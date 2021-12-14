https://ria.ru/20211214/zemlyane-1763693514.html
"Земляне" собрали звездных гостей в новогоднем шоу
"Земляне" собрали звездных гостей в новогоднем шоу - РИА Новости, 14.12.2021
"Земляне" собрали звездных гостей в новогоднем шоу
Основатели группы "Земляне" Владимир Киселев и Игорь Романов собрали звездных гостей в новогоднем шоу, которое прошло 14 декабря в Vegas City Hall. Концерт... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T23:44
2021-12-14T23:44
2021-12-14T23:44
шоубиз
знаменитости
дима билан (виктор белан)
валерия (алла перфилова)
группа "земляне"
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760386065_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_9df9eaa78cee9e8a33814bd1c863658f.jpg
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Основатели группы "Земляне" Владимир Киселев и Игорь Романов собрали звездных гостей в новогоднем шоу, которое прошло 14 декабря в Vegas City Hall. Концерт прошел в рамках музыкального фестиваля-марафона "Любимое на русском".Группа спела свои хиты, которые принесли им славу в СССР, а также новые композиции, написанные для молодого состава коллектива. Кроме того, на концерте выступили Виктория Дайнеко, Дима Билан, Родион Газманов и Аглая Шиловская, Владимир Пресняков, Сосо Павлиашвили, Ирина Дубцова, Альбина Джанабаева, Гоша Куценко, Валерия и другие.Артисты исполняли сольные композиции, а также яркие дуэты. Например, Вика Дайнеко спела с коллективом "Путь домой", а Дима Билан – хит "Трава у дома"."Сегодня мы стали свидетелями важного музыкального события: на сцену вышли легендарные музыканты, которые во многом определили развитие всей российской эстрады, и в особенности русского рока", – прокомментировал воссоединение Гоша Куценко.О своем воссоединении Киселев и Романов объявили летом, а первое совместное выступление музыкантов состоялось на сцене XXVI Церемонии вручения национальной музыкальной премии "Золотого Граммофон". За кулисами Владимир шутил, что причина воссоединения – необходимость заработать деньги в сложные пандемийные времена.Затем исполнители признались, что главная цель – вновь делать качественную яркую музыку. Певцы также отметили, что руки помнят инструменты и такой навык невозможно забыть.
https://ria.ru/20211211/grammofon-1763155083.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760386065_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_b9ac6f7f0744c340118320e65abac5ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, дима билан (виктор белан), валерия (алла перфилова), группа "земляне", шоу-бизнес
"Земляне" собрали звездных гостей в новогоднем шоу
"Земляне" после воссоединения собрали звездных гостей в новогоднем шоу
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Основатели группы "Земляне" Владимир Киселев и Игорь Романов собрали звездных гостей в новогоднем шоу, которое прошло 14 декабря в Vegas City Hall. Концерт прошел в рамках музыкального фестиваля-марафона "Любимое на русском".
Группа спела свои хиты, которые принесли им славу в СССР, а также новые композиции, написанные для молодого состава коллектива.
Кроме того, на концерте выступили Виктория Дайнеко, Дима Билан, Родион Газманов и Аглая Шиловская, Владимир Пресняков, Сосо Павлиашвили, Ирина Дубцова, Альбина Джанабаева, Гоша Куценко, Валерия и другие.
Артисты исполняли сольные композиции, а также яркие дуэты. Например, Вика Дайнеко спела с коллективом "Путь домой", а Дима Билан – хит "Трава у дома".
"Сегодня мы стали свидетелями важного музыкального события: на сцену вышли легендарные музыканты, которые во многом определили развитие всей российской эстрады, и в особенности русского рока", – прокомментировал воссоединение Гоша Куценко.
"Очень приятно быть причастным к сегодняшнему замечательному вечеру и своими глазами видеть выступление группы "Земляне". Они одни из первых рок-музыкантов нашей страны", – сказал Байгали Серкебаев (A’Studio).
О своем воссоединении Киселев и Романов объявили летом, а первое совместное выступление музыкантов состоялось на сцене XXVI Церемонии вручения национальной музыкальной премии "Золотого Граммофон". За кулисами Владимир шутил, что причина воссоединения – необходимость заработать деньги в сложные пандемийные времена.
Затем исполнители признались, что главная цель – вновь делать качественную яркую музыку. Певцы также отметили
, что руки помнят инструменты и такой навык невозможно забыть.