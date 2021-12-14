https://ria.ru/20211214/omikron-1763632597.html

Песков об "омикроне": надо надеяться на лучшