023 года отпадет необходимость получать бумажные документы в ЗАГСах
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Российские ЗАГСы с июня 2023 года перейдут на электронный документооборот, после чего отпадет необходимость получать свидетельства о смерти, рождении, браке в бумажном виде, сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко.
"Сейчас очень активно развиваем систему ЗАГС. И у нас с июня 2023 года планы по переходу к совершенно новой модели, так называемая реестровая модель, которая будет означать буквально следующее. Теперь нашим гражданам не придется получать свидетельства на бумажном носителе. Все у нас будет в электронном виде. И, по сути дела, любой государственный орган сможет самостоятельно запросить соответствующие данные и получить, как и гражданин, соответствующую выписку", - сказал Чуйченко на совещании на Петербургском международном юридическом форуме.