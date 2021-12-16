https://ria.ru/20211216/polsha-1764062357.html

В Польше выявили первый случай заражения омикрон-штаммом

В Польше выявили первый случай заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 16.12.2021

В Польше выявили первый случай заражения омикрон-штаммом

Первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлен в Польше, передает агентство PAP со ссылкой на министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T15:15

2021-12-16T15:15

2021-12-16T15:15

распространение коронавируса

в мире

польша

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732143299_0:178:3290:2029_1920x0_80_0_0_bfb90b86b813429f795bf8968cb56bca.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлен в Польше, передает агентство PAP со ссылкой на министерство здравоохранения страны."Первый подтвержденный случай COVID-19, вызванный штаммом "омикрон", был выявлен в Польше", - говорится в сообщении агентства.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://ria.ru/20211216/koronavirus-1763980626.html

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса