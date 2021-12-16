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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211216/model-1763968234.html
В "Росатоме" смогут создать модель распространения "омикрона" в России
В "Росатоме" смогут создать модель распространения "омикрона" в России - РИА Новости, 16.12.2021
В "Росатоме" смогут создать модель распространения "омикрона" в России
Ученые "Росатома", ранее создавшие модель распространения коронавирусной инфекции, смогут за несколько дней, как только получат необходимые данные, обновить ее... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T03:18
2021-12-16T03:19
распространение коронавируса
общество
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
воз
российская академия наук
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Ученые "Росатома", ранее создавшие модель распространения коронавирусной инфекции, смогут за несколько дней, как только получат необходимые данные, обновить ее под штамм "омикрон", сообщил РИА Новости глава научно-технического совета "Росатома", научный руководитель Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени Забабахина Георгий Рыкованов.Специалисты РФЯЦ-ВНИИТФ еще весной 2020 года создали модель течения коронавирусной инфекции, которая показала хорошие возможности при оценке результатов принятых ограничительных мер. Эта модель позволяет учитывать как различные каналы заражения, так и до определенной степени очаговость распространения инфекции.Об этой модели Рыкованов рассказал на прошедшем в Москве общем собрании Российской академии наук, главной темой которого стал вклад науки в преодоление последствий пандемии COVID-19. По словам Рыкованова, модель, в числе прочего, показывает, что перевод работников на удаленку, за исключением жизненно важных и стратегических отраслей, приводил к снижению примерно втрое числа пациентов, госпитализируемых с COVID-19. В то же время, ограничения на передвижения пенсионеров по городу уменьшают этот показатель незначительно, лишь на 10%.Также, согласно модели, если ранее в Москве для подавления распространения инфекции, обусловленной "уханьским" штаммом, требовалась вакцинация 30 тысяч человек в день, то в случае вытеснившего его "дельта"-штамма эта величина возрастает до 50 тысяч человек в день.Модифицировать модель под тот или иной штамм получается быстро, отметил Рыкованов в беседе с агентством."Для "дельта"-штамма это не заняло большого количества времени просто потому, что уже была известна его контагиозность - то есть вероятность заражения в единицу времени. Например, по сравнению с "альфа"-штаммом, распространенным в Великобритании, она составляла 1,4, а по сравнению с "уханьско-европейским" штаммом, распространенным до этого в России, контагиозность составляла порядка 1,9. И зная эти данные, составить новый прогноз достаточно просто", - пояснил ученый.Данные для модели предоставляли вирусологи, эпидемиологи и другие специалисты. При этом в модели учитывается актуальный уровень коллективного иммунитета."Что будет происходить у нас в стране при появлении штамма "омикрон", мы пока предсказать не можем, потому что у нас еще нет данных по его контагиозности. Но как только эти данные у нас будут, то понадобится немного времени, чтобы скорректировать нашу модель, буквально несколько дней", - добавил Рыкованов.В 2020 году проект снежинского ядерного центра по моделированию эпидемий вирусных инфекций на конкурсной основе получил поддержку Минобрнауки. Срок реализации проекта, который выполняется консорциумом российских научных институтов под управлением РФЯЦ-ВНИИТФ, рассчитан на три года. В российских федеральных ядерных центрах исторически существует мощная математическая и компьютерная база, позволяющая проводить моделирование сложных процессов.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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общество, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", воз, российская академия наук, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
03:18 16.12.2021 (обновлено: 03:19 16.12.2021)
 
В "Росатоме" смогут создать модель распространения "омикрона" в России

В "Росатоме" смогут в кратчайшие сроки создать модель распространения "омикрона" в России

© REUTERS / Dado Ruvic/IllustrationШприцы на фоне надписи "Омикрон"
Шприцы на фоне надписи Омикрон - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Ученые "Росатома", ранее создавшие модель распространения коронавирусной инфекции, смогут за несколько дней, как только получат необходимые данные, обновить ее под штамм "омикрон", сообщил РИА Новости глава научно-технического совета "Росатома", научный руководитель Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени Забабахина Георгий Рыкованов.
Специалисты РФЯЦ-ВНИИТФ еще весной 2020 года создали модель течения коронавирусной инфекции, которая показала хорошие возможности при оценке результатов принятых ограничительных мер. Эта модель позволяет учитывать как различные каналы заражения, так и до определенной степени очаговость распространения инфекции.
Об этой модели Рыкованов рассказал на прошедшем в Москве общем собрании Российской академии наук, главной темой которого стал вклад науки в преодоление последствий пандемии COVID-19. По словам Рыкованова, модель, в числе прочего, показывает, что перевод работников на удаленку, за исключением жизненно важных и стратегических отраслей, приводил к снижению примерно втрое числа пациентов, госпитализируемых с COVID-19. В то же время, ограничения на передвижения пенсионеров по городу уменьшают этот показатель незначительно, лишь на 10%.
Также, согласно модели, если ранее в Москве для подавления распространения инфекции, обусловленной "уханьским" штаммом, требовалась вакцинация 30 тысяч человек в день, то в случае вытеснившего его "дельта"-штамма эта величина возрастает до 50 тысяч человек в день.
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Модифицировать модель под тот или иной штамм получается быстро, отметил Рыкованов в беседе с агентством.
"Для "дельта"-штамма это не заняло большого количества времени просто потому, что уже была известна его контагиозность - то есть вероятность заражения в единицу времени. Например, по сравнению с "альфа"-штаммом, распространенным в Великобритании, она составляла 1,4, а по сравнению с "уханьско-европейским" штаммом, распространенным до этого в России, контагиозность составляла порядка 1,9. И зная эти данные, составить новый прогноз достаточно просто", - пояснил ученый.
Данные для модели предоставляли вирусологи, эпидемиологи и другие специалисты. При этом в модели учитывается актуальный уровень коллективного иммунитета.
"Что будет происходить у нас в стране при появлении штамма "омикрон", мы пока предсказать не можем, потому что у нас еще нет данных по его контагиозности. Но как только эти данные у нас будут, то понадобится немного времени, чтобы скорректировать нашу модель, буквально несколько дней", - добавил Рыкованов.
В 2020 году проект снежинского ядерного центра по моделированию эпидемий вирусных инфекций на конкурсной основе получил поддержку Минобрнауки. Срок реализации проекта, который выполняется консорциумом российских научных институтов под управлением РФЯЦ-ВНИИТФ, рассчитан на три года. В российских федеральных ядерных центрах исторически существует мощная математическая и компьютерная база, позволяющая проводить моделирование сложных процессов.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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Распространение коронавирусаОбществоГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ВОЗРоссийская академия наукЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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