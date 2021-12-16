https://ria.ru/20211216/rasputina-1763992935.html

Распутина устроила дочь на работу после скандала на телевидении

Распутина устроила дочь на работу после скандала на телевидении - РИА Новости, 16.12.2021

Распутина устроила дочь на работу после скандала на телевидении

Маша Распутина устроила дочь на работу после скандала в эфире программы "Прямой эфир". Мария подралась с единокровным братом Романом и обвинила его в... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T10:48

2021-12-16T10:48

2021-12-16T10:48

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Маша Распутина устроила дочь на работу после скандала в эфире программы "Прямой эфир". Мария подралась с единокровным братом Романом и обвинила его в домогательствах.Распутина отметила, что о намерении дочери отправиться на телевидение не знала. Она сказала, что Захарова "глупая девица", которая "всегда отставала немного от своих сверстников".В ответ на эпатажное поведение дочери певица решила устроить ее на работу в филиал Дома моды Аники Керимовой. Портал StarHit сообщил, что Захарова станет менеджером по работе с VIP-клиентами.Дизайнер добавила, что Мария "интересная девушка", которой "нужно помочь найти себя в этой жизни".Также стало известно, что Распутина намерена подать в суд на бывшую жену Захарова за клевету в свой адрес. По словам Елены, певица нелестно отозвалась о Жанне Фриске.

https://ria.ru/20211122/rasputina-1760205049.html

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знаменитости, шоу-бизнес, маша распутина