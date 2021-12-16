https://ria.ru/20211216/omikron-1764016400.html

В Новой Зеландии выявили первый случай заражения омикрон-штаммом

В Новой Зеландии выявили первый случай заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 16.12.2021

В Новой Зеландии выявили первый случай заражения омикрон-штаммом

Первый случай заражения вариантом коронавируса "омикрон" зафиксирован в Новой Зеландии у полностью вакцинированного человека, прибывшего в город Окленд из... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T12:12

2021-12-16T12:12

2021-12-16T12:12

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коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Первый случай заражения вариантом коронавируса "омикрон" зафиксирован в Новой Зеландии у полностью вакцинированного человека, прибывшего в город Окленд из Германии через Дубай, сообщило радио RNZ.По его данным, заразившийся новым штаммом COVID-19 помещен в карантин в одном из отелей города Крайстчерч на 14 дней. Остальные пассажиры того же рейса будут вынуждены также выдержать карантин в отелях в течение 10 дней.Вместе с тем, как отмечает RNZ, в Новой Зеландии достигнута цель привить 90% населения страны. То есть, 3,8 миллиона человек уже привиты от COVID-19. Первую дозу вакцины получили 94% новозеландцев.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября этого года приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://ria.ru/20211216/koronavirus-1763980626.html

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в мире, крайстчерч, новая зеландия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса