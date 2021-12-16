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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211216/kontrol-1764020477.html
Франция ужесточила контроль на границе с Британией из-за омикрон-штамма
Франция ужесточила контроль на границе с Британией из-за омикрон-штамма - РИА Новости, 16.12.2021
Франция ужесточила контроль на границе с Британией из-за омикрон-штамма
Франция ужесточает правила поездок в и из Великобритании в связи с распространением штамма коронавируса "омикрон", следует из коммюнике французского... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T12:23
2021-12-16T12:23
распространение коронавируса
в мире
юар
франция
великобритания
воз
здоровье - общество
коронавирусы
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ПАРИЖ, 16 дек – РИА Новости. Франция ужесточает правила поездок в и из Великобритании в связи с распространением штамма коронавируса "омикрон", следует из коммюнике французского правительства."На фоне чрезвычайно быстрого распространения штамма "омикрон" в Соединенном Королевстве правительство (Франции) решило восстановить веские причины для поездок в Соединенное Королевство и из Соединенного Королевства, а также усилить требования в отношении проверок при отбытии и прибытии", - говорится в коммюнике правительства Франции, которые есть в распоряжении РИА Новости.Наличие веских причин для поездок из Франции в Великобританию и обратно будет требоваться как для тех, кто не вакцинирован, так и для вакцинированных граждан.Кроме того, будет требоваться тест на COVID-19, который действителен 24 часа.Также путешественники из Великобритании перед поездкой должны заранее зарегистрироваться на интернет-платформе, что позволит определить их адрес пребывания во Франции. Приезжающие из Великобритании должны будут проходить обязательную самоизоляцию, которая может быть отменена спустя 48 часов при условии отрицательного теста на коронавирус.Пятнадцатого декабря в Великобритании за сутки было зафиксировано 78,6 тысячи новых заражений коронавирусом (что является максимальным показателем за пандемию), в том числе 4,7 тысячи случаев "омикрона". Общее число заражений новым штаммом превысило 10 тысяч.В среду исполнительный директор Агентства по здравоохранению Великобритании заявил, что штамм коронавируса "омикрон" является, вероятно, самой значительной угрозой общественному здравоохранению с начала пандемии.Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь в четверг в эфире телеканала BFMTV, что во Франции было выявлено 240 случаев заражения штаммом "омикрон".Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
https://ria.ru/20211216/omikron-1763995438.html
https://ria.ru/20211216/omikron-1763995438.html
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в мире, юар, франция, великобритания, воз, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
12:23 16.12.2021
 
Франция ужесточила контроль на границе с Британией из-за омикрон-штамма

Франция ужесточила контроль на границе с Великобританией из-за омикрон-штамма коронавируса

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ПАРИЖ, 16 дек – РИА Новости. Франция ужесточает правила поездок в и из Великобритании в связи с распространением штамма коронавируса "омикрон", следует из коммюнике французского правительства.
"На фоне чрезвычайно быстрого распространения штамма "омикрон" в Соединенном Королевстве правительство (Франции) решило восстановить веские причины для поездок в Соединенное Королевство и из Соединенного Королевства, а также усилить требования в отношении проверок при отбытии и прибытии", - говорится в коммюнике правительства Франции, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Инфографика
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Наличие веских причин для поездок из Франции в Великобританию и обратно будет требоваться как для тех, кто не вакцинирован, так и для вакцинированных граждан.
Кроме того, будет требоваться тест на COVID-19, который действителен 24 часа.
Также путешественники из Великобритании перед поездкой должны заранее зарегистрироваться на интернет-платформе, что позволит определить их адрес пребывания во Франции. Приезжающие из Великобритании должны будут проходить обязательную самоизоляцию, которая может быть отменена спустя 48 часов при условии отрицательного теста на коронавирус.
Разработка и производство наборов реагентов для диагностики инфекционных заболеваний в лаборатории на предприятии Медико-биологический Союз в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
10:53Распространение коронавируса
В Центре Гамалеи оценили вероятность распространения омикрон-штамма
Пятнадцатого декабря в Великобритании за сутки было зафиксировано 78,6 тысячи новых заражений коронавирусом (что является максимальным показателем за пандемию), в том числе 4,7 тысячи случаев "омикрона". Общее число заражений новым штаммом превысило 10 тысяч.
В среду исполнительный директор Агентства по здравоохранению Великобритании заявил, что штамм коронавируса "омикрон" является, вероятно, самой значительной угрозой общественному здравоохранению с начала пандемии.
Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь в четверг в эфире телеканала BFMTV, что во Франции было выявлено 240 случаев заражения штаммом "омикрон".
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
Разработка и производство наборов реагентов для диагностики инфекционных заболеваний в лаборатории на предприятии Медико-биологический Союз в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
10:53Распространение коронавируса
В Центре Гамалеи оценили вероятность распространения омикрон-штамма
 
Распространение коронавирусаВ миреЮАРФранцияВеликобританияВОЗЗдоровье - ОбществоКоронавирусыКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
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