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Дом на дереве или Хоббитленд: необычные отели для романтического отдыха

Дом на дереве или Хоббитленд: необычные отели для романтического отдыха - РИА Новости, 16.12.2021

Дом на дереве или Хоббитленд: необычные отели для романтического отдыха

С милым рай и в шалаше — особенно если там уютная кровать, ванная со всеми удобствами и вид на сказочно-заснеженный лес. Отелей, куда можно сбежать вдвоем, в... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T08:00

2021-12-16T08:00

2021-12-16T07:58

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости, Ольга Кабанова. С милым рай и в шалаше — особенно если там уютная кровать, ванная со всеми удобствами и вид на сказочно-заснеженный лес. Отелей, куда можно сбежать вдвоем, в Подмосковье немало. О том, как совместить любовь и экстрим, где почувствовать себя настоящей принцессой и куда поехать, чтобы хоть пару дней ничего не решать, — в материале РИА Новости.Лес, оленята и романтикаВ подмосковном отеле LES Art Resort есть и массаж для двоих, и финские сауны, и всесезонные бассейны под открытым небом, и спа-комплекс, и ресторан a la carte. А еще множество развлечений — от боулинга и бильярда до уличных квестов и прогулки с оленятами.Отель — в окружении леса, на живописной территории. Все постройки в скандинавском стиле. Без красочных кадров уехать сложно.Мини-отпуск с пятницы по воскресенье обойдется в 34 тысячи рублей на двоих.Дом на деревеЛюбителям поэкспериментировать и фанатам необычного отдыха стоит провести уик-энд в доме на дереве.Здесь утверждают, что принципиальное отличие "Лапочкиного гнезда" от других отелей — приватность."Все постройки на приличном расстоянии друг от друга (150-200 метров) и спрятаны в лесу, — рассказывает сотрудник комплекса Станислав. — А теперь представьте: сидишь у камина с открытым огнем или ужинаешь при свечах, а дом на дереве слегка покачивается на ветру. Или лежишь с бокалом шампанского в горячем спа-бассейне посреди вербовой рощи, а на голову падает снег. И тишина…"Кстати, рейтинг на Booking у отеля один из самых высоких — 9,9. Гости в восторге: тепло, уютно. "Не подойдет только тревожным людям, которые боятся откуда-нибудь свалиться. Для остальных — однозначно яркое впечатление", — говорят в гостинице. Стоимость проживания: от 20 тысяч за ночь во время новогодних праздников. В будни — ощутимо дешевле.Свидание по-цейлонскиЕсли хочется объездить мир, а границы все еще закрыты, можно отправиться в "Этномир".На территории этнографического парка-музея сразу несколько тематических отелей — "Шри-Ланка", "Гималайский дом", "Юго-Восточная Азия", "Непал", "Индия", "Беларусь", "Украина"… Но главное — в каждом из них гостей ждет полное погружение в традиции, культуру, архитектуру и кухню выбранной страны.Можно устроить романтический ужин в индийском дворце или, например, подарить себе несколько часов релакса в экзотическом спа-отеле с атмосферой древнего Цейлона. Приятный бонус: на территории комплекса есть отдельная гостиница для кошек "ЭтноКот", так что с пушистыми любимцами — разрешено!Стоимость проживания в новогодние праздники — от пяти тысяч рублей в сутки.Под аккомпанемент пианиноБутик-отель "Шенонсо" в Красногорском районе подойдет ценителям активного отдыха. За отдельную плату можно поехать на конную прогулку, пострелять из пневматического оружия, арендовать велосипед, а в зимнее время — покататься на коньках.Если планируете удивить вторую половинку, пригласите пианиста. Такая услуга стоит 15 тысяч рублей в час.Номера оформлены в дворцовом стиле. На территории есть даже корпус "Башня невесты" — для особых случаев. Стоимость проживания — от десяти тысяч рублей на двоих в сутки."Здесь Русью пахнет"Всего в 15 километрах от МКАД есть "телепорт", переносящий в прошлое. Это парк-отель "Орловский". В разные времена территория, на которой расположен комплекс, принадлежала и Ивану Грозному, и Петру I, и Екатерине II.