https://ria.ru/20211216/omikron-1764063097.html

"Омикрон" выявили у студента, приехавшего из Конго в Ростов-на-Дону

"Омикрон" выявили у студента, приехавшего из Конго в Ростов-на-Дону - РИА Новости, 16.12.2021

"Омикрон" выявили у студента, приехавшего из Конго в Ростов-на-Дону

Штамм коронавируса "омикрон" выявлен у 22-летнего студента, прибывшего из Конго в Ростов-на-Дону, больной изолирован, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T15:23

2021-12-16T15:23

2021-12-16T15:23

распространение коронавируса

ростов-на-дону

юар

воз

татьяна голикова

россия

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 дек – РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон" выявлен у 22-летнего студента, прибывшего из Конго в Ростов-на-Дону, больной изолирован, сообщил журналистам представитель правительства Ростовской области."У иностранного студента 22 лет, прибывшего из Республики Конго для обучения в Ростовском государственном медицинском университете, подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции, вызванной штаммом "омикрон", - сказал представитель правительства.Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. "Больной изолирован в моноинфекционный госпиталь в индивидуальный бокс. Круг контактных определен, они изолированы, за ними установлено медицинское наблюдение", - отметил он.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России выявлено уже 25 случаев "омикрона".

https://ria.ru/20211216/revaktsinatsiya-1764057203.html

ростов-на-дону

юар

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ростов-на-дону, юар, воз, татьяна голикова, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса