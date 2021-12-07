https://ria.ru/20211207/rasputina-1762517099.html

Распутина решила подать в суд на Захарову за клевету

Распутина решила подать в суд на Захарову за клевету - РИА Новости, 07.12.2021

Распутина решила подать в суд на Захарову за клевету

Маша Распутина решила подать в суд на бывшую жену своего супруга Елену Захарову. Артистка считает, что женщина ее оклеветала в одном из выпусков программы... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T11:47

2021-12-07T11:47

2021-12-07T11:47

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маша распутина

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Маша Распутина решила подать в суд на бывшую жену своего супруга Елену Захарову. Артистка считает, что женщина ее оклеветала в одном из выпусков программы "Андрей Малахов. Прямой эфир".Елена заявила, что Распутина нелестно высказалась в адрес Жанны Фриске после ее смерти, используя нецензурную брань.В студии присутствовал отец Фриске, который эмоционально отреагировал на высказывание – со слезами на глазах он сказал, что Распутиной "грош цена".По данным портала StarHit, Маша вместе с адвокатом Сергеем Жориным уже подготовила необходимые для суда документы. В другом выпуске программы дочь Распутиной подралась с единокровным братом, обвинив его в домогательствах. Артистка признавалась, что ее дочь "еще глупая девица", которая всегда "отставала немного от своих сверстников".

https://ria.ru/20211122/rasputina-1760205049.html

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шоу-бизнес, жанна фриске, сергей жорин, знаменитости, маша распутина