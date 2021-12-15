https://ria.ru/20211215/ege-1763948444.html
Названы сроки проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году
Названы сроки проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году - РИА Новости, 15.12.2021
Названы сроки проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году
В 2022 году основной государственный экзамен (ОГЭ) пройдет с 21 апреля по 2 июля, а единый государственный экзамен (ЕГЭ) — с 21 марта по 2 июля, сказано в... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T21:13
2021-12-15T21:13
2021-12-15T23:30
единый государственный экзамен (егэ)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
основной государственный экзамен (огэ)
россия
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В 2022 году основной государственный экзамен (ОГЭ) пройдет с 21 апреля по 2 июля, а единый государственный экзамен (ЕГЭ) — с 21 марта по 2 июля, сказано в приказах Рособрнадзора.В основной период расписание ЕГЭ выглядит следующим образом:Для иностранцев и обучающихся по программам среднего профессионального образования ЕГЭ пройдет с 21 марта. Резервные дополнительные дни установлены с 11 апреля по 2 июля."Утвердить следующее расписание проведения государственного выпускного экзамена образовательным программам основного общего образования в 2022 году", — говорится в приказе Рособрнадзора.Расписание основного периода ОГЭ выглядит так:Согласно приказу, досрочный период проведения ОГЭ — с 21 апреля по 17 мая, основной — с 20 мая по 2 июля. Еще один дополнительный период должен пройти с 5 по 24 сентября.Как накануне сообщал Рособрнадзор, в следующем году ЕГЭ планируют провести офлайн, но "в случае ухудшения эпидситуации весной в расписание" могут внести коррективы.
https://ria.ru/20211123/ege-1760336098.html
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единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), основной государственный экзамен (огэ), россия
21:13 15.12.2021 (обновлено: 23:30 15.12.2021)
Названы сроки проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году
В 2022 году ОГЭ пройдет с 21 апреля по 2 июля, а ЕГЭ — с 21 марта по 2 июля
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости.
В 2022 году основной государственный экзамен (ОГЭ)
пройдет с 21 апреля по 2 июля, а единый государственный экзамен (ЕГЭ)
— с 21 марта по 2 июля, сказано в приказах Рособрнадзора
.
В основной период расписание ЕГЭ выглядит следующим образом:
—26 мая — география, литература, химия;
—30 и 31 мая — русский язык;
—2 июня — математика профильного уровня;
—3 июня — математика базового уровня;
—6 июня — история, физика;
—9 июня — обществознание;
—14 июня — иностранные языки;
—16 и 17 июня — раздел "Говорение" иностранных языков;
—20 и 21 июня — информатика.
Для иностранцев и обучающихся по программам среднего профессионального образования ЕГЭ пройдет с 21 марта. Резервные дополнительные дни установлены с 11 апреля по 2 июля.
"Утвердить следующее расписание проведения государственного выпускного экзамена образовательным программам основного общего образования в 2022 году", — говорится в приказе Рособрнадзора.
Расписание основного периода ОГЭ выглядит так:
—20 и 21 мая — иностранные языки;
—24 мая — математика;
—27 мая — обществознание;
—1 июня — история, физика, биология, химия;
—7 июня — биология, информатика, география, химия;
—10 июня — литература, физика, информатика, география;
—15 июня — русский язык.
Согласно приказу, досрочный период проведения ОГЭ — с 21 апреля по 17 мая, основной — с 20 мая по 2 июля. Еще один дополнительный период должен пройти с 5 по 24 сентября.
Как накануне сообщал Рособрнадзор, в следующем году ЕГЭ планируют провести офлайн, но "в случае ухудшения эпидситуации весной в расписание" могут внести коррективы.