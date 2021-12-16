https://ria.ru/20211216/kontrol-1764020477.html

Франция ужесточила контроль на границе с Британией из-за омикрон-штамма

Франция ужесточила контроль на границе с Британией из-за омикрон-штамма - РИА Новости, 16.12.2021

Франция ужесточила контроль на границе с Британией из-за омикрон-штамма

Франция ужесточает правила поездок в и из Великобритании в связи с распространением штамма коронавируса "омикрон", следует из коммюнике французского... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T12:23

2021-12-16T12:23

2021-12-16T12:23

распространение коронавируса

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коронавирусы

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ПАРИЖ, 16 дек – РИА Новости. Франция ужесточает правила поездок в и из Великобритании в связи с распространением штамма коронавируса "омикрон", следует из коммюнике французского правительства."На фоне чрезвычайно быстрого распространения штамма "омикрон" в Соединенном Королевстве правительство (Франции) решило восстановить веские причины для поездок в Соединенное Королевство и из Соединенного Королевства, а также усилить требования в отношении проверок при отбытии и прибытии", - говорится в коммюнике правительства Франции, которые есть в распоряжении РИА Новости.Наличие веских причин для поездок из Франции в Великобританию и обратно будет требоваться как для тех, кто не вакцинирован, так и для вакцинированных граждан.Кроме того, будет требоваться тест на COVID-19, который действителен 24 часа.Также путешественники из Великобритании перед поездкой должны заранее зарегистрироваться на интернет-платформе, что позволит определить их адрес пребывания во Франции. Приезжающие из Великобритании должны будут проходить обязательную самоизоляцию, которая может быть отменена спустя 48 часов при условии отрицательного теста на коронавирус.Пятнадцатого декабря в Великобритании за сутки было зафиксировано 78,6 тысячи новых заражений коронавирусом (что является максимальным показателем за пандемию), в том числе 4,7 тысячи случаев "омикрона". Общее число заражений новым штаммом превысило 10 тысяч.В среду исполнительный директор Агентства по здравоохранению Великобритании заявил, что штамм коронавируса "омикрон" является, вероятно, самой значительной угрозой общественному здравоохранению с начала пандемии.Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь в четверг в эфире телеканала BFMTV, что во Франции было выявлено 240 случаев заражения штаммом "омикрон".Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://ria.ru/20211216/omikron-1763995438.html

https://ria.ru/20211216/omikron-1763995438.html

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в мире, юар, франция, великобритания, воз, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса