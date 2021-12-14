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Шапка проекта Морская держава - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
Морская держава
https://ria.ru/20211214/podlodka-1763670798.html
Первую советскую АПЛ поднимут с помощью баржи и разместят в музее
Первую советскую АПЛ поднимут с помощью баржи и разместят в музее - РИА Новости, 14.12.2021
Первую советскую АПЛ поднимут с помощью баржи и разместят в музее
Первую советскую атомную подлодку К-3 "Ленинский комсомол", которая станет главным экспонатом военно-морского музея в рамках проекта "Остров фортов" в... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T15:10
2021-12-14T15:10
морская держава
объединенная судостроительная корпорация
ксения шойгу
алексей рахманов
кронштадт
россия
морская держава
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек – РИА Новости. Первую советскую атомную подлодку К-3 "Ленинский комсомол", которая станет главным экспонатом военно-морского музея в рамках проекта "Остров фортов" в Кронштадте, поднимут с помощью специальной баржи, сообщила руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксения Шойгу."Существуют четыре разных концепции, как ее поднимать… Победила одна из четырех концепций: лодка будет поднята на единственной барже, которая существует в России, зовут ее "Атлант" [полупогружная баржа "Атлант"]", - рассказала Шойгу журналистам на онлайн-конференции, посвященной основным результатам работы по проекту "Остров фортов".По ее словам, одновременно с реставрацией подлодки, где, в частности, предполагается воссоздать реакторный отсек, будет идти строительство основного купола будущего музея."Это будет как корабли собирают внутри бутылки", - пояснила Шойгу, добавив, что "Ленинский комсомол" не станет обычным музейным экспонатом.Для этого опрашиваются военнослужащие, которые служили на первой советской АПЛ и могут поделиться воспоминаниями.Гендиректор "Объединенной судостроительной корпорации" Алексей Рахманов сообщил во вторник, что подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол" встанет на вечную стоянку в Кронштадте в 2022 году.
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объединенная судостроительная корпорация, ксения шойгу, алексей рахманов, кронштадт, россия, морская держава
15:10 14.12.2021
 

Первую советскую АПЛ поднимут с помощью баржи и разместят в музее

© РИА Новости / Валентин ЕгоршинАтомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол" в доках Музея военно-морской славы в Кронштадте
Атомная подводная лодка К-3 Ленинский комсомол в доках Музея военно-морской славы в Кронштадте - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Валентин Егоршин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек – РИА Новости. Первую советскую атомную подлодку К-3 "Ленинский комсомол", которая станет главным экспонатом военно-морского музея в рамках проекта "Остров фортов" в Кронштадте, поднимут с помощью специальной баржи, сообщила руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксения Шойгу.
"Существуют четыре разных концепции, как ее поднимать… Победила одна из четырех концепций: лодка будет поднята на единственной барже, которая существует в России, зовут ее "Атлант" [полупогружная баржа "Атлант"]", - рассказала Шойгу журналистам на онлайн-конференции, посвященной основным результатам работы по проекту "Остров фортов".
Прибытие первой советской атомной подлодки К-3 в Кронштадт
© РИА Новости / Валентин ЕгоршинАтомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол" в доках Северной верфи перед ее транспортировкой в Музей военно-морской славы в Кронштадте
Атомная подводная лодка К-3 Ленинский комсомол в доках Северной верфи перед ее транспортировкой в Музей военно-морской славы в Кронштадте
1 из 6
Атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол" в доках Северной верфи перед ее транспортировкой в Музей военно-морской славы в Кронштадте
© РИА Новости / Валентин Егоршин
© РИА Новости / Валентин ЕгоршинАтомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол" в доках Северной верфи перед ее транспортировкой в Музей военно-морской славы в Кронштадте
Атомная подводная лодка К-3 Ленинский комсомол в доках Северной верфи перед ее транспортировкой в Музей военно-морской славы в Кронштадте
2 из 6
Атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол" в доках Северной верфи перед ее транспортировкой в Музей военно-морской славы в Кронштадте
© РИА Новости / Валентин Егоршин
© РИА Новости / Валентин ЕгоршинАтомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол" в доках Северной верфи перед ее транспортировкой в Музей военно-морской славы в Кронштадте
Атомная подводная лодка К-3 Ленинский комсомол в доках Северной верфи перед ее транспортировкой в Музей военно-морской славы в Кронштадте
3 из 6
Атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол" в доках Северной верфи перед ее транспортировкой в Музей военно-морской славы в Кронштадте
© РИА Новости / Валентин Егоршин
© РИА Новости / Валентин ЕгоршинТранспортировка атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол" из доков Северной верфи в Музей военно-морской славы в Кронштадте
Транспортировка атомной подводной лодки К-3 Ленинский комсомол из доков Северной верфи в Музей военно-морской славы в Кронштадте
4 из 6
Транспортировка атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол" из доков Северной верфи в Музей военно-морской славы в Кронштадте
© РИА Новости / Валентин Егоршин
© РИА Новости / Валентин ЕгоршинАтомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол" в доках Музея военно-морской славы в Кронштадте
Атомная подводная лодка К-3 Ленинский комсомол в доках Музея военно-морской славы в Кронштадте
5 из 6
Атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол" в доках Музея военно-морской славы в Кронштадте
© РИА Новости / Валентин Егоршин
© РИА Новости / Валентин ЕгоршинАтомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол" в доках Музея военно-морской славы в Кронштадте
Атомная подводная лодка К-3 Ленинский комсомол в доках Музея военно-морской славы в Кронштадте
6 из 6
Атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол" в доках Музея военно-морской славы в Кронштадте
© РИА Новости / Валентин Егоршин
1 из 6
Атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол" в доках Северной верфи перед ее транспортировкой в Музей военно-морской славы в Кронштадте
© РИА Новости / Валентин Егоршин
2 из 6
Атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол" в доках Северной верфи перед ее транспортировкой в Музей военно-морской славы в Кронштадте
© РИА Новости / Валентин Егоршин
3 из 6
Атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол" в доках Северной верфи перед ее транспортировкой в Музей военно-морской славы в Кронштадте
© РИА Новости / Валентин Егоршин
4 из 6
Транспортировка атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол" из доков Северной верфи в Музей военно-морской славы в Кронштадте
© РИА Новости / Валентин Егоршин
5 из 6
Атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол" в доках Музея военно-морской славы в Кронштадте
© РИА Новости / Валентин Егоршин
6 из 6
Атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол" в доках Музея военно-морской славы в Кронштадте
© РИА Новости / Валентин Егоршин
По ее словам, одновременно с реставрацией подлодки, где, в частности, предполагается воссоздать реакторный отсек, будет идти строительство основного купола будущего музея.
"Это будет как корабли собирают внутри бутылки", - пояснила Шойгу, добавив, что "Ленинский комсомол" не станет обычным музейным экспонатом.

"Мы хотим, чтобы она не была "новьем", где, как говорят, муха не сидела. Хотелось бы, чтобы эта подлодка внутри тоже была живая", - рассказала она.

Для этого опрашиваются военнослужащие, которые служили на первой советской АПЛ и могут поделиться воспоминаниями.
Гендиректор "Объединенной судостроительной корпорации" Алексей Рахманов сообщил во вторник, что подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол" встанет на вечную стоянку в Кронштадте в 2022 году.
 
Морская державаОбъединенная судостроительная корпорацияКсения ШойгуАлексей РахмановКронштадтРоссияМорская держава
 
 
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