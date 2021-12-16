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Путин поздравил Токаева с Днем независимости Казахстана

Путин поздравил Токаева с Днем независимости Казахстана - РИА Новости, 16.12.2021

Путин поздравил Токаева с Днем независимости Казахстана

Президент России Владимир Путин в телеграмме президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву ко Дню независимости республики выразил уверенность в укреплении... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T10:05

2021-12-16T10:05

2021-12-16T10:15

политика

владимир путин

казахстан

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телеграмме президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву ко Дню независимости республики выразил уверенность в укреплении двусторонних связей и безопасности на континенте, сообщает пресс-служба Кремля."Президент Российской Федерации В.В.Путин направил президенту Республики Казахстан К.-Ж.К.Токаеву поздравительную телеграмму по случаю национального праздника – Дня независимости ... Отношения между нашими государствами динамично развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Хорошую отдачу дает двустороннее сотрудничество на различных направлениях, а также взаимодействие в рамках таких структур, как Евразэс, ОДКБ, СНГ, ШОС, ООН", – подчеркнул в поздравлении Путин.Отмечается, что глава государства выразил уверенность в дальнейшем последовательном укреплении конструктивных российско-казахстанских связей на благо дружественных народов двух стран и в интересах обеспечения стабильности и безопасности на евразийском континенте.

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политика, владимир путин, казахстан, касым-жомарт токаев