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ЗАГСы с лета 2023 года перейдут на электронный документооборот - РИА Новости, 29.06.2022
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ЗАГСы с лета 2023 года перейдут на электронный документооборот
ЗАГСы с лета 2023 года перейдут на электронный документооборот - РИА Новости, 29.06.2022
ЗАГСы с лета 2023 года перейдут на электронный документооборот
Российские ЗАГСы с июня 2023 года перейдут на электронный документооборот, после чего отпадет необходимость получать свидетельства о смерти, рождении, браке в... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T15:13
2022-06-29T15:13
общество
загс
константин чуйченко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Российские ЗАГСы с июня 2023 года перейдут на электронный документооборот, после чего отпадет необходимость получать свидетельства о смерти, рождении, браке в бумажном виде, сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко."Сейчас очень активно развиваем систему ЗАГС. И у нас с июня 2023 года планы по переходу к совершенно новой модели, так называемая реестровая модель, которая будет означать буквально следующее. Теперь нашим гражданам не придется получать свидетельства на бумажном носителе. Все у нас будет в электронном виде. И, по сути дела, любой государственный орган сможет самостоятельно запросить соответствующие данные и получить, как и гражданин, соответствующую выписку", - сказал Чуйченко на совещании на Петербургском международном юридическом форуме.
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общество, загс, константин чуйченко
15:13 29.06.2022
 
ЗАГСы с лета 2023 года перейдут на электронный документооборот

Чуйченко: с лета 2023 года отпадет необходимость получать бумажные документы в ЗАГСах

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКольца новобрачных, свидетельство о браке и паспорта молодоженов
Кольца новобрачных, свидетельство о браке и паспорта молодоженов - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Кольца новобрачных, свидетельство о браке и паспорта молодоженов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Российские ЗАГСы с июня 2023 года перейдут на электронный документооборот, после чего отпадет необходимость получать свидетельства о смерти, рождении, браке в бумажном виде, сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко.
"Сейчас очень активно развиваем систему ЗАГС. И у нас с июня 2023 года планы по переходу к совершенно новой модели, так называемая реестровая модель, которая будет означать буквально следующее. Теперь нашим гражданам не придется получать свидетельства на бумажном носителе. Все у нас будет в электронном виде. И, по сути дела, любой государственный орган сможет самостоятельно запросить соответствующие данные и получить, как и гражданин, соответствующую выписку", - сказал Чуйченко на совещании на Петербургском международном юридическом форуме.
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ОбществоЗАГСКонстантин Чуйченко
 
 
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