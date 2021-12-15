https://ria.ru/20211215/ege-1763948444.html

Названы сроки проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году

Названы сроки проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году - РИА Новости, 15.12.2021

Названы сроки проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году

В 2022 году основной государственный экзамен (ОГЭ) пройдет с 21 апреля по 2 июля, а единый государственный экзамен (ЕГЭ) — с 21 марта по 2 июля, сказано в... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T21:13

2021-12-15T21:13

2021-12-15T23:30

единый государственный экзамен (егэ)

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

основной государственный экзамен (огэ)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763665722_0:93:3079:1824_1920x0_80_0_0_061c95451b1e2bc51295c43c26e1c30b.jpg

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В 2022 году основной государственный экзамен (ОГЭ) пройдет с 21 апреля по 2 июля, а единый государственный экзамен (ЕГЭ) — с 21 марта по 2 июля, сказано в приказах Рособрнадзора.В основной период расписание ЕГЭ выглядит следующим образом:Для иностранцев и обучающихся по программам среднего профессионального образования ЕГЭ пройдет с 21 марта. Резервные дополнительные дни установлены с 11 апреля по 2 июля."Утвердить следующее расписание проведения государственного выпускного экзамена образовательным программам основного общего образования в 2022 году", — говорится в приказе Рособрнадзора.Расписание основного периода ОГЭ выглядит так:Согласно приказу, досрочный период проведения ОГЭ — с 21 апреля по 17 мая, основной — с 20 мая по 2 июля. Еще один дополнительный период должен пройти с 5 по 24 сентября.Как накануне сообщал Рособрнадзор, в следующем году ЕГЭ планируют провести офлайн, но "в случае ухудшения эпидситуации весной в расписание" могут внести коррективы.

https://ria.ru/20211123/ege-1760336098.html

https://ria.ru/20210923/ege-1751394800.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), основной государственный экзамен (огэ), россия