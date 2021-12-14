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Путин вошел в список самых почитаемых мужчин 2021 года

Путин вошел в список самых почитаемых мужчин 2021 года - РИА Новости, 14.12.2021

Путин вошел в список самых почитаемых мужчин 2021 года

Президент России Владимир Путин вошел в топ-10 самых почитаемых мужчин мира 2021 года, поднявшись в этом году на три позиции и заняв девятую строчку, следует из РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T16:15

2021-12-14T16:15

2021-12-14T16:15

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вошел в топ-10 самых почитаемых мужчин мира 2021 года, поднявшись в этом году на три позиции и заняв девятую строчку, следует из результатов опроса, проведенного компанией YouGov.Возглавили рейтинг самых почитаемых мужчин и женщин, как и в прошлом году, бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель соответственно.В десятку самых почитаемых в мире мужчин также вошли основатель Microsoft Билл Гейтс, председатель КНР Си Цзиньпин, футболисты Криштиану Роналду и Лионель Месси, актер Джеки Чан, миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск, премьер-министр Индии Нарендра Моди и основатель Alibaba Джек Ма. Бывший и нынешний президенты США Дональд Трамп и Джо Байден заняли 13-ю и 20-ю позиции соответственно.Самыми почитаемыми женщинами были названы актриса и спецпосланник УВКБ ООН Анджелина Джоли, королева Великобритании Елизавета II, телеведущая Опра Уинфри, актрисы Скарлетт Йоханссон, Эмма Уотсон, Приянка Чопра, певица Тейлор Свифт, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и правозащитница Малала Юсуфзай.Компания отмечает, что первые три строчки, как в мужском, так и в женском списках остались в этом году без изменений. Больше всего позиций за год набрали Приянка Чопра и Малала Юсуфзай – по пять.Опрос проводился, начиная с весны этого года, в нем приняли участие более 42 тысяч человек в 38 странах и территориях. Погрешность не уточняется.

https://ria.ru/20211213/mask-1763490415.html

сша

китай

германия

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