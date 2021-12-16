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Белый дом назвал создание AUKUS успехом года

Белый дом назвал создание AUKUS успехом года - РИА Новости, 16.12.2021

Белый дом назвал создание AUKUS успехом года

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала вызвавшее критику трехстороннее соглашение с Великобританией и Австралией в области обороны среди главных успехов РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T20:22

2021-12-16T20:22

2021-12-16T20:22

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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала вызвавшее критику трехстороннее соглашение с Великобританией и Австралией в области обороны среди главных успехов года.Псаки в Twitter по просьбе журналистов перечислила три главных внешнеполитических успеха администрации за год. Восстановление лидирующей роли США в международных организациях и объединение мировых лидеров для достижения прогресса в решении самых серьезных проблем времени - главное достижение новой администрации, указала Псаки.Восстановление союзов, в том числе с Европой, разрешение торговых споров - второй успех, перечислила она.По словам Псаки, США теснее сотрудничают с союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе по вопросам обороны. "В Индо-Тихоокеанском регионе мы разработали новые платформы, как AUKUS", - написала пресс-секретарь Белого дома.В середине сентября Австралия заключила сделку с Великобританией и США в области обороны и безопасности в рамках нового партнерства AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, стоимость которого составляла 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан потом назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину".В недавних контактах лидеров России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина стороны высказались, что блок AUKUS (США-Великобритания-Австралия) подрывает ядерное равновесие и взвинчивает напряженность в регионе.

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в мире, twitter, сша, европа, владимир путин, мид франции‎, си цзиньпин, жан-ив ле дриан, россия