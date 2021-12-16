https://ria.ru/20211216/omikron-1764041761.html

В России выявили 25 случаев заражения омикрон-штаммом

В России выявили 25 случаев заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 16.12.2021

В России выявили 25 случаев заражения омикрон-штаммом

Число официально зарегистрированных случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса в России выросло с 16 до 25, заявила вице-премьер, председатель оперативного... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T13:42

2021-12-16T13:42

2021-12-16T14:26

распространение коронавируса

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омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Число официально зарегистрированных случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса в России выросло с 16 до 25, заявила вице-премьер, председатель оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции Татьяна Голикова."На сегодня он выявлен у 25 человек, в Москве, Московской области, городах Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону", — сказала она, выступая в Госдуме.По словам чиновницы, избежать распространения "омикрона" невозможно, особенно, в условиях трансграничных перемещений в новогодний период. Если возникнет потребность в создании новой вакцины, регистрировать препарат будут по ускоренной процедуре в связи с ЧС, добавила она.Голикова также привела обновленные данные по коллективному иммунитету — показатель составил 57,7 процента — и уровню вакцинации населения — полностью привиты 70,4 миллиона россиян, одним компонентом — 76,4 миллиона.Новый штамм SARS-CoV-2 впервые обнаружили в Ботсване и ЮАР в середине ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, который необходим патогену для заражения клеток. Предположительно, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут в том числе переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. При этом, как отмечал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, у привитых болезнь проходит в легкой форме.Сейчас во многих государствах доминирует дельта-штамм B.1.617.2, впервые обнаруженный в Индии в прошлом году, но ученые допускают, что ему на смену придет "омикрон". По последним данным, случаи заражения им есть как минимум в 70 странах.

https://radiosputnik.ria.ru/20211216/omikron-1764022671.html

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