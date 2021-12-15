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Путин и Си Цзиньпин обсудили идею подготовки саммита "пятерки" Совбеза ООН
Путин и Си Цзиньпин обсудили идею подготовки саммита "пятерки" Совбеза ООН - РИА Новости, 15.12.2021
Путин и Си Цзиньпин обсудили идею подготовки саммита "пятерки" Совбеза ООН
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили идею РФ о подготовке саммита "пятерки" членов СБ ООН, считают необходимым осуществить ее в... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T14:19
2021-12-15T14:19
в мире
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китай
владимир путин
совет безопасности оон
си цзиньпин
юрий ушаков
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили идею РФ о подготовке саммита "пятерки" членов СБ ООН, считают необходимым осуществить ее в следующем году, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков."Вообще помимо этого президент и председатель отметили, что сотрудничество по международным вопросам развивается очень успешно и вообще отметили, что российско-китайское взаимодействие является стабилизирующим фактором в международных делах", - сказал Ушаков."И в данном контексте они обсудили российскую идею о подготовке и проведении саммита "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности ООН. Оба лидера считают эту идею крайне полезной, будут вести дело к тому, чтобы она была осуществлена в следующем году и условлено, что по линии МИДов двух стран на этот счет будут поддерживаться, как и ранее, постоянные контакты", - отметил он.
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в мире, оон, китай, владимир путин, совет безопасности оон, си цзиньпин, юрий ушаков, россия
14:19 15.12.2021
 
Путин и Си Цзиньпин обсудили идею подготовки саммита "пятерки" Совбеза ООН

Россия и Китай обсудили идею подготовки саммита постоянных членов Совбеза ООН

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили идею РФ о подготовке саммита "пятерки" членов СБ ООН, считают необходимым осуществить ее в следующем году, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Вообще помимо этого президент и председатель отметили, что сотрудничество по международным вопросам развивается очень успешно и вообще отметили, что российско-китайское взаимодействие является стабилизирующим фактором в международных делах", - сказал Ушаков.
"И в данном контексте они обсудили российскую идею о подготовке и проведении саммита "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности ООН. Оба лидера считают эту идею крайне полезной, будут вести дело к тому, чтобы она была осуществлена в следующем году и условлено, что по линии МИДов двух стран на этот счет будут поддерживаться, как и ранее, постоянные контакты", - отметил он.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
30 октября, 18:45
Лавров и глава МИД КНР высказались о саммите постоянных членов Совбеза ООН
 
В миреООНКитайВладимир ПутинСовет Безопасности ООНСи ЦзиньпинЮрий УшаковРоссия
 
 
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