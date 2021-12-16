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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211216/rasputina-1763992935.html
Распутина устроила дочь на работу после скандала на телевидении
Распутина устроила дочь на работу после скандала на телевидении - РИА Новости, 16.12.2021
Распутина устроила дочь на работу после скандала на телевидении
Маша Распутина устроила дочь на работу после скандала в эфире программы "Прямой эфир". Мария подралась с единокровным братом Романом и обвинила его в... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T10:48
2021-12-16T10:48
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
маша распутина
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Маша Распутина устроила дочь на работу после скандала в эфире программы "Прямой эфир". Мария подралась с единокровным братом Романом и обвинила его в домогательствах.Распутина отметила, что о намерении дочери отправиться на телевидение не знала. Она сказала, что Захарова "глупая девица", которая "всегда отставала немного от своих сверстников".В ответ на эпатажное поведение дочери певица решила устроить ее на работу в филиал Дома моды Аники Керимовой. Портал StarHit сообщил, что Захарова станет менеджером по работе с VIP-клиентами.Дизайнер добавила, что Мария "интересная девушка", которой "нужно помочь найти себя в этой жизни".Также стало известно, что Распутина намерена подать в суд на бывшую жену Захарова за клевету в свой адрес. По словам Елены, певица нелестно отозвалась о Жанне Фриске.
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знаменитости, шоу-бизнес, маша распутина
10:48 16.12.2021
 
Распутина устроила дочь на работу после скандала на телевидении

Распутина устроила дочь Марию на работу после скандала в программе "Прямой эфир"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Маша Распутина
Певица Маша Распутина - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Маша Распутина устроила дочь на работу после скандала в эфире программы "Прямой эфир". Мария подралась с единокровным братом Романом и обвинила его в домогательствах.
Распутина отметила, что о намерении дочери отправиться на телевидение не знала. Она сказала, что Захарова "глупая девица", которая "всегда отставала немного от своих сверстников".
В ответ на эпатажное поведение дочери певица решила устроить ее на работу в филиал Дома моды Аники Керимовой. Портал StarHit сообщил, что Захарова станет менеджером по работе с VIP-клиентами.

"У нас была вакансия — менеджер по работе с VIP-клиентами. Рабочий график — с 11 до 22 часов. Два выходных в неделю. Зарплата достойная, плюс процент от продаж. У Маши, кстати, — прекрасная внешность, она молодая, у нее хороший вкус. Думаю, что у нее все получится. А потом, глядишь, сама станет дизайнером", – рассказала Керимова.

Дизайнер добавила, что Мария "интересная девушка", которой "нужно помочь найти себя в этой жизни".
Также стало известно, что Распутина намерена подать в суд на бывшую жену Захарова за клевету в свой адрес. По словам Елены, певица нелестно отозвалась о Жанне Фриске.
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