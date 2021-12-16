Белый дом назвал создание AUKUS успехом года
Пресс-секретарь Белого дома Псаки назвала вызвавшее критику создание AUKUS успехом года
© AP Photo / Evan VucciПресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала вызвавшее критику трехстороннее соглашение с Великобританией и Австралией в области обороны среди главных успехов года.
Псаки в Twitter по просьбе журналистов перечислила три главных внешнеполитических успеха администрации за год. Восстановление лидирующей роли США в международных организациях и объединение мировых лидеров для достижения прогресса в решении самых серьезных проблем времени - главное достижение новой администрации, указала Псаки.
In the Indo-Pacific, we have developed new platforms like AUKUS and elevated the Quad. We are working more closely with our allies and partners in the region on defense, security, and economic interests while deepening connections between our European and Indo-Pacific allies.— Jen Psaki (@PressSec) December 16, 2021
Восстановление союзов, в том числе с Европой, разрешение торговых споров - второй успех, перечислила она.
По словам Псаки, США теснее сотрудничают с союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе по вопросам обороны. "В Индо-Тихоокеанском регионе мы разработали новые платформы, как AUKUS", - написала пресс-секретарь Белого дома.
В середине сентября Австралия заключила сделку с Великобританией и США в области обороны и безопасности в рамках нового партнерства AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, стоимость которого составляла 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан потом назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину".
В недавних контактах лидеров России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина стороны высказались, что блок AUKUS (США-Великобритания-Австралия) подрывает ядерное равновесие и взвинчивает напряженность в регионе.