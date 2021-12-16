https://ria.ru/20211216/omikron-1764016400.html
В Новой Зеландии выявили первый случай заражения омикрон-штаммом
В Новой Зеландии выявили первый случай заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 16.12.2021
В Новой Зеландии выявили первый случай заражения омикрон-штаммом
Первый случай заражения вариантом коронавируса "омикрон" зафиксирован в Новой Зеландии у полностью вакцинированного человека, прибывшего в город Окленд из... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T12:12
2021-12-16T12:12
2021-12-16T12:12
распространение коронавируса
в мире
крайстчерч
новая зеландия
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756368002_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_936e3f7987aef7e8132ff84976c5d611.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Первый случай заражения вариантом коронавируса "омикрон" зафиксирован в Новой Зеландии у полностью вакцинированного человека, прибывшего в город Окленд из Германии через Дубай, сообщило радио RNZ.По его данным, заразившийся новым штаммом COVID-19 помещен в карантин в одном из отелей города Крайстчерч на 14 дней. Остальные пассажиры того же рейса будут вынуждены также выдержать карантин в отелях в течение 10 дней.Вместе с тем, как отмечает RNZ, в Новой Зеландии достигнута цель привить 90% населения страны. То есть, 3,8 миллиона человек уже привиты от COVID-19. Первую дозу вакцины получили 94% новозеландцев.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября этого года приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
https://ria.ru/20211216/koronavirus-1763980626.html
крайстчерч
новая зеландия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756368002_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9b41ca5ee06f31b2913567703ee3aa2d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, крайстчерч, новая зеландия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
В Новой Зеландии выявили первый случай заражения омикрон-штаммом
В Новой Зеландии выявили первый случай заражения омикрон-штаммом у привитого человека