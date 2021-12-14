https://ria.ru/20211214/omikron-1763740143.html

Глава ВОЗ заявил, что "омикрон" распространился в большинстве стран мира

Глава ВОЗ заявил, что "омикрон" распространился в большинстве стран мира - РИА Новости, 14.12.2021

Глава ВОЗ заявил, что "омикрон" распространился в большинстве стран мира

Новый штамм коронавируса "омикрон" распространен в большинстве стран мира, даже если его официально еще не выявили, заявил на брифинге генеральный директор... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T20:23

2021-12-14T20:23

2021-12-14T20:23

распространение коронавируса

в мире

юар

воз

тедрос адханом гебрейесус

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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ЖЕНЕВА, 14 дек - РИА Новости. Новый штамм коронавируса "омикрон" распространен в большинстве стран мира, даже если его официально еще не выявили, заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус."На данный момент 77 стран сообщили о случаях "омикрона", и реальность заключается в том, что "омикрон", скорее всего, есть в большинстве стран, даже если его еще не выявили. "Омикрон" распространяется с такой скоростью, которую мы не наблюдали в других вариантах", - сказал он.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://ria.ru/20211214/sputnik-1763653930.html

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в мире, юар, воз, тедрос адханом гебрейесус, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса