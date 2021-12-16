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Суд оштрафовал Twitter на десять миллионов рублей
Суд оштрафовал Twitter на десять миллионов рублей - РИА Новости, 16.12.2021
Суд оштрафовал Twitter на десять миллионов рублей
Мировой суд Таганского района Москвы в четверг оштрафовал американскую социальную сеть Twitter еще на 10 миллионов рублей за отказ удалить запрещенный контент,... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T11:44
2021-12-16T11:44
2021-12-16T12:32
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Мировой суд Таганского района Москвы в четверг оштрафовал американскую социальную сеть Twitter еще на 10 миллионов рублей за отказ удалить запрещенный контент, сообщили РИА Новости в пресс-службе районного суда."Постановлениями мирового судьи судебного участка №422 Таганского района Москвы от 16 декабря ... Twitter, Inc. признан виновным по части 2 и 4 статьи 13.41 КоАП. Назначено наказание в виде административных штрафов в размере 3 миллионов и 7 миллионов рублей, соответственно", - сказали в пресс-службе.На сегодняшний день общая сумма штрафов Twitter выросла до 63 миллионов рублей. Штрафы выписаны за неудаление запрещенного контента, в том числе призывы к экстремизму, и отказ локализовать персональные данные россиян на серверах в РФ.Аналогичные штрафы - на десятки миллионов рублей - назначены и другим крупным социальным сетям: Facebook, Meta, Telegram и другим.
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11:44 16.12.2021 (обновлено: 12:32 16.12.2021)
Суд оштрафовал Twitter на десять миллионов рублей
Суд оштрафовал Twitter еще на десять миллионов рублей за отказ удалить запрещенный контент