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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211214/omikron-shtamm-1763638963.html
В России создали тест-систему для выявления омикрон-штамма коронавируса
В России создали тест-систему для выявления омикрон-штамма коронавируса - РИА Новости, 14.12.2021
В России создали тест-систему для выявления омикрон-штамма коронавируса
Тест-систему для выявления омикрон-штамма коронавируса опробуют в России. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T12:42
2021-12-14T13:28
распространение коронавируса
в мире
общество
юар
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
здоровье - общество
анна попова
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Тест-систему для выявления омикрон-штамма коронавируса опробуют в России. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."На сегодняшний день уже создана тест-система для нового "омикрон"-штамма, сегодня она тестируется в ЮАР, и сегодня так как у нас есть вирус, мы можем тестировать ее в стране", — сказала она на общественном собрании членов Российской академии наук.Новую разновидность коронавируса SARS-CoV2 обнаружили в ноябре в Ботсване и ЮАР. Штамм содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом: больного СПИДом или зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала его "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.ВОЗ ожидает роста числа госпитализаций и смертей из-за распространения омикрон-штамма. Ученые также допустили, что он вытеснит доминирующую ныне "дельту". По предварительным данным, "омикрон" может снижать эффективность вакцин, но менее опасен. Как отмечал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, у привитых болезнь проходит в легкой форме.В России зафиксированы 16 случаев заражения этой разновидностью коронавируса. По словам Анны Поповой, из них 11 — у привитых.
https://ria.ru/20211214/koronavirus-1763638808.html
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в мире, общество, юар, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
12:42 14.12.2021 (обновлено: 13:28 14.12.2021)
 
В России создали тест-систему для выявления омикрон-штамма коронавируса

Попова: в России создали новую тест-систему для выявления омикрон-штамма коронавируса

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2
Медицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2 - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Тест-систему для выявления омикрон-штамма коронавируса опробуют в России. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"На сегодняшний день уже создана тест-система для нового "омикрон"-штамма, сегодня она тестируется в ЮАР, и сегодня так как у нас есть вирус, мы можем тестировать ее в стране", — сказала она на общественном собрании членов Российской академии наук.
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
12:41Распространение коронавируса
В ВОЗ заявили о "цунами" заражений коронавирусом в мире
Новую разновидность коронавируса SARS-CoV2 обнаружили в ноябре в Ботсване и ЮАР. Штамм содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом: больного СПИДом или зараженного ВИЧ.
Всемирная организация здравоохранения признала его "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
ВОЗ ожидает роста числа госпитализаций и смертей из-за распространения омикрон-штамма. Ученые также допустили, что он вытеснит доминирующую ныне "дельту". По предварительным данным, "омикрон" может снижать эффективность вакцин, но менее опасен. Как отмечал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, у привитых болезнь проходит в легкой форме.
В России зафиксированы 16 случаев заражения этой разновидностью коронавируса. По словам Анны Поповой, из них 11 — у привитых.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Инфографика
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Распространение коронавирусаВ миреОбществоЮАРФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Российская академия наукЗдоровье - ОбществоАнна ПоповаРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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