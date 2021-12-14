https://ria.ru/20211214/omikron-shtamm-1763638963.html

В России создали тест-систему для выявления омикрон-штамма коронавируса

В России создали тест-систему для выявления омикрон-штамма коронавируса - РИА Новости, 14.12.2021

В России создали тест-систему для выявления омикрон-штамма коронавируса

Тест-систему для выявления омикрон-штамма коронавируса опробуют в России. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T12:42

2021-12-14T12:42

2021-12-14T13:28

распространение коронавируса

в мире

общество

юар

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

российская академия наук

здоровье - общество

анна попова

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Тест-систему для выявления омикрон-штамма коронавируса опробуют в России. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."На сегодняшний день уже создана тест-система для нового "омикрон"-штамма, сегодня она тестируется в ЮАР, и сегодня так как у нас есть вирус, мы можем тестировать ее в стране", — сказала она на общественном собрании членов Российской академии наук.Новую разновидность коронавируса SARS-CoV2 обнаружили в ноябре в Ботсване и ЮАР. Штамм содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом: больного СПИДом или зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала его "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.ВОЗ ожидает роста числа госпитализаций и смертей из-за распространения омикрон-штамма. Ученые также допустили, что он вытеснит доминирующую ныне "дельту". По предварительным данным, "омикрон" может снижать эффективность вакцин, но менее опасен. Как отмечал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, у привитых болезнь проходит в легкой форме.В России зафиксированы 16 случаев заражения этой разновидностью коронавируса. По словам Анны Поповой, из них 11 — у привитых.

https://ria.ru/20211214/koronavirus-1763638808.html

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