https://ria.ru/20211215/kultura-1763793651.html

Выбор РИА Новости: культурные итоги года

Выбор РИА Новости: культурные итоги года - РИА Новости, 15.12.2021

Выбор РИА Новости: культурные итоги года

Уходящий 2021 год оказался не менее насыщенным на культурные события, чем предыдущий: "Пушкинская карта" привлекла молодежь в культурные учреждения, осваивающие РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T10:58

2021-12-15T10:58

2021-12-15T19:38

культура

театр наций

ситуация вокруг коллекции скифского золота

юлия пересильд

государственный эрмитаж

клим шипенко

новости культуры

коронавирус в россии

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Уходящий 2021 год оказался не менее насыщенным на культурные события, чем предыдущий: "Пушкинская карта" привлекла молодежь в культурные учреждения, осваивающие новые реалии офлайн-работы, споры по принадлежности "Скифского золота" не утихают, а для съемок отечественной картины "Вызов" в космос пришлось отправиться "киноэкипажу"."Пушкинская карта"Одним из самых громких культурных нововведений в стране стала "Пушкинская карта". Это программа популяризации культурных мероприятий, запущенная в стране 1 сентября. Карта дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране. С 1 сентября до 31 декабря номинал карты составил 3 тысячи рублей. В 2022 году он будет увеличен до пяти тысяч рублей, кроме того, по карте можно будет покупать билеты на отечественные фильмы.Запуск программы состоялся успешно - за 3 дня карту оформил миллион человек. К концу первого месяца молодежь потратила свыше 270 миллионов рублей на билеты в 1,8 тысяч учреждений культуры. К концу ноября 3,2 миллиона человек стали обладателями "Пушкинской карты", с ее помощью билетов приобрели почти на 1 миллиард рублей.Чье скифское золотоИстория, которая наверняка продолжится и в 2022 году – долгоиграющий скандал о скифском золоте. Около 2 тысяч артефактов были вывезены из четырех крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. Затем, в декабре 2016 года, Окружной суд Амстердама постановил, что коллекция должна быть передана Киеву, тогда же крымская сторона подала апелляцию.В июле 2019 года было принято промежуточное решение суда по делу, в котором тот установил, что конвенция ЮНЕСКО 1970 года, на которую ранее ссылалась Украина, не применима к данному случаю. Тем не менее, 26 октября 2021 года Апелляционный суд Амстердама счел скифское золото украинской собственностью и постановил вернуть его Украине.Крымская сторона считает решение суда Амстердама о принадлежности скифского золота политизированным и считает, что рано или поздно победа будет на стороне Крыма. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский, комментируя решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции Украине заявил, что Киев "всегда возвращает свое".Уже 17 ноября было принято решение обжаловать передачу скифского золота Украине и направить жалобу в Верховный суд Нидерландов до февраля. По последним данным, музей Алларда Пирсона отказал Крыму в предоставлении информации о состоянии коллекции скифского золота, в том числе о том, требуется ли экспонатам реставрация.Вызовы пандемии и "Вызов" в космосеГлавным международным киносмотрам - Берлинале, Каннскому и Венецианскому фестивалям –снова пришлось подстроиться под реалии пандемии. Кинофестиваль в Каннах и смотр в итальянской Венеции прошли в традиционном формате – с красной дорожкой и парадом звезд, но с новыми правилами эпохи: проверкой ковидных сертификатов.Фестиваль в Германии впервые прошел в удаленном режиме. Кроме того, его программу разделили на две части: отраслевую – для профессионалов киноиндустрии и СМИ, ее провели с 1 по 5 марта, и открытую – с 9 по 20 июня – для награждения победителей и публичных кинопоказов. Лучшим фильмом Берлинале-2021 стала работа румынского режиссера Раду Жуде с пикантным названием. Минкультуры РФ разрешило прокат фильма в России только с использованием цензурных плашек на интимных сценах. Название фильма было изменено на менее скандальное – "Безумное кино для взрослых".А за сюжетами, выходящими в онлайн-кинотеатрах, в этом году пристально следил Роскомнадзор. Он предложил ввести запрет на показ фильмов и сериалов с нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями на интернет-сервисах. Законопроект о запрете показа кинофильмов со сценами насилия и гомосексуальных отношений, по словам главы думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной, внесут в Госдуму в весеннюю сессию.