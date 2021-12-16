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В Польше выявили первый случай заражения омикрон-штаммом
В Польше выявили первый случай заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 16.12.2021
В Польше выявили первый случай заражения омикрон-штаммом
Первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлен в Польше, передает агентство PAP со ссылкой на министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T15:15
2021-12-16T15:15
2021-12-16T15:15
распространение коронавируса
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польша
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлен в Польше, передает агентство PAP со ссылкой на министерство здравоохранения страны."Первый подтвержденный случай COVID-19, вызванный штаммом "омикрон", был выявлен в Польше", - говорится в сообщении агентства.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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в мире, польша, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
В Польше выявили первый случай заражения омикрон-штаммом
В Польше выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса