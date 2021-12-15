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Названы сроки проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году
Названы сроки проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году - РИА Новости, 15.12.2021
Названы сроки проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году
В 2022 году основной государственный экзамен (ОГЭ) пройдет с 21 апреля по 2 июля, а единый государственный экзамен (ЕГЭ) — с 21 марта по 2 июля, сказано в... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T21:13
2021-12-15T23:30
единый государственный экзамен (егэ)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
основной государственный экзамен (огэ)
россия
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В 2022 году основной государственный экзамен (ОГЭ) пройдет с 21 апреля по 2 июля, а единый государственный экзамен (ЕГЭ) — с 21 марта по 2 июля, сказано в приказах Рособрнадзора.В основной период расписание ЕГЭ выглядит следующим образом:Для иностранцев и обучающихся по программам среднего профессионального образования ЕГЭ пройдет с 21 марта. Резервные дополнительные дни установлены с 11 апреля по 2 июля."Утвердить следующее расписание проведения государственного выпускного экзамена образовательным программам основного общего образования в 2022 году", — говорится в приказе Рособрнадзора.Расписание основного периода ОГЭ выглядит так:Согласно приказу, досрочный период проведения ОГЭ — с 21 апреля по 17 мая, основной — с 20 мая по 2 июля. Еще один дополнительный период должен пройти с 5 по 24 сентября.Как накануне сообщал Рособрнадзор, в следующем году ЕГЭ планируют провести офлайн, но "в случае ухудшения эпидситуации весной в расписание" могут внести коррективы.
https://ria.ru/20211123/ege-1760336098.html
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единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), основной государственный экзамен (огэ), россия
21:13 15.12.2021 (обновлено: 23:30 15.12.2021)
 
Названы сроки проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году

В 2022 году ОГЭ пройдет с 21 апреля по 2 июля, а ЕГЭ — с 21 марта по 2 июля

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЕдиный госэкзамен по русскому языку
Единый госэкзамен по русскому языку - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В 2022 году основной государственный экзамен (ОГЭ) пройдет с 21 апреля по 2 июля, а единый государственный экзамен (ЕГЭ) — с 21 марта по 2 июля, сказано в приказах Рособрнадзора.
В основной период расписание ЕГЭ выглядит следующим образом:
  • 26 мая — география, литература, химия;
  • 30 и 31 мая — русский язык;
  • 2 июня — математика профильного уровня;
  • 3 июня — математика базового уровня;
  • 6 июня — история, физика;
  • 9 июня — обществознание;
  • 14 июня — иностранные языки;
  • 16 и 17 июня — раздел "Говорение" иностранных языков;
  • 20 и 21 июня — информатика.
Для иностранцев и обучающихся по программам среднего профессионального образования ЕГЭ пройдет с 21 марта. Резервные дополнительные дни установлены с 11 апреля по 2 июля.
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"Утвердить следующее расписание проведения государственного выпускного экзамена образовательным программам основного общего образования в 2022 году", — говорится в приказе Рособрнадзора.
Расписание основного периода ОГЭ выглядит так:
  • 20 и 21 мая — иностранные языки;
  • 24 мая — математика;
  • 27 мая — обществознание;
  • 1 июня — история, физика, биология, химия;
  • 7 июня — биология, информатика, география, химия;
  • 10 июня — литература, физика, информатика, география;
  • 15 июня — русский язык.
Согласно приказу, досрочный период проведения ОГЭ — с 21 апреля по 17 мая, основной — с 20 мая по 2 июля. Еще один дополнительный период должен пройти с 5 по 24 сентября.
Как накануне сообщал Рособрнадзор, в следующем году ЕГЭ планируют провести офлайн, но "в случае ухудшения эпидситуации весной в расписание" могут внести коррективы.
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Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Основной государственный экзамен (ОГЭ)Россия
 
 
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