https://ria.ru/20211216/omikron-1764065007.html
Попова допустила последовательное распространение омикрон-штамма по России
Попова допустила последовательное распространение омикрон-штамма по России - РИА Новости, 16.12.2021
Попова допустила последовательное распространение омикрон-штамма по России
Последовательного распространения омикрон-варианта коронавируса в России пока нет, всех, у кого его обнаруживают, изолируют, заявила РИА Новости глава... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T15:32
2021-12-16T15:32
2021-12-16T16:00
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Последовательного распространения омикрон-варианта коронавируса в России пока нет, всех, у кого его обнаруживают, изолируют, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.В то же время она допустила такую возможность. "Это вполне реально, потому что распространение в мире очень широкое, все, что мы делаем, это чтобы остановить этот процесс, но исключить его сегодня ни одна страна в мире не может", — отметила Попова.Главный санитарный врач страны уточнила, что один случай заражения новым штаммом выявили в Ростове-на-Дону у гражданина, который не был в ЮАР. Сейчас специалисты обследуют тех, кто контактировал с больным. Говоря о состоянии всех инфицированных, глава Роспотребнадзора оценила его как удовлетворительное. Как сообщила ранее вице-премьер Татьяна Голикова, в России зарегистрировали уже 25 случаев "омикрона".Новый штамм SARS-CoV-2 впервые обнаружили в Ботсване и ЮАР в середине ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, который необходим патогену для заражения клеток. Предположительно, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут в том числе переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. При этом, как отмечал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, у привитых болезнь проходит в легкой форме.Сейчас во многих государствах доминирует дельта-штамм B.1.617.2, впервые обнаруженный в Индии в прошлом году, но ученые допускают, что ему на смену придет "омикрон". По последним данным, случаи заражения им есть как минимум в 70 странах.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
15:32 16.12.2021 (обновлено: 16:00 16.12.2021)
Попова допустила последовательное распространение омикрон-штамма по России
Главный санврач Попова: "омикрон" пока не распространяется последовательно, но это реально