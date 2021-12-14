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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211214/omikron-1763680837.html
Британские медики признали "омикрон" доминирующим штаммом в Лондоне
Британские медики признали "омикрон" доминирующим штаммом в Лондоне - РИА Новости, 14.12.2021
Британские медики признали "омикрон" доминирующим штаммом в Лондоне
"Омикрон" стал доминирующим штаммом коронавируса в Лондоне, заявил главный специалист по общественному здравоохранению британской столицы Кевин Фентон. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T15:48
2021-12-14T15:48
распространение коронавируса
в мире
юар
лондон
великобритания
воз
здоровье - общество
саджид джавид
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ЛОНДОН, 14 дек — РИА Новости. "Омикрон" стал доминирующим штаммом коронавируса в Лондоне, заявил главный специалист по общественному здравоохранению британской столицы Кевин Фентон."Наш последний мониторинг предварительных данных показывает, что более 50% случаев, которые анализируются в Лондоне, являются "омикроном". (Этот штамм в настоящее время) заменяет "дельту" в качестве доминирующего варианта", - сказал он изданию Evening Standard.По данным издания, количество больных коронавирусом в лондонских больницах возросло до 1 360, что является самым высоким показателем с начала марта, когда в городе завершалась вторая волна COVID-19.Отмечается, что до двух миллионов лондонцев не получили никакой вакцины, что делает их уязвимыми для вируса, а перегруженность Службы национального здравоохранения повлияет на обслуживание миллионов других людей.По состоянию на 13 декабря в Великобритании было зарегистрировано 4 713 подтвержденных случаев выявления штамма "омикрон". При этом, по оценкам Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании, в настоящее время число ежедневных заражений составляет около 200 тысяч.Как заявлял накануне глава британского Минздрава Саджид Джавид, ожидается, что "омикрон", на который приходится более 20% случаев заболевания в Англии, станет доминирующим вариантом COVID–19 в столице в ближайшие 48 часов. Британские медики ранее рекомендовали повысить уровень угрозы от COVID-19 в стране с третьего до четвертого, что означает высокие темпы передачи инфекции и существенное или растущее давление на сектор здравоохранения. Джавид заявил, что число заражений штаммом коронавируса "омикрон" в Великобритании к концу декабря может превысить миллион.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ обозначила греческой буквой "омикрон".
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в мире, юар, лондон, великобритания, воз, здоровье - общество, саджид джавид, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
15:48 14.12.2021
 
Британские медики признали "омикрон" доминирующим штаммом в Лондоне

Британский медик Фентон назвал "омикрон" доминирующим штаммом коронавируса в Лондоне

© AP Photo / Kirsty WigglesworthТехник в лаборатории Имперского колледжа Лондона исследует вирус COVID-19
Техник в лаборатории Имперского колледжа Лондона исследует вирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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ЛОНДОН, 14 дек — РИА Новости. "Омикрон" стал доминирующим штаммом коронавируса в Лондоне, заявил главный специалист по общественному здравоохранению британской столицы Кевин Фентон.
"Наш последний мониторинг предварительных данных показывает, что более 50% случаев, которые анализируются в Лондоне, являются "омикроном". (Этот штамм в настоящее время) заменяет "дельту" в качестве доминирующего варианта", - сказал он изданию Evening Standard.
По данным издания, количество больных коронавирусом в лондонских больницах возросло до 1 360, что является самым высоким показателем с начала марта, когда в городе завершалась вторая волна COVID-19.
Отмечается, что до двух миллионов лондонцев не получили никакой вакцины, что делает их уязвимыми для вируса, а перегруженность Службы национального здравоохранения повлияет на обслуживание миллионов других людей.
По состоянию на 13 декабря в Великобритании было зарегистрировано 4 713 подтвержденных случаев выявления штамма "омикрон". При этом, по оценкам Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании, в настоящее время число ежедневных заражений составляет около 200 тысяч.
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
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Как заявлял накануне глава британского Минздрава Саджид Джавид, ожидается, что "омикрон", на который приходится более 20% случаев заболевания в Англии, станет доминирующим вариантом COVID–19 в столице в ближайшие 48 часов. Британские медики ранее рекомендовали повысить уровень угрозы от COVID-19 в стране с третьего до четвертого, что означает высокие темпы передачи инфекции и существенное или растущее давление на сектор здравоохранения. Джавид заявил, что число заражений штаммом коронавируса "омикрон" в Великобритании к концу декабря может превысить миллион.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ обозначила греческой буквой "омикрон".
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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Распространение коронавирусаВ миреЮАРЛондонВеликобританияВОЗЗдоровье - ОбществоСаджид ДжавидКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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