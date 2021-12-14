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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211214/zemlyane-1763693514.html
"Земляне" собрали звездных гостей в новогоднем шоу
"Земляне" собрали звездных гостей в новогоднем шоу - РИА Новости, 14.12.2021
"Земляне" собрали звездных гостей в новогоднем шоу
Основатели группы "Земляне" Владимир Киселев и Игорь Романов собрали звездных гостей в новогоднем шоу, которое прошло 14 декабря в Vegas City Hall. Концерт... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T23:44
2021-12-14T23:44
шоубиз
знаменитости
дима билан (виктор белан)
валерия (алла перфилова)
группа "земляне"
шоу-бизнес
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Основатели группы "Земляне" Владимир Киселев и Игорь Романов собрали звездных гостей в новогоднем шоу, которое прошло 14 декабря в Vegas City Hall. Концерт прошел в рамках музыкального фестиваля-марафона "Любимое на русском".Группа спела свои хиты, которые принесли им славу в СССР, а также новые композиции, написанные для молодого состава коллектива. Кроме того, на концерте выступили Виктория Дайнеко, Дима Билан, Родион Газманов и Аглая Шиловская, Владимир Пресняков, Сосо Павлиашвили, Ирина Дубцова, Альбина Джанабаева, Гоша Куценко, Валерия и другие.Артисты исполняли сольные композиции, а также яркие дуэты. Например, Вика Дайнеко спела с коллективом "Путь домой", а Дима Билан – хит "Трава у дома"."Сегодня мы стали свидетелями важного музыкального события: на сцену вышли легендарные музыканты, которые во многом определили развитие всей российской эстрады, и в особенности русского рока", – прокомментировал воссоединение Гоша Куценко.О своем воссоединении Киселев и Романов объявили летом, а первое совместное выступление музыкантов состоялось на сцене XXVI Церемонии вручения национальной музыкальной премии "Золотого Граммофон". За кулисами Владимир шутил, что причина воссоединения – необходимость заработать деньги в сложные пандемийные времена.Затем исполнители признались, что главная цель – вновь делать качественную яркую музыку. Певцы также отметили, что руки помнят инструменты и такой навык невозможно забыть.
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знаменитости, дима билан (виктор белан), валерия (алла перфилова), группа "земляне", шоу-бизнес
23:44 14.12.2021
 
"Земляне" собрали звездных гостей в новогоднем шоу

"Земляне" после воссоединения собрали звездных гостей в новогоднем шоу

© Фото : из архива Владимира КиселеваГруппа "Земляне"
Группа Земляне - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© Фото : из архива Владимира Киселева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Основатели группы "Земляне" Владимир Киселев и Игорь Романов собрали звездных гостей в новогоднем шоу, которое прошло 14 декабря в Vegas City Hall. Концерт прошел в рамках музыкального фестиваля-марафона "Любимое на русском".
Группа спела свои хиты, которые принесли им славу в СССР, а также новые композиции, написанные для молодого состава коллектива.
Кроме того, на концерте выступили Виктория Дайнеко, Дима Билан, Родион Газманов и Аглая Шиловская, Владимир Пресняков, Сосо Павлиашвили, Ирина Дубцова, Альбина Джанабаева, Гоша Куценко, Валерия и другие.
Артисты исполняли сольные композиции, а также яркие дуэты. Например, Вика Дайнеко спела с коллективом "Путь домой", а Дима Билан – хит "Трава у дома".
"Сегодня мы стали свидетелями важного музыкального события: на сцену вышли легендарные музыканты, которые во многом определили развитие всей российской эстрады, и в особенности русского рока", – прокомментировал воссоединение Гоша Куценко.

"Очень приятно быть причастным к сегодняшнему замечательному вечеру и своими глазами видеть выступление группы "Земляне". Они одни из первых рок-музыкантов нашей страны", – сказал Байгали Серкебаев (A’Studio).

О своем воссоединении Киселев и Романов объявили летом, а первое совместное выступление музыкантов состоялось на сцене XXVI Церемонии вручения национальной музыкальной премии "Золотого Граммофон". За кулисами Владимир шутил, что причина воссоединения – необходимость заработать деньги в сложные пандемийные времена.
Затем исполнители признались, что главная цель – вновь делать качественную яркую музыку. Певцы также отметили, что руки помнят инструменты и такой навык невозможно забыть.
XXVI церемония вручения премии Золотой граммофон - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
11 декабря, 00:43Шоубиз
Стали известны лауреаты премии "Золотой Граммофон"
 
ШоубизЗнаменитостиДима Билан (Виктор Белан)Валерия (Алла Перфилова)Группа "Земляне"Шоу-бизнес
 
 
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