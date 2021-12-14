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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211214/omikron-1763740143.html
Глава ВОЗ заявил, что "омикрон" распространился в большинстве стран мира
Глава ВОЗ заявил, что "омикрон" распространился в большинстве стран мира - РИА Новости, 14.12.2021
Глава ВОЗ заявил, что "омикрон" распространился в большинстве стран мира
Новый штамм коронавируса "омикрон" распространен в большинстве стран мира, даже если его официально еще не выявили, заявил на брифинге генеральный директор... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T20:23
2021-12-14T20:23
распространение коронавируса
в мире
юар
воз
тедрос адханом гебрейесус
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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ЖЕНЕВА, 14 дек - РИА Новости. Новый штамм коронавируса "омикрон" распространен в большинстве стран мира, даже если его официально еще не выявили, заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус."На данный момент 77 стран сообщили о случаях "омикрона", и реальность заключается в том, что "омикрон", скорее всего, есть в большинстве стран, даже если его еще не выявили. "Омикрон" распространяется с такой скоростью, которую мы не наблюдали в других вариантах", - сказал он.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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в мире, юар, воз, тедрос адханом гебрейесус, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
20:23 14.12.2021
 
Глава ВОЗ заявил, что "омикрон" распространился в большинстве стран мира

Глава ВОЗ Гебрейесус заявил, что "омикрон" распространился в большинстве стран мира

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 14 дек - РИА Новости. Новый штамм коронавируса "омикрон" распространен в большинстве стран мира, даже если его официально еще не выявили, заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
"На данный момент 77 стран сообщили о случаях "омикрона", и реальность заключается в том, что "омикрон", скорее всего, есть в большинстве стран, даже если его еще не выявили. "Омикрон" распространяется с такой скоростью, которую мы не наблюдали в других вариантах", - сказал он.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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Распространение коронавирусаВ миреЮАРВОЗТедрос Адханом ГебрейесусКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
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