Атмосфера старины чувствуется. Особенно если забронировать номер не в главном корпусе, а, например, в доме Поляшова, похожем на сказочный терем. Или в особняке купцов Шадриных — точной копии построенного в начале XX века здания, соединившего в себе шатровое зодчество, элементы готики, резные наличники и фасад в стиле модерн. Эклектика, да и только. Зато уик-энд в таком месте точно запомнится. Этот дом, кстати — объект культурного наследия России.Развлечений тоже хватает. Можно погулять по деревне русского зодчества, попариться в бане, а после окунуться в чан. А еще позаниматься спортом и зайти в самый большой приют для животных в Подмосковье.Стоимость проживания в праздники — от 13 тысяч за номер, есть заезды с новогодней программой.На природе с комфортомСовместить комфортный отдых на природе и полный релакс предлагают в отеле Izumrudny Les.Главная фишка — огромный спа-комплекс с баней, бассейном и термальной зоной. Остановиться можно как в гостинице (от 15 тысяч рублей за номер в сутки), так и в отдельном коттедже в экостиле (от 42 тысяч)."Территория огромная, так что гости даже при полной загрузке отеля практически не пересекаются, — говорит директор департамента маркетинга сети отелей Андрей Батурин. — Пары проводят незабываемые выходные наедине друг с другом и природой, отдыхая от шумного города".Еще одна особенность — еда. "У нас шесть ресторанов с кухней разных стран мира, в каждом можно заказать романтический ужин с отдельным обслуживанием", — добавляет Батурин. Обойдется такая услуга в пять тысяч рублей (или больше: зависит от того, насколько шикарное вы запланировали свидание).В деревне хоббитовНе зря говорят: у каждого — своя романтика. Одним подавай роскошные апартаменты с джакузи и панорамным видом, другим — комнату в деревянном тереме с камином (а лучше печкой), третьим — домик "посреди нигде", чтобы отдохнуть в тишине и спокойствии.Четвертым же нужна сказка. Такая, чтобы дух захватывало. За волшебством и необычной атмосферой отправляйтесь в деревню хоббитов. Найти ее можно не только в Новой Зеландии, где снималась известная экранизация трилогии Толкина, но и в 112 километрах от Москвы. Называется Hobbitland Eco Hotel.Лесная баня, тематический ресторан "ХоббEAT", стилизованные интерьеры и, главное, круглые окна (совсем как в фильме) с видом на лес.Все особняки, кстати, разные. Если хотите засыпать под пение птиц — выбирайте дом Сэма Дроздока. Любите солнце и воду — жилище Звездочета на берегу пруда. А если мечтаете отдохнуть подальше от суеты, бронируйте хижину Боба Веткинса. Стоимость — от 14 тысяч рублей в сутки.Как в сказкеЕсли хочется попасть в классическую сказку с принцессой и драконом, вот явки-пароли: деревня Доношево (недалеко от Коломны), четырехзвездочный бутик-отель La Ferme De Reve.Это не просто гостиница, а настоящий средневековый замок. Вокруг — бескрайние поля, где можно встретить диких животных, внутри — антикварная мебель, старинные европейские гравюры и литографии XIX века. Стоит билет в сказку от 19 тысяч рублей на двоих в сутки.Ночь с экстримомВ "Берхино" понравится тем, кто любит совмещать романтику с экстримом. Есть несколько вариантов. Самый необычный — переночевать внутри деревянной бочки (от десяти тысяч рублей рублей в сутки с человека). Несмотря на внешнюю аскетичность, внутри есть все для комфортного отдыха вдвоем: удобная кровать, душ, телевизор, барный холодильник.А самый экстремальный отдых — в доме в "Радуге" (от 11 тысяч рублей). Номер с прозрачной крышей называется "Облако любви": он на высоте семи метров над рекой.Особенно интересно в отеле будет детям — на территории есть контактный мини-зоопарк, можно покататься на лошадях и пони, а по выходным работают аниматоры. Комплекс расположен недалеко от Коломны."Не хочу ничего решать"Гордость парк-отеля "Солнечный" — самый большой в Подмосковье подогреваемый бассейн под открытым небом и спа-центр с десятками саун. В выходные отель почти всегда загружен на сто процентов, однако владельцы предупреждают: даже если на сайте нет свободных номеров, стоит позвонить — вдруг в последний момент кто-то откажется.Стоимость проживания в новогодние праздники — от 17,5 тысячи за двухдневный заезд.

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