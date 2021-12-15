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Путин и Си Цзиньпин обсудили идею подготовки саммита "пятерки" Совбеза ООН

Путин и Си Цзиньпин обсудили идею подготовки саммита "пятерки" Совбеза ООН - РИА Новости, 15.12.2021

Путин и Си Цзиньпин обсудили идею подготовки саммита "пятерки" Совбеза ООН

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили идею РФ о подготовке саммита "пятерки" членов СБ ООН, считают необходимым осуществить ее в... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T14:19

2021-12-15T14:19

2021-12-15T14:19

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили идею РФ о подготовке саммита "пятерки" членов СБ ООН, считают необходимым осуществить ее в следующем году, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков."Вообще помимо этого президент и председатель отметили, что сотрудничество по международным вопросам развивается очень успешно и вообще отметили, что российско-китайское взаимодействие является стабилизирующим фактором в международных делах", - сказал Ушаков."И в данном контексте они обсудили российскую идею о подготовке и проведении саммита "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности ООН. Оба лидера считают эту идею крайне полезной, будут вести дело к тому, чтобы она была осуществлена в следующем году и условлено, что по линии МИДов двух стран на этот счет будут поддерживаться, как и ранее, постоянные контакты", - отметил он.

https://ria.ru/20211030/oon-1757027444.html

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