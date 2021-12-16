Распутина устроила дочь на работу после скандала на телевидении
Распутина устроила дочь Марию на работу после скандала в программе "Прямой эфир"
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Маша Распутина устроила дочь на работу после скандала в эфире программы "Прямой эфир". Мария подралась с единокровным братом Романом и обвинила его в домогательствах.
Распутина отметила, что о намерении дочери отправиться на телевидение не знала. Она сказала, что Захарова "глупая девица", которая "всегда отставала немного от своих сверстников".
В ответ на эпатажное поведение дочери певица решила устроить ее на работу в филиал Дома моды Аники Керимовой. Портал StarHit сообщил, что Захарова станет менеджером по работе с VIP-клиентами.
"У нас была вакансия — менеджер по работе с VIP-клиентами. Рабочий график — с 11 до 22 часов. Два выходных в неделю. Зарплата достойная, плюс процент от продаж. У Маши, кстати, — прекрасная внешность, она молодая, у нее хороший вкус. Думаю, что у нее все получится. А потом, глядишь, сама станет дизайнером", – рассказала Керимова.
Дизайнер добавила, что Мария "интересная девушка", которой "нужно помочь найти себя в этой жизни".
Также стало известно, что Распутина намерена подать в суд на бывшую жену Захарова за клевету в свой адрес. По словам Елены, певица нелестно отозвалась о Жанне Фриске.