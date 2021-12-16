https://ria.ru/20211216/peterburg-1763976946.html
На Невском проспекте в Петербурге автомобиль сбил двух человек
На Невском проспекте в Петербурге автомобиль сбил двух человек - РИА Новости, 16.12.2021
На Невском проспекте в Петербурге автомобиль сбил двух человек
Пьяный водитель сбил двух человек на Невском проспекте в Петербурге, в результате которого погибла девушка и тяжело пострадал мужчина, возбуждено уголовное... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T08:51
2021-12-16T08:51
2021-12-16T08:51
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек – РИА Новости. Пьяный водитель сбил двух человек на Невском проспекте в Петербурге, в результате которого погибла девушка и тяжело пострадал мужчина, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.По данным пресс-службы, 15 декабря около 22 часов 30 минут у дома 20 по Невскому проспекту 43-летний нетрезвый водитель сбил двоих пешеходов, переходивших проезжую часть на зеленый свет."В результате ДТП 23-летняя девушка-пешеход от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия, 26-летний молодой человек в тяжелом состоянии госпитализирован", - говорится в сообщении.Водитель от медицинского освидетельствования отказался, он задержан. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, россия
На Невском проспекте в Петербурге автомобиль сбил двух человек
На Невском проспекте в Петербурге пьяный водитель сбил двух человек, один погиб