https://ria.ru/20211214/podlodka-1763670798.html

Первую советскую АПЛ поднимут с помощью баржи и разместят в музее

Первую советскую АПЛ поднимут с помощью баржи и разместят в музее - РИА Новости, 14.12.2021

Первую советскую АПЛ поднимут с помощью баржи и разместят в музее

Первую советскую атомную подлодку К-3 "Ленинский комсомол", которая станет главным экспонатом военно-морского музея в рамках проекта "Остров фортов" в... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T15:10

2021-12-14T15:10

2021-12-14T15:10

морская держава

объединенная судостроительная корпорация

ксения шойгу

алексей рахманов

кронштадт

россия

морская держава

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек – РИА Новости. Первую советскую атомную подлодку К-3 "Ленинский комсомол", которая станет главным экспонатом военно-морского музея в рамках проекта "Остров фортов" в Кронштадте, поднимут с помощью специальной баржи, сообщила руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксения Шойгу."Существуют четыре разных концепции, как ее поднимать… Победила одна из четырех концепций: лодка будет поднята на единственной барже, которая существует в России, зовут ее "Атлант" [полупогружная баржа "Атлант"]", - рассказала Шойгу журналистам на онлайн-конференции, посвященной основным результатам работы по проекту "Остров фортов".По ее словам, одновременно с реставрацией подлодки, где, в частности, предполагается воссоздать реакторный отсек, будет идти строительство основного купола будущего музея."Это будет как корабли собирают внутри бутылки", - пояснила Шойгу, добавив, что "Ленинский комсомол" не станет обычным музейным экспонатом.Для этого опрашиваются военнослужащие, которые служили на первой советской АПЛ и могут поделиться воспоминаниями.Гендиректор "Объединенной судостроительной корпорации" Алексей Рахманов сообщил во вторник, что подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол" встанет на вечную стоянку в Кронштадте в 2022 году.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

объединенная судостроительная корпорация, ксения шойгу, алексей рахманов, кронштадт, россия, морская держава