https://ria.ru/20211214/zemlyane-1763693514.html

"Земляне" собрали звездных гостей в новогоднем шоу

"Земляне" собрали звездных гостей в новогоднем шоу - РИА Новости, 14.12.2021

"Земляне" собрали звездных гостей в новогоднем шоу

Основатели группы "Земляне" Владимир Киселев и Игорь Романов собрали звездных гостей в новогоднем шоу, которое прошло 14 декабря в Vegas City Hall. Концерт... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T23:44

2021-12-14T23:44

2021-12-14T23:44

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дима билан (виктор белан)

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Основатели группы "Земляне" Владимир Киселев и Игорь Романов собрали звездных гостей в новогоднем шоу, которое прошло 14 декабря в Vegas City Hall. Концерт прошел в рамках музыкального фестиваля-марафона "Любимое на русском".Группа спела свои хиты, которые принесли им славу в СССР, а также новые композиции, написанные для молодого состава коллектива. Кроме того, на концерте выступили Виктория Дайнеко, Дима Билан, Родион Газманов и Аглая Шиловская, Владимир Пресняков, Сосо Павлиашвили, Ирина Дубцова, Альбина Джанабаева, Гоша Куценко, Валерия и другие.Артисты исполняли сольные композиции, а также яркие дуэты. Например, Вика Дайнеко спела с коллективом "Путь домой", а Дима Билан – хит "Трава у дома"."Сегодня мы стали свидетелями важного музыкального события: на сцену вышли легендарные музыканты, которые во многом определили развитие всей российской эстрады, и в особенности русского рока", – прокомментировал воссоединение Гоша Куценко.О своем воссоединении Киселев и Романов объявили летом, а первое совместное выступление музыкантов состоялось на сцене XXVI Церемонии вручения национальной музыкальной премии "Золотого Граммофон". За кулисами Владимир шутил, что причина воссоединения – необходимость заработать деньги в сложные пандемийные времена.Затем исполнители признались, что главная цель – вновь делать качественную яркую музыку. Певцы также отметили, что руки помнят инструменты и такой навык невозможно забыть.

https://ria.ru/20211211/grammofon-1763155083.html

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знаменитости, дима билан (виктор белан), валерия (алла перфилова), группа "земляне", шоу-бизнес