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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211215/qr-kod-1763768699.html
Исследование показало, сколько россиян поддерживают введение QR-кодов
Исследование показало, сколько россиян поддерживают введение QR-кодов - РИА Новости, 15.12.2021
Исследование показало, сколько россиян поддерживают введение QR-кодов
Каждый третий россиянин одобряет введение QR-кодов из-за коронавируса, следует из результатов исследования HeadHunter, которое есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T05:35
2021-12-15T18:10
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Каждый третий россиянин одобряет введение QR-кодов из-за коронавируса, следует из результатов исследования HeadHunter, которое есть в распоряжении РИА Новости.Так, почти половина респондентов (49 процентов) обеспокоена высокими темпами распространения инфекции в стране. При этом 35 процентов женщин и 32 процента мужчин положительно относятся к цифровым сертификатам как к инструменту сдерживания вируса.Из числа вакцинированных QR-коды приветствуют более половины, тогда как среди непривитых — всего семь процентов. Активнее других их введение поддерживают граждане старшего возраста: 43 процента респондентов более 55 лет и 40 процентов от 45 до 54 лет против 33 процентов опрошенных от 35 до 44 лет, 30 процентов от 25 до 34 лет и 36 процентов от 18 до 24 лет.Чаще других за ограничения для тех, кто не сделал прививку, выступают жители Самарской области (42 процента от общего числа респондентов), Москвы и Красноярского края (по 39 процентов), Санкт-Петербурга (36 процентов), Ростовской области и Башкирии (по 35 процентов), Новосибирской области (34 процента) и Татарстана (33 процента).Среди представителей профессий с необходимостью цифровых сертификатов согласны врачи (51 процент), а также сотрудники банковской сферы (45 процентов), представители сферы закупок и отрасли рекламы, маркетинга и коммуникаций (по 43 процента), работники образовательной сферы и журналисты (по 42 процента), топ-менеджеры (36 процентов).Кроме того, 29 процентов опрошенных готовы поддержать ограничения для непривитых. При этом из числа вакцинированных меры для них приветствовал бы каждый второй.В исследовании участвовали 2680 россиян в возрасте от 18 лет из всех федеральных округов. Чуть более половины опрошенных — 53 процента — указали, что им сделали инъекцию.Правительство в ноябре внесло в Госдуму два законопроекта, которые предусматривают использование QR-кодов в поездах и самолетах, а также в общественных местах. Цифровые сертификаты смогут получить перенесшие инфекцию, привитые или имеющие медотвод. В случае одобрения документы потребуются для посещения массовых мероприятий, учреждений культуры и общепита, непродовольственных магазинов, а также во время путешествий.На этой неделе думский спикер Вячеслав Володин сообщил, что депутаты не стали обсуждать инициативу о цифровых кодах на транспорте, ее отправили на доработку. Проект закона о сертификатах в общественных местах рассмотрят 16 декабря.
https://radiosputnik.ria.ru/20211214/putin-1763722004.html
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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
05:35 15.12.2021 (обновлено: 18:10 15.12.2021)
 
Исследование показало, сколько россиян поддерживают введение QR-кодов

Каждый третий россиянин поддерживает введение QR-кодов, показало исследование HeadHunter

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПроверка QR-кода
Проверка QR-кода - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Каждый третий россиянин одобряет введение QR-кодов из-за коронавируса, следует из результатов исследования HeadHunter, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Так, почти половина респондентов (49 процентов) обеспокоена высокими темпами распространения инфекции в стране. При этом 35 процентов женщин и 32 процента мужчин положительно относятся к цифровым сертификатам как к инструменту сдерживания вируса.
Из числа вакцинированных QR-коды приветствуют более половины, тогда как среди непривитых — всего семь процентов. Активнее других их введение поддерживают граждане старшего возраста: 43 процента респондентов более 55 лет и 40 процентов от 45 до 54 лет против 33 процентов опрошенных от 35 до 44 лет, 30 процентов от 25 до 34 лет и 36 процентов от 18 до 24 лет.
Чаще других за ограничения для тех, кто не сделал прививку, выступают жители Самарской области (42 процента от общего числа респондентов), Москвы и Красноярского края (по 39 процентов), Санкт-Петербурга (36 процентов), Ростовской области и Башкирии (по 35 процентов), Новосибирской области (34 процента) и Татарстана (33 процента).
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
Вчера, 18:26В России
Путин призвал не вводить QR-коды в транспорте до Нового года
Среди представителей профессий с необходимостью цифровых сертификатов согласны врачи (51 процент), а также сотрудники банковской сферы (45 процентов), представители сферы закупок и отрасли рекламы, маркетинга и коммуникаций (по 43 процента), работники образовательной сферы и журналисты (по 42 процента), топ-менеджеры (36 процентов).
Кроме того, 29 процентов опрошенных готовы поддержать ограничения для непривитых. При этом из числа вакцинированных меры для них приветствовал бы каждый второй.
В исследовании участвовали 2680 россиян в возрасте от 18 лет из всех федеральных округов. Чуть более половины опрошенных 53 процента указали, что им сделали инъекцию.
Демонстрация проверки QR-кода в ресторане Bla Bla Bar в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
14:37Сказано в эфире
"Недостаточно". Депутат Госдумы оценил отношение россиян к QR-кодам
Правительство в ноябре внесло в Госдуму два законопроекта, которые предусматривают использование QR-кодов в поездах и самолетах, а также в общественных местах. Цифровые сертификаты смогут получить перенесшие инфекцию, привитые или имеющие медотвод. В случае одобрения документы потребуются для посещения массовых мероприятий, учреждений культуры и общепита, непродовольственных магазинов, а также во время путешествий.
На этой неделе думский спикер Вячеслав Володин сообщил, что депутаты не стали обсуждать инициативу о цифровых кодах на транспорте, ее отправили на доработку. Проект закона о сертификатах в общественных местах рассмотрят 16 декабря.
QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов
13 ноября, 12:00Инфографика
QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов
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