Осенью этого года на глазах всего мира творилась история - актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко в течение 12 дней снимали художественный фильм "Вызов" на Международной космической станции. Режиссер сказал, что в космосе команда успела отснять около 30 часов материала. Дата премьеры, по его словам, будет известна "в начале следующего года". Пересильд отметила, что во время полета "все было более чем штатно".А вот во время съемок в США фильма Джоэла Соуза "Раст" ситуация действительно вышла из-под контроля: американский актер Алек Болдуин выстрелил из пистолета, который оказался заряжен боевыми патронами, в результате чего погибла оператор Галина Хатчинс, а сам режиссер был тяжело ранен.Значимым событием для российской киноиндустрии был отмечен конец года - фильм Киры Коваленко "Разжимая кулаки" официально вошел в список претендентов на "Оскар". Также драма получила приз Европейской киноакадемии в номинации "Лучший монтаж".QR-код доступа, COVIкулы и ограниченияВ 2021 году культурные учреждения пытались вернуться к привычному режиму работы, что оказалось непросто - с 15 июня по 19 июня учреждения Минкультуры работали в режиме выходных с 50-процентной заполняемостью. Новые COVIкулы грянули 28 октября, а с 8 ноября использование QR-кодов и защитных масок стало обязательным при проведении мероприятий с участием более 500 человек. Пандемия стала причиной отмены многих мероприятий, в частности, Санкт-Петербургского международного культурного форума, а также Детского культурного форума.В качестве поддержки культурным учреждениям в ноябре, в частности, правительство РФ выделило более 2,2 миллиарда рублей. Минкультуры получило 1,2 миллиарда рублей для предоставления субсидий театрально-концертным организациям, музеи получили 606 миллионов рублей. Субсидия досталась и театрам - 115 миллионов рублей МХАТу, 196 – Большому театру.Театральные перестановки и скандальные постановкиВ уходящем году многие московские театры начали жизнь с новыми художественными руководителями и директорами. Театр Армена Джигарханяна получил новое название - Прогресс сцена Армена Джигарханяна - и нового худрука Сергея Газарова, который также возглавил Театр Сатиры, а Александру Ширвиндту был предложен пост президента. МХТ им. Чехова возглавил Константин Хабенский, а МХАТ Горького – новый гендиректор Владимир Кехман. Музыкальный Театр им. Станиславского и Немировича-Данченко возглавил Андрей Борисов, а Новую оперу – Антон Гетьман.Среди главных театральных премьер года - балеты "Мастер и Маргарита" и "Чайка", оперы "Дон Жуан" и "Садко" в Большом театре. В Театре им. Вахтангова отгремели премьеры "Король Лир" Юрия Бутусова и "Война и мир" в постановке Римаса Туминаса. МХТ им. Чехова представил спектакль "В окопах Сталинграда", Малый театр представил "Буратино" и "Мертвые души", а Театр Наций - "Мастера и Маргариту".Были и спорные премьеры. Прежде всего, это спектакль "Современника" "Первый хлеб", который после премьеры был обвинен общественной организацией "Офицеры России" в оскорблении ветеранов войны и их семей. Особое возмущение вызвал монолог главной героини, роль которой исполняет Лия Ахеджакова. "Офицеры" обратились в СК и Генеральную прокуратору с требованием снять спектакль. Некоторое время он не шел в театре, но в самом начале нового сезона был возвращен и сыгран 3 и 4 октября.Во МХАТе им. М. Горького также прошла неоднозначная премьера - постановка "Чудесный грузин" с Ольгой Бузовой в одной из ролей вызвала большой общественный резонанс. Тогдашний худрук МХАТа Эдуард Бояков заявил, что спектакль с участием певицы "хайпанул", а Сергей Безруков сказал, что "хорошо, что Станиславский до этого не дожил". Новый гендиректор театра Владимир Кехман "хайповать" не стал, а просто вывел постановку из репертуара ввиду низких продаж билетов.Критика не обошла стороной даже "Щелкунчик". Государственный балет Берлина снял спектакль в постановке российских хореографов из-за культурных стереотипов и несоответствия современным нормам политкорректности, а Лондонский Королевский балет внес изменения в хореографию. В России "Щелкунчик" пройдет с 22 декабря в Большом театре. В Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко, как заверил худрук балета Лоран Илер, никаких изменений в "Щелкунчик", который идет, вносить не будут.Музыкальные проверки и камбэкиКонтроль за контентом усилился и в музыкальной сфере. Генпрокуратору попросили проверить творчество певицы Алены Швец (Алена Швецова). Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил изучить деятельность российских музыкантов Noize MC (Иван Алексеев) и Oxxxymiron (Мирон Федоров). Штраф 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в песнях и клипах получили рэперы Элджей (Алексей Узенюк) и Моргенштерн (Алишер Моргенштерн). Такое же дело завели на ещё одного российского исполнителя — OG Buda (Григорий Ляхов).