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Наука
https://ria.ru/20211215/omikron-1763917879.html
Ученые назвали четыре главные особенности омикрон-штамма
Ученые назвали четыре главные особенности омикрон-штамма - РИА Новости, 15.12.2021
Ученые назвали четыре главные особенности омикрон-штамма
Крупнейший администратор частного медицинского страхования ЮАР Discovery Health обнародовал данные первых трех недель волны COVID-19, вызванной штаммом... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T18:09
2021-12-15T23:22
наука
юар
здоровье
биология
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Крупнейший администратор частного медицинского страхования ЮАР Discovery Health обнародовал данные первых трех недель волны COVID-19, вызванной штаммом "омикрон" в Южной Африке. Анализ первых результатов позволил сделать несколько основополагающих выводов.Компания Discovery Health обслуживает 3,7 миллиона клиентов, в ее руках огромный массив статистических данных, которого нет ни у одного госпиталя или научного института страны. Отчет, подготовленный в сотрудничестве с Южноафриканским советом медицинских исследований (SAMRC), включает более 211 тысяч тестов на COVID-19 и клинических случаев, из которых 78 тысяч отнесены к "омикрону".По данным компании, сегодня на этот штамм приходится более 90 процентов всех новых случаев COVID-19 в Южной Африке."Четвертая волна, связанная с "омикроном", имеет значительно более крутую траекторию, чем предыдущие. Национальные данные показывают экспоненциальный рост как числа новых инфекций, так и положительных результатов тестов в течение первых трех недель этой волны, что указывает на вариант с высокой степенью передачи и быстрым распространением среди населения", — приводит издание Businesstech слова исполнительного директора Discovery Health доктора Райана Ноаха.Вакцины защищают хуже, но все же защищаютЭксперты Discovery Health провели исследование, оценивающее эффективность двухкомпонентной вакцины Pfizer-BioNTech в предотвращении тяжелых заболеваний и госпитализации при заражении омикрон-штаммом. Они использовали три метода с разными уровнями чувствительности.Результаты показали, что люди, получившие две дозы вакцины, имели защиту от инфицирования "омикроном" на 33 процента выше, чем непривитые. Авторы отмечают, что это существенно ниже, чем 80-процентная защита от дельта-штамма, создаваемая тем же препаратом, но все же она есть.При этом две дозы продемонстрировали 70-процентную защиту от госпитализации, что, по оценкам экспертов, все еще весьма неплохо. Для сравнения: для "дельты" тот же показатель составлял 93 процента. Несколько ниже этот показатель у пожилых людей: 67 процентов в возрастной группе от 60 до 69 лет и 60 процентов у тех, кто старше 70-ти, с одинаковым уровнем среди в целом здоровых людей и страдающих осложняющими хроническими заболеваниями, такими как диабет или гипертония.Риск повторного заражения значительно вышеИсследователи отмечают, что при инфицировании "омикроном" иммунитет, сформированный при столкновениях с предыдущими штаммами, действует не очень эффективно. Риск заболеть повторно авторы оценивают так: для переболевших "дельтой" во время третьей волны — на уровне 40 процентов, для тех, кто был инфицирован штаммом "бета" во время второй волны — 60 процентов, для перенесших COVID-19 в начале пандемии, когда в Южной Африке доминировал вариант коронавируса D614G — 73 процента."В целом риск повторного заражения со временем увеличивается, при этом "омикрон" приводит к значительно более высоким показателям повторного заражения по сравнению с предыдущими вариантами", — отмечает главный аналитик по здоровью Discovery Health Ширли Колли (Shirley Collie).Риск тяжелого заболевания и госпитализации нижеНа фоне крутой траектории роста числа новых случаев кривая госпитализаций у штамма "омикрон" пока очень пологая, отмечают авторы доклада. В целом относительный показатель госпитализации в сравнении с общим количеством выявленных случаев на 29 процентов ниже, чем в первую волну.Для объяснения этого ученые указывают две возможные причины. Во-первых, после мощной волны заболеваемости, вызванной штаммом "дельта", и проведенной вакцинации уровень антител в популяции довольно высокий. А во-вторых, в начале эпидемии не проводили массового тестирования, которое практикуют сейчас. В любом случае отделения реанимации и интенсивной терапии в больницах ЮАР пока не захлебываются от потока пациентов, как это было раньше.Дети болеют чаще, чем раньшеНесмотря на то что, по данным Национального института инфекционных заболеваний Южной Африки (NICD), количество случаев у пациентов до 18 лет и сейчас ниже, чем у взрослых, риск развития осложнений и госпитализации среди этой возрастной группы при заражении "омикроном" на 20 процентов выше по сравнению с "дельтой". Это согласуется с общей тенденцией усиления воздействия коронавирусной инфекции на детей с появлением каждого нового штамма."Национальный институт инфекционных заболеваний в последние дни предупреждал, что во время третьей волны в Южной Африке они отмечали увеличение числа заболеваний среди детей, а теперь, в четвертой волне, наблюдают рост числа госпитализаций, в том числе детей младше пяти лет", — говорит Колли.Но в целом, по оценкам экспертов Discovery Health, риск получить положительный результат теста на коронавирус у несовершеннолетних примерно на 51 процент ниже, чем у взрослых, а попасть в больницу из-за осложнений — еще ниже. Большинство детей, которые находятся в больницах ЮАР с диагнозом COVID-19, госпитализировали по другим причинам, и у них, как правило, нет осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией."У большинства детей заболевание протекает в легкой форме, с такими симптомами, как боль в горле, заложенность носа, головная боль и температура, которые проходят в течение трех дней", — делает вывод доктор Ноах на основе анализа отчетов из южноафриканских больниц.Что касается такого важного показателя агрессивности любого вируса, как смертность, то в случае омикрон-штамма об этом говорить пока рано. Например, в Великобритании между первым диагнозом и первой смертью в самом начале пандемии прошли пять недель, а за "омикроном" наблюдают всего три.
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юар, здоровье, биология, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
18:09 15.12.2021 (обновлено: 23:22 15.12.2021)
 
Ученые назвали четыре главные особенности омикрон-штамма

Эксперты из ЮАР сделали первые выводы о свойствах нового штамма коронавируса

© AP Photo / Shiraaz MohamedОчередь на вакцинацию от COVID-19 в пригороде Йоханнесбурга, ЮАР
Очередь на вакцинацию от COVID-19 в пригороде Йоханнесбурга, ЮАР - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© AP Photo / Shiraaz Mohamed
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Крупнейший администратор частного медицинского страхования ЮАР Discovery Health обнародовал данные первых трех недель волны COVID-19, вызванной штаммом "омикрон" в Южной Африке. Анализ первых результатов позволил сделать несколько основополагающих выводов.
Компания Discovery Health обслуживает 3,7 миллиона клиентов, в ее руках огромный массив статистических данных, которого нет ни у одного госпиталя или научного института страны. Отчет, подготовленный в сотрудничестве с Южноафриканским советом медицинских исследований (SAMRC), включает более 211 тысяч тестов на COVID-19 и клинических случаев, из которых 78 тысяч отнесены к "омикрону".
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По данным компании, сегодня на этот штамм приходится более 90 процентов всех новых случаев COVID-19 в Южной Африке.
"Четвертая волна, связанная с "омикроном", имеет значительно более крутую траекторию, чем предыдущие. Национальные данные показывают экспоненциальный рост как числа новых инфекций, так и положительных результатов тестов в течение первых трех недель этой волны, что указывает на вариант с высокой степенью передачи и быстрым распространением среди населения", — приводит издание Businesstech слова исполнительного директора Discovery Health доктора Райана Ноаха.

Вакцины защищают хуже, но все же защищают

Эксперты Discovery Health провели исследование, оценивающее эффективность двухкомпонентной вакцины Pfizer-BioNTech в предотвращении тяжелых заболеваний и госпитализации при заражении омикрон-штаммом. Они использовали три метода с разными уровнями чувствительности.
Результаты показали, что люди, получившие две дозы вакцины, имели защиту от инфицирования "омикроном" на 33 процента выше, чем непривитые. Авторы отмечают, что это существенно ниже, чем 80-процентная защита от дельта-штамма, создаваемая тем же препаратом, но все же она есть.
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При этом две дозы продемонстрировали 70-процентную защиту от госпитализации, что, по оценкам экспертов, все еще весьма неплохо. Для сравнения: для "дельты" тот же показатель составлял 93 процента. Несколько ниже этот показатель у пожилых людей: 67 процентов в возрастной группе от 60 до 69 лет и 60 процентов у тех, кто старше 70-ти, с одинаковым уровнем среди в целом здоровых людей и страдающих осложняющими хроническими заболеваниями, такими как диабет или гипертония.

Риск повторного заражения значительно выше

Исследователи отмечают, что при инфицировании "омикроном" иммунитет, сформированный при столкновениях с предыдущими штаммами, действует не очень эффективно. Риск заболеть повторно авторы оценивают так: для переболевших "дельтой" во время третьей волны — на уровне 40 процентов, для тех, кто был инфицирован штаммом "бета" во время второй волны — 60 процентов, для перенесших COVID-19 в начале пандемии, когда в Южной Африке доминировал вариант коронавируса D614G — 73 процента.
"В целом риск повторного заражения со временем увеличивается, при этом "омикрон" приводит к значительно более высоким показателям повторного заражения по сравнению с предыдущими вариантами", — отмечает главный аналитик по здоровью Discovery Health Ширли Колли (Shirley Collie).
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Риск тяжелого заболевания и госпитализации ниже

На фоне крутой траектории роста числа новых случаев кривая госпитализаций у штамма "омикрон" пока очень пологая, отмечают авторы доклада. В целом относительный показатель госпитализации в сравнении с общим количеством выявленных случаев на 29 процентов ниже, чем в первую волну.
Для объяснения этого ученые указывают две возможные причины. Во-первых, после мощной волны заболеваемости, вызванной штаммом "дельта", и проведенной вакцинации уровень антител в популяции довольно высокий. А во-вторых, в начале эпидемии не проводили массового тестирования, которое практикуют сейчас. В любом случае отделения реанимации и интенсивной терапии в больницах ЮАР пока не захлебываются от потока пациентов, как это было раньше.

Дети болеют чаще, чем раньше

Несмотря на то что, по данным Национального института инфекционных заболеваний Южной Африки (NICD), количество случаев у пациентов до 18 лет и сейчас ниже, чем у взрослых, риск развития осложнений и госпитализации среди этой возрастной группы при заражении "омикроном" на 20 процентов выше по сравнению с "дельтой". Это согласуется с общей тенденцией усиления воздействия коронавирусной инфекции на детей с появлением каждого нового штамма.
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"Национальный институт инфекционных заболеваний в последние дни предупреждал, что во время третьей волны в Южной Африке они отмечали увеличение числа заболеваний среди детей, а теперь, в четвертой волне, наблюдают рост числа госпитализаций, в том числе детей младше пяти лет", — говорит Колли.
Но в целом, по оценкам экспертов Discovery Health, риск получить положительный результат теста на коронавирус у несовершеннолетних примерно на 51 процент ниже, чем у взрослых, а попасть в больницу из-за осложнений — еще ниже. Большинство детей, которые находятся в больницах ЮАР с диагнозом COVID-19, госпитализировали по другим причинам, и у них, как правило, нет осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией.
"У большинства детей заболевание протекает в легкой форме, с такими симптомами, как боль в горле, заложенность носа, головная боль и температура, которые проходят в течение трех дней", — делает вывод доктор Ноах на основе анализа отчетов из южноафриканских больниц.
Что касается такого важного показателя агрессивности любого вируса, как смертность, то в случае омикрон-штамма об этом говорить пока рано. Например, в Великобритании между первым диагнозом и первой смертью в самом начале пандемии прошли пять недель, а за "омикроном" наблюдают всего три.
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