https://ria.ru/20211214/omikron-1763740143.html
Глава ВОЗ заявил, что "омикрон" распространился в большинстве стран мира
Глава ВОЗ заявил, что "омикрон" распространился в большинстве стран мира - РИА Новости, 14.12.2021
Глава ВОЗ заявил, что "омикрон" распространился в большинстве стран мира
Новый штамм коронавируса "омикрон" распространен в большинстве стран мира, даже если его официально еще не выявили, заявил на брифинге генеральный директор... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T20:23
2021-12-14T20:23
2021-12-14T20:23
распространение коронавируса
в мире
юар
воз
тедрос адханом гебрейесус
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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ЖЕНЕВА, 14 дек - РИА Новости. Новый штамм коронавируса "омикрон" распространен в большинстве стран мира, даже если его официально еще не выявили, заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус."На данный момент 77 стран сообщили о случаях "омикрона", и реальность заключается в том, что "омикрон", скорее всего, есть в большинстве стран, даже если его еще не выявили. "Омикрон" распространяется с такой скоростью, которую мы не наблюдали в других вариантах", - сказал он.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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в мире, юар, воз, тедрос адханом гебрейесус, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
Глава ВОЗ заявил, что "омикрон" распространился в большинстве стран мира
Глава ВОЗ Гебрейесус заявил, что "омикрон" распространился в большинстве стран мира