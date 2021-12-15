https://ria.ru/20211215/qr-kod-1763768699.html

Исследование показало, сколько россиян поддерживают введение QR-кодов

Исследование показало, сколько россиян поддерживают введение QR-кодов - РИА Новости, 15.12.2021

Исследование показало, сколько россиян поддерживают введение QR-кодов

Каждый третий россиянин одобряет введение QR-кодов из-за коронавируса, следует из результатов исследования HeadHunter, которое есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T05:35

2021-12-15T05:35

2021-12-15T18:10

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Каждый третий россиянин одобряет введение QR-кодов из-за коронавируса, следует из результатов исследования HeadHunter, которое есть в распоряжении РИА Новости.Так, почти половина респондентов (49 процентов) обеспокоена высокими темпами распространения инфекции в стране. При этом 35 процентов женщин и 32 процента мужчин положительно относятся к цифровым сертификатам как к инструменту сдерживания вируса.Из числа вакцинированных QR-коды приветствуют более половины, тогда как среди непривитых — всего семь процентов. Активнее других их введение поддерживают граждане старшего возраста: 43 процента респондентов более 55 лет и 40 процентов от 45 до 54 лет против 33 процентов опрошенных от 35 до 44 лет, 30 процентов от 25 до 34 лет и 36 процентов от 18 до 24 лет.Чаще других за ограничения для тех, кто не сделал прививку, выступают жители Самарской области (42 процента от общего числа респондентов), Москвы и Красноярского края (по 39 процентов), Санкт-Петербурга (36 процентов), Ростовской области и Башкирии (по 35 процентов), Новосибирской области (34 процента) и Татарстана (33 процента).Среди представителей профессий с необходимостью цифровых сертификатов согласны врачи (51 процент), а также сотрудники банковской сферы (45 процентов), представители сферы закупок и отрасли рекламы, маркетинга и коммуникаций (по 43 процента), работники образовательной сферы и журналисты (по 42 процента), топ-менеджеры (36 процентов).Кроме того, 29 процентов опрошенных готовы поддержать ограничения для непривитых. При этом из числа вакцинированных меры для них приветствовал бы каждый второй.В исследовании участвовали 2680 россиян в возрасте от 18 лет из всех федеральных округов. Чуть более половины опрошенных — 53 процента — указали, что им сделали инъекцию.Правительство в ноябре внесло в Госдуму два законопроекта, которые предусматривают использование QR-кодов в поездах и самолетах, а также в общественных местах. Цифровые сертификаты смогут получить перенесшие инфекцию, привитые или имеющие медотвод. В случае одобрения документы потребуются для посещения массовых мероприятий, учреждений культуры и общепита, непродовольственных магазинов, а также во время путешествий.На этой неделе думский спикер Вячеслав Володин сообщил, что депутаты не стали обсуждать инициативу о цифровых кодах на транспорте, ее отправили на доработку. Проект закона о сертификатах в общественных местах рассмотрят 16 декабря.

https://radiosputnik.ria.ru/20211214/putin-1763722004.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211215/kod-1763846630.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии