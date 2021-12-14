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Британские медики признали "омикрон" доминирующим штаммом в Лондоне

Британские медики признали "омикрон" доминирующим штаммом в Лондоне - РИА Новости, 14.12.2021

Британские медики признали "омикрон" доминирующим штаммом в Лондоне

"Омикрон" стал доминирующим штаммом коронавируса в Лондоне, заявил главный специалист по общественному здравоохранению британской столицы Кевин Фентон. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T15:48

2021-12-14T15:48

2021-12-14T15:48

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ЛОНДОН, 14 дек — РИА Новости. "Омикрон" стал доминирующим штаммом коронавируса в Лондоне, заявил главный специалист по общественному здравоохранению британской столицы Кевин Фентон."Наш последний мониторинг предварительных данных показывает, что более 50% случаев, которые анализируются в Лондоне, являются "омикроном". (Этот штамм в настоящее время) заменяет "дельту" в качестве доминирующего варианта", - сказал он изданию Evening Standard.По данным издания, количество больных коронавирусом в лондонских больницах возросло до 1 360, что является самым высоким показателем с начала марта, когда в городе завершалась вторая волна COVID-19.Отмечается, что до двух миллионов лондонцев не получили никакой вакцины, что делает их уязвимыми для вируса, а перегруженность Службы национального здравоохранения повлияет на обслуживание миллионов других людей.По состоянию на 13 декабря в Великобритании было зарегистрировано 4 713 подтвержденных случаев выявления штамма "омикрон". При этом, по оценкам Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании, в настоящее время число ежедневных заражений составляет около 200 тысяч.Как заявлял накануне глава британского Минздрава Саджид Джавид, ожидается, что "омикрон", на который приходится более 20% случаев заболевания в Англии, станет доминирующим вариантом COVID–19 в столице в ближайшие 48 часов. Британские медики ранее рекомендовали повысить уровень угрозы от COVID-19 в стране с третьего до четвертого, что означает высокие темпы передачи инфекции и существенное или растущее давление на сектор здравоохранения. Джавид заявил, что число заражений штаммом коронавируса "омикрон" в Великобритании к концу декабря может превысить миллион.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ обозначила греческой буквой "омикрон".

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