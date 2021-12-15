https://ria.ru/20211215/sanktsii-1763955069.html

США ввели санкции против китайских и латиноамериканских компаний

США ввели санкции против китайских и латиноамериканских компаний - РИА Новости, 15.12.2021

США ввели санкции против китайских и латиноамериканских компаний

США применили в среду новый санкционный механизм к 25 физическим и юридическим лицам из Китая и стран Латинской Америки, обвиненных в международной торговле... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T22:13

2021-12-15T22:13

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сша

бразилия

джо байден

boeing 757

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ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. США применили в среду новый санкционный механизм к 25 физическим и юридическим лицам из Китая и стран Латинской Америки, обвиненных в международной торговле наркотиками, сообщил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.Указ, подписанный президентом США Джо Байденом, предоставил американскому министерству финансов расширенные возможности для применения санкций в рамках борьбы с наркотрафиком в сравнении с инструментарием 20-летней давности."Сегодня президент подписал новый указ, совершенствующий санкционные механизмы, с помощью которых министерство финансов противодействует незаконному обороту наркотиков. В рамках новых полномочий управление контроля за зарубежными активами сегодня объявляет о введении санкций против 25 целей - 10 физических лиц и 15 структур", - сказал чиновник в ходе телефонного брифинга.Пять из них, по его словам, находятся в Китае и замешаны "либо в контрабанде фентанила или иных синтетических наркотиков в США, либо в экспорте различных прекурсоров - химических веществ, необходимых для производства фентанила". Это бизнесмен Е Чуаньфа, а также компании Wuhan Yuancheng Gongchuang Technology, Shanghai Fast-Fine Chemicals, Hebei Huanhao Biotechnology и Hebei Atun Trading.Одновременно Госдепартамент пообещал до пяти миллионов долларов в качестве награды за информацию, которая бы привела к аресту и осуждению Е Чуаньфа.Под санкции попали также граждане или структуры в Колумбии, Мексике и Бразилии. "Мы хотели продемонстрировать географический охват новых инструментов", - сказал чиновник.Он пояснил, что механизм позволяет министерству финансов применять санкции к "любому иностранному физическому или юридическому лицу, замешанному в торговле наркотиками, вне зависимости от их масштабов, связях с конкретными наркобаронами или картелями". Рестрикции блокируют имущество в американской юрисдикции, запрещают операции с фигурантами санкционного списка, закрывают им въезд в США, сказал представитель администрации.Он дал понять, что новые меры стали частью ответа на распространение наркомании в США, где за 12 месяцев к апрелю 2021 года умерли от передозировки более 100 тысяч американцев. "Это самая высокая из фиксировавшихся когда-либо цифр. Это один американец, умирающий каждые пять минут, больше погибших, чем если бы каждый день разбивался (пассажирский авиалайнер) Boeing 757", - сказал чиновник.Другим своим указом Байден создал Совет США по борьбе с транснациональной организованной преступностью, который объединит представителей министерств юстиции, внутренней безопасности, обороны, финансов, госдепартамента и разведывательного сообщества страны.

https://ria.ru/20211106/narkokartel-1757845248.html

https://ria.ru/20210819/afganistan-1746289457.html

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бразилия

латинская америка

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сша, бразилия, джо байден, boeing 757, латинская америка