https://ria.ru/20211216/omikron-1764055712.html

Главврач Англии предрек быстрое достижение пика по омикрон-штамму

Главврач Англии предрек быстрое достижение пика по омикрон-штамму - РИА Новости, 16.12.2021

Главврач Англии предрек быстрое достижение пика по омикрон-штамму

Штамм коронавируса "омикрон" быстро достигнет пика по заражениям, но этот всплеск пройдет быстрее, чем в случае других штаммов, заявил главный врач Англии Крис... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T14:47

2021-12-16T14:47

2021-12-16T14:47

распространение коронавируса

в мире

великобритания

здоровье - общество

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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ЛОНДОН, 16 дек – РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон" быстро достигнет пика по заражениям, но этот всплеск пройдет быстрее, чем в случае других штаммов, заявил главный врач Англии Крис Уитти в парламентском комитете."Вероятно, он ("омикрон" - прим. ред.) достигнет пика действительно довольно быстро, и я ожидаю, что это заставит его успокоиться быстрее, чем предыдущие пики", - сказал Уитти. По его словам, удвоение темпов заражения скоро замедлится по двум причинам – принятию мер предосторожности и появлению все большего количества людей с иммунитетом (будь то от самого "омикрона" или от бустерной вакцины). При этом он отметил, что в ближайшие пару недель рост заражений будет "довольно впечатляющим". Главный врач Англии добавил, что британские медики рассчитывают иметь более ясные данные по "омикрону" в лучшем случае до Нового года.По данным британского Агентства по здравоохранению, по состоянию на 15 декабря в Великобритании за сутки зафиксированы 78,6 тысячи новых заражений (максимальный показатель за пандемию), в том числе 4,7 тысячи - "омикроном". Общее число заражений новым штаммом превысило 10 тысяч.Британский премьер Борис Джонсон подтвердил 8 декабря, что Англия переходит к "плану Б" в связи с быстрым распространением "омикрона". Это означает, что людям рекомендуется работать дома, когда это возможно, и в большинстве закрытых помещений, в том числе кинотеатрах и театрах, обязателен масочный режим.Кроме того, с 14 декабря люди, которые полностью вакцинированы и идентифицированы как контактировавшие с носителем COVID-19, неделю должны проходить экспресс-тест каждый день, а любой, чей экспресс-тест дает положительный результат или у кого развиваются симптомы болезни, должен изолироваться и пройти ПЦР-тест для проверки результата.Если ПЦР окажется положительным, человек должен самоизолироваться на 10 дней со дня положительного экспресс-теста или появления симптомов. Непривитые люди, контактировавшие с носителем ковида, по-прежнему должны изолироваться в течение 10 дней.

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html

https://ria.ru/20211213/omikron-1763474285.html

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в мире, великобритания, здоровье - общество, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса