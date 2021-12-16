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"Омикрон" выявили у студента, приехавшего из Конго в Ростов-на-Дону
"Омикрон" выявили у студента, приехавшего из Конго в Ростов-на-Дону - РИА Новости, 16.12.2021
"Омикрон" выявили у студента, приехавшего из Конго в Ростов-на-Дону
Штамм коронавируса "омикрон" выявлен у 22-летнего студента, прибывшего из Конго в Ростов-на-Дону, больной изолирован, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T15:23
2021-12-16T15:23
2021-12-16T15:23
распространение коронавируса
ростов-на-дону
юар
воз
татьяна голикова
россия
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 дек – РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон" выявлен у 22-летнего студента, прибывшего из Конго в Ростов-на-Дону, больной изолирован, сообщил журналистам представитель правительства Ростовской области."У иностранного студента 22 лет, прибывшего из Республики Конго для обучения в Ростовском государственном медицинском университете, подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции, вызванной штаммом "омикрон", - сказал представитель правительства.Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. "Больной изолирован в моноинфекционный госпиталь в индивидуальный бокс. Круг контактных определен, они изолированы, за ними установлено медицинское наблюдение", - отметил он.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России выявлено уже 25 случаев "омикрона".
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ростов-на-дону, юар, воз, татьяна голикова, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
"Омикрон" выявили у студента, приехавшего из Конго в Ростов-на-Дону
Омикрон-штамм коронавируса выявили у студента, приехавшего из Конго в Ростов-на-Дону