Также этот год запомнился долгожданными камбэками двух российских музыкантов. В феврале певица Земфира выпустила первый с 2013 года студийный альбом "Бордерлайн". Новый альбом Оксимирона "Красота и уродство" вышел 1 декабря, в него вошли 22 трека, и каждый из них попал в чарт "Яндекс.Музыки" в течение первых 10 часов после релиза. Видимо, фанаты Оксимирона действительно соскучились по нему за 5 лет "молчания", потому что билеты на все 6 концертов музыканта в Москве и Санкт-Петербурге закончились за 14 часов.Эрмитаж в цифровом пространствеВ 2021 году Государственный Эрмитаж решил провести первую в России выставку цифровых произведений искусства, выполненных в формате невзаимозаменяемых токенов (NFT) – об этом было объявлено в марте, а уже осенью музей вышел на этот рынок.В сотрудничестве с маркетплейсом Binance NFT Эрмитаж создал серию токенизированных произведений из собрания музея. На аукционе по продаже NFT-произведений музей заработал 24 миллиона рублей, из них 5 миллионов рублей налогов пойдут в бюджет Санкт-Петербурга, как позже сообщал гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский.Открытие Дома культуры ГЭС-2В декабре состоялось долгожданное открытие Дома культуры ГЭС-2, первым почетным гостем стал президент РФ Владимир Путин. Он осмотрел выставку исландского художника Рагнара Кьяртанссона "В Москву! В Москву! В Москву!" и опробовал рояль, являвшийся частью инсталляции американского художника, джазового пианиста Джейсона Морана, посвященной залу гостиницы Савой в Нью-Йорке.Через три дня двери открылись и для остальных гостей, даже для создателей знаменитого и любимого россиянами сериала "Санта-Барбара". Все потому, что в число экспозиции вошел одноименный проект "Санта-Барбара". Живая скульптура" Кьяртанссона, в рамках которого было решено переснять 98 эпизодов знаменитой киносаги.Интерес к открытию подогревала временная экспозиция у входа в ДК - скульптура "Большая глина №4" Урса Фишера, стоявшая возле ГЭС-2 с августа. Хотя истинный смысл скульптуры, по замыслу художника, состоит в осмыслении акта созидания и преображения материи в руках человека, ряд пользователей соцсетей сравнили скульптуру с отходами жизнедеятельности собак, кошек и человека и негативно реагировали на ее установку в центре Москвы.Обмен литературной валютойВ августе ФРГ вернула книги Воронежскому государственному университету – и речь идет не просто об украденной литературе, а об уникальной коллекции из 91 экземпляра XVII-XIX веков, которые были незаконно вывезены во время Второй мировой войны одним из военнослужащих вермахта.В коллекции есть собрание сочинений Александра Пушкина, выпущенное через год после смерти поэта, в 1838 году, причем из всей коллекции только 58 книг написаны на русском, остальные изданы на английском и французском языках. Вернуть артефакты решил сын немецкого военного - бывший бургомистр города Ной-Изенбург Ханс-Эрих Фрай.Цирк да и толькоНа пост гендиректора Росгосцирка в уходящем году пришел Сергей Беляков. Росгосцирк, получивший в уходящем году субсидию в размере 624 миллионов рублей, напрямую связан с еще одним громким цирковым событием - празднованием 100-летия со дня рождения Юрия Никулина 18 декабря.Не обошлось в 2021 году и без скандалов в цирковой сфере. Артисты остались недовольны выборами в правление Союза цирковых деятелей, в связи с чем направили открытое письмо в Минюст с просьбой проверить процедуру их проведения.Утраты годаВ 2021 году Россия понесла много невосполнимых утрат в разных сферах культуры. От коронавируса умерли актер и режиссер Владимир Меньшов, художественный руководитель "Ералаша" Борис Грачевский, народный артист РФ Валерий Гаркалин, а также актер и музыкант Петр Мамонов. Из-за ковида на 88-м году жизни также скончался народный артист СССР Василий Лановой.Актер театра и кино Андрей Мягков, известный по фильмам "Служебный роман" и "Жестокий романс" скончался на 83-м году жизни от сердечного приступа. От сердечной недостаточности умер президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов. На 93-м году жизни скончался диктор центрального телевидения Гостелерадио СССР Игорь Кириллов. После продолжительной болезни 21 ноября умерла актриса Нина Русланова, неделей позже - певец и композитор Александр Градский. Создатель фестиваля "Кинотавр" Марк Рудинштейн скончался 5 декабря.

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театр наций, ситуация вокруг коллекции скифского золота, юлия пересильд, государственный эрмитаж, клим шипенко, новости культуры, коронавирус в россии