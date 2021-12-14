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Попова объяснила, почему в ЮАР могут появиться новые штаммы коронавируса

Попова объяснила, почему в ЮАР могут появиться новые штаммы коронавируса - РИА Новости, 14.12.2021

Попова объяснила, почему в ЮАР могут появиться новые штаммы коронавируса

В ЮАР складываются особые условия для формирования новых штаммов коронавируса, так как значительная часть населения этой страны заражены вирусом иммунодефицита... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T16:48

2021-12-14T16:48

2021-12-14T16:54

распространение коронавируса

в мире

юар

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В ЮАР складываются особые условия для формирования новых штаммов коронавируса, так как значительная часть населения этой страны заражены вирусом иммунодефицита человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."К сожалению, 20% поражено вирусом иммунодефицита человека, в такой среде складываются особые условия для формирования новых штаммов коронавируса", - сказала Попова на круглом столе "О развитии системы федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля" в Совете Федерации.Она уточнила, что из всех сегодня известных вариантов коронавируса, три пришли в Россию именно из ЮАР.По словам Поповой, российские специалисты, которые во вторник начали работу в ЮАР, должны получить нужные сведения, чтобы разбираться с ситуацией "на дальних подступах".Ранее сообщалось, что российские специалисты по поручению президента РФ Владимира Путина, прибыли в ЮАР для помощи в борьбе с коронавирусом.

юар

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в мире, юар, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии