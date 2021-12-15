https://ria.ru/20211215/omikron-1763917879.html

Ученые назвали четыре главные особенности омикрон-штамма

Ученые назвали четыре главные особенности омикрон-штамма - РИА Новости, 15.12.2021

Ученые назвали четыре главные особенности омикрон-штамма

Крупнейший администратор частного медицинского страхования ЮАР Discovery Health обнародовал данные первых трех недель волны COVID-19, вызванной штаммом... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T18:09

2021-12-15T18:09

2021-12-15T23:22

наука

юар

здоровье

биология

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/05/1762262715_0:123:2362:1452_1920x0_80_0_0_98720a8c7e3959e243621e78f0eb1467.jpg

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Крупнейший администратор частного медицинского страхования ЮАР Discovery Health обнародовал данные первых трех недель волны COVID-19, вызванной штаммом "омикрон" в Южной Африке. Анализ первых результатов позволил сделать несколько основополагающих выводов.Компания Discovery Health обслуживает 3,7 миллиона клиентов, в ее руках огромный массив статистических данных, которого нет ни у одного госпиталя или научного института страны. Отчет, подготовленный в сотрудничестве с Южноафриканским советом медицинских исследований (SAMRC), включает более 211 тысяч тестов на COVID-19 и клинических случаев, из которых 78 тысяч отнесены к "омикрону".По данным компании, сегодня на этот штамм приходится более 90 процентов всех новых случаев COVID-19 в Южной Африке."Четвертая волна, связанная с "омикроном", имеет значительно более крутую траекторию, чем предыдущие. Национальные данные показывают экспоненциальный рост как числа новых инфекций, так и положительных результатов тестов в течение первых трех недель этой волны, что указывает на вариант с высокой степенью передачи и быстрым распространением среди населения", — приводит издание Businesstech слова исполнительного директора Discovery Health доктора Райана Ноаха.Вакцины защищают хуже, но все же защищаютЭксперты Discovery Health провели исследование, оценивающее эффективность двухкомпонентной вакцины Pfizer-BioNTech в предотвращении тяжелых заболеваний и госпитализации при заражении омикрон-штаммом. Они использовали три метода с разными уровнями чувствительности.Результаты показали, что люди, получившие две дозы вакцины, имели защиту от инфицирования "омикроном" на 33 процента выше, чем непривитые. Авторы отмечают, что это существенно ниже, чем 80-процентная защита от дельта-штамма, создаваемая тем же препаратом, но все же она есть.При этом две дозы продемонстрировали 70-процентную защиту от госпитализации, что, по оценкам экспертов, все еще весьма неплохо. Для сравнения: для "дельты" тот же показатель составлял 93 процента. Несколько ниже этот показатель у пожилых людей: 67 процентов в возрастной группе от 60 до 69 лет и 60 процентов у тех, кто старше 70-ти, с одинаковым уровнем среди в целом здоровых людей и страдающих осложняющими хроническими заболеваниями, такими как диабет или гипертония.Риск повторного заражения значительно вышеИсследователи отмечают, что при инфицировании "омикроном" иммунитет, сформированный при столкновениях с предыдущими штаммами, действует не очень эффективно. Риск заболеть повторно авторы оценивают так: для переболевших "дельтой" во время третьей волны — на уровне 40 процентов, для тех, кто был инфицирован штаммом "бета" во время второй волны — 60 процентов, для перенесших COVID-19 в начале пандемии, когда в Южной Африке доминировал вариант коронавируса D614G — 73 процента."В целом риск повторного заражения со временем увеличивается, при этом "омикрон" приводит к значительно более высоким показателям повторного заражения по сравнению с предыдущими вариантами", — отмечает главный аналитик по здоровью Discovery Health Ширли Колли (Shirley Collie).Риск тяжелого заболевания и госпитализации нижеНа фоне крутой траектории роста числа новых случаев кривая госпитализаций у штамма "омикрон" пока очень пологая, отмечают авторы доклада. В целом относительный показатель госпитализации в сравнении с общим количеством выявленных случаев на 29 процентов ниже, чем в первую волну.Для объяснения этого ученые указывают две возможные причины. Во-первых, после мощной волны заболеваемости, вызванной штаммом "дельта", и проведенной вакцинации уровень антител в популяции довольно высокий. А во-вторых, в начале эпидемии не проводили массового тестирования, которое практикуют сейчас. В любом случае отделения реанимации и интенсивной терапии в больницах ЮАР пока не захлебываются от потока пациентов, как это было раньше.Дети болеют чаще, чем раньшеНесмотря на то что, по данным Национального института инфекционных заболеваний Южной Африки (NICD), количество случаев у пациентов до 18 лет и сейчас ниже, чем у взрослых, риск развития осложнений и госпитализации среди этой возрастной группы при заражении "омикроном" на 20 процентов выше по сравнению с "дельтой". Это согласуется с общей тенденцией усиления воздействия коронавирусной инфекции на детей с появлением каждого нового штамма."Национальный институт инфекционных заболеваний в последние дни предупреждал, что во время третьей волны в Южной Африке они отмечали увеличение числа заболеваний среди детей, а теперь, в четвертой волне, наблюдают рост числа госпитализаций, в том числе детей младше пяти лет", — говорит Колли.Но в целом, по оценкам экспертов Discovery Health, риск получить положительный результат теста на коронавирус у несовершеннолетних примерно на 51 процент ниже, чем у взрослых, а попасть в больницу из-за осложнений — еще ниже. Большинство детей, которые находятся в больницах ЮАР с диагнозом COVID-19, госпитализировали по другим причинам, и у них, как правило, нет осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией."У большинства детей заболевание протекает в легкой форме, с такими симптомами, как боль в горле, заложенность носа, головная боль и температура, которые проходят в течение трех дней", — делает вывод доктор Ноах на основе анализа отчетов из южноафриканских больниц.Что касается такого важного показателя агрессивности любого вируса, как смертность, то в случае омикрон-штамма об этом говорить пока рано. Например, в Великобритании между первым диагнозом и первой смертью в самом начале пандемии прошли пять недель, а за "омикроном" наблюдают всего три.

https://ria.ru/20211215/omikron-1763913270.html

https://ria.ru/20211214/koronavirus-1763757322.html

https://ria.ru/20211214/sputnik-1763653930.html

https://ria.ru/20211214/omikron-1763564189.html

https://ria.ru/20211209/omikron-1762894037.html

юар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

юар, здоровье, биология, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса