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Путин вошел в список самых почитаемых мужчин 2021 года
Путин вошел в список самых почитаемых мужчин 2021 года - РИА Новости, 14.12.2021
Путин вошел в список самых почитаемых мужчин 2021 года
Президент России Владимир Путин вошел в топ-10 самых почитаемых мужчин мира 2021 года, поднявшись в этом году на три позиции и заняв девятую строчку, следует из РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T16:15
2021-12-14T16:15
в мире
сша
китай
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вошел в топ-10 самых почитаемых мужчин мира 2021 года, поднявшись в этом году на три позиции и заняв девятую строчку, следует из результатов опроса, проведенного компанией YouGov.Возглавили рейтинг самых почитаемых мужчин и женщин, как и в прошлом году, бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель соответственно.В десятку самых почитаемых в мире мужчин также вошли основатель Microsoft Билл Гейтс, председатель КНР Си Цзиньпин, футболисты Криштиану Роналду и Лионель Месси, актер Джеки Чан, миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск, премьер-министр Индии Нарендра Моди и основатель Alibaba Джек Ма. Бывший и нынешний президенты США Дональд Трамп и Джо Байден заняли 13-ю и 20-ю позиции соответственно.Самыми почитаемыми женщинами были названы актриса и спецпосланник УВКБ ООН Анджелина Джоли, королева Великобритании Елизавета II, телеведущая Опра Уинфри, актрисы Скарлетт Йоханссон, Эмма Уотсон, Приянка Чопра, певица Тейлор Свифт, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и правозащитница Малала Юсуфзай.Компания отмечает, что первые три строчки, как в мужском, так и в женском списках остались в этом году без изменений. Больше всего позиций за год набрали Приянка Чопра и Малала Юсуфзай – по пять.Опрос проводился, начиная с весны этого года, в нем приняли участие более 42 тысяч человек в 38 странах и территориях. Погрешность не уточняется.
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в мире, сша, китай, германия, владимир путин, джо байден, билл гейтс, spacex, си цзиньпин, microsoft corporation, дональд трамп, нарендра моди, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, тейлор свифт (певица), илон маск
16:15 14.12.2021
 
Путин вошел в список самых почитаемых мужчин 2021 года

Президент Путин вошел в список самых почитаемых мужчин 2021 года по рейтингу YouGov

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в угольной отрасли Кемеровской области Кузбасса в угольной отрасли Кузбасса
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в угольной отрасли Кемеровской области Кузбасса в угольной отрасли Кузбасса - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вошел в топ-10 самых почитаемых мужчин мира 2021 года, поднявшись в этом году на три позиции и заняв девятую строчку, следует из результатов опроса, проведенного компанией YouGov.
Возглавили рейтинг самых почитаемых мужчин и женщин, как и в прошлом году, бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель соответственно.
В десятку самых почитаемых в мире мужчин также вошли основатель Microsoft Билл Гейтс, председатель КНР Си Цзиньпин, футболисты Криштиану Роналду и Лионель Месси, актер Джеки Чан, миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск, премьер-министр Индии Нарендра Моди и основатель Alibaba Джек Ма. Бывший и нынешний президенты США Дональд Трамп и Джо Байден заняли 13-ю и 20-ю позиции соответственно.
Самыми почитаемыми женщинами были названы актриса и спецпосланник УВКБ ООН Анджелина Джоли, королева Великобритании Елизавета II, телеведущая Опра Уинфри, актрисы Скарлетт Йоханссон, Эмма Уотсон, Приянка Чопра, певица Тейлор Свифт, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и правозащитница Малала Юсуфзай.
Компания отмечает, что первые три строчки, как в мужском, так и в женском списках остались в этом году без изменений. Больше всего позиций за год набрали Приянка Чопра и Малала Юсуфзай – по пять.
Опрос проводился, начиная с весны этого года, в нем приняли участие более 42 тысяч человек в 38 странах и территориях. Погрешность не уточняется.
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В миреСШАКитайГерманияВладимир ПутинДжо БайденБилл ГейтсSpaceXСи ЦзиньпинMicrosoft CorporationДональд ТрампНарендра МодиУправление Верховного комиссара ООН по делам беженцевТейлор Свифт (певица)Илон Маск
 
 
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