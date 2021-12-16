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Путин поздравил Токаева с Днем независимости Казахстана
Путин поздравил Токаева с Днем независимости Казахстана - РИА Новости, 16.12.2021
Путин поздравил Токаева с Днем независимости Казахстана
Президент России Владимир Путин в телеграмме президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву ко Дню независимости республики выразил уверенность в укреплении... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T10:05
2021-12-16T10:15
политика
владимир путин
казахстан
касым-жомарт токаев
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телеграмме президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву ко Дню независимости республики выразил уверенность в укреплении двусторонних связей и безопасности на континенте, сообщает пресс-служба Кремля."Президент Российской Федерации В.В.Путин направил президенту Республики Казахстан К.-Ж.К.Токаеву поздравительную телеграмму по случаю национального праздника – Дня независимости ... Отношения между нашими государствами динамично развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Хорошую отдачу дает двустороннее сотрудничество на различных направлениях, а также взаимодействие в рамках таких структур, как Евразэс, ОДКБ, СНГ, ШОС, ООН", – подчеркнул в поздравлении Путин.Отмечается, что глава государства выразил уверенность в дальнейшем последовательном укреплении конструктивных российско-казахстанских связей на благо дружественных народов двух стран и в интересах обеспечения стабильности и безопасности на евразийском континенте.
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политика, владимир путин, казахстан, касым-жомарт токаев
10:05 16.12.2021 (обновлено: 10:15 16.12.2021)
 
Путин поздравил Токаева с Днем независимости Казахстана

Президент Путин поздравил главу Казахстана Токаева с Днем независимости страны

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии приветствия глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета в Нур-Султане. 29 мая 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии приветствия глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета в Нур-Султане. 29 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телеграмме президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву ко Дню независимости республики выразил уверенность в укреплении двусторонних связей и безопасности на континенте, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент Российской Федерации В.В.Путин направил президенту Республики Казахстан К.-Ж.К.Токаеву поздравительную телеграмму по случаю национального праздника – Дня независимости ... Отношения между нашими государствами динамично развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Хорошую отдачу дает двустороннее сотрудничество на различных направлениях, а также взаимодействие в рамках таких структур, как Евразэс, ОДКБ, СНГ, ШОС, ООН", – подчеркнул в поздравлении Путин.
Отмечается, что глава государства выразил уверенность в дальнейшем последовательном укреплении конструктивных российско-казахстанских связей на благо дружественных народов двух стран и в интересах обеспечения стабильности и безопасности на евразийском континенте.
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
9 ноября, 17:04
Россия и Казахстан подписали программу партнерства в оборонной сфере
 
ПолитикаВладимир ПутинКазахстанКасым-Жомарт Токаев
 
 
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