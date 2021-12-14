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Попова объяснила, почему в ЮАР могут появиться новые штаммы коронавируса
Попова объяснила, почему в ЮАР могут появиться новые штаммы коронавируса - РИА Новости, 14.12.2021
Попова объяснила, почему в ЮАР могут появиться новые штаммы коронавируса
В ЮАР складываются особые условия для формирования новых штаммов коронавируса, так как значительная часть населения этой страны заражены вирусом иммунодефицита... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T16:48
2021-12-14T16:48
2021-12-14T16:54
распространение коронавируса
в мире
юар
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В ЮАР складываются особые условия для формирования новых штаммов коронавируса, так как значительная часть населения этой страны заражены вирусом иммунодефицита человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."К сожалению, 20% поражено вирусом иммунодефицита человека, в такой среде складываются особые условия для формирования новых штаммов коронавируса", - сказала Попова на круглом столе "О развитии системы федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля" в Совете Федерации.Она уточнила, что из всех сегодня известных вариантов коронавируса, три пришли в Россию именно из ЮАР.По словам Поповой, российские специалисты, которые во вторник начали работу в ЮАР, должны получить нужные сведения, чтобы разбираться с ситуацией "на дальних подступах".Ранее сообщалось, что российские специалисты по поручению президента РФ Владимира Путина, прибыли в ЮАР для помощи в борьбе с коронавирусом.
юар
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, юар, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:48 14.12.2021 (обновлено: 16:54 14.12.2021)
Попова объяснила, почему в ЮАР могут появиться новые штаммы коронавируса
Глава Роспотребнадзора Попова: в ЮАР новые штаммы коронавируса могут появиться из-за ВИЧ