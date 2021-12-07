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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211207/rasputina-1762517099.html
Распутина решила подать в суд на Захарову за клевету
Распутина решила подать в суд на Захарову за клевету - РИА Новости, 07.12.2021
Распутина решила подать в суд на Захарову за клевету
Маша Распутина решила подать в суд на бывшую жену своего супруга Елену Захарову. Артистка считает, что женщина ее оклеветала в одном из выпусков программы... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T11:47
2021-12-07T11:47
шоубиз
шоу-бизнес
жанна фриске
сергей жорин
знаменитости
маша распутина
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Маша Распутина решила подать в суд на бывшую жену своего супруга Елену Захарову. Артистка считает, что женщина ее оклеветала в одном из выпусков программы "Андрей Малахов. Прямой эфир".Елена заявила, что Распутина нелестно высказалась в адрес Жанны Фриске после ее смерти, используя нецензурную брань.В студии присутствовал отец Фриске, который эмоционально отреагировал на высказывание – со слезами на глазах он сказал, что Распутиной "грош цена".По данным портала StarHit, Маша вместе с адвокатом Сергеем Жориным уже подготовила необходимые для суда документы. В другом выпуске программы дочь Распутиной подралась с единокровным братом, обвинив его в домогательствах. Артистка признавалась, что ее дочь "еще глупая девица", которая всегда "отставала немного от своих сверстников".
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шоу-бизнес, жанна фриске, сергей жорин, знаменитости, маша распутина
11:47 07.12.2021
 
Распутина решила подать в суд на Захарову за клевету

Распутина решила подать в суд на бывшую мужа Захарову за клевету

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Маша Распутина
Певица Маша Распутина - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Маша Распутина решила подать в суд на бывшую жену своего супруга Елену Захарову. Артистка считает, что женщина ее оклеветала в одном из выпусков программы "Андрей Малахов. Прямой эфир".
Елена заявила, что Распутина нелестно высказалась в адрес Жанны Фриске после ее смерти, используя нецензурную брань.
"Когда умерла Жанна Фриске — я ревела. Всем жалко было. А Распутина тогда сказала: "На одну шлюху меньше стало", — отметила Захарова.
В студии присутствовал отец Фриске, который эмоционально отреагировал на высказывание – со слезами на глазах он сказал, что Распутиной "грош цена".
По данным портала StarHit, Маша вместе с адвокатом Сергеем Жориным уже подготовила необходимые для суда документы.

"Мы изучили высказывания Захаровой в эфире федерального канала и полагаем, что в них может содержаться состав преступления, предусмотренный ч.2 ст.128.1 УК РФ (клевета). Соответствующее заявление в правоохранительные органы уже подготовлено. Теперь в рамках доследственной проверки необходимо установить все обстоятельства, предшествовавшие совершению преступления", – рассказал Жорин.

В другом выпуске программы дочь Распутиной подралась с единокровным братом, обвинив его в домогательствах. Артистка признавалась, что ее дочь "еще глупая девица", которая всегда "отставала немного от своих сверстников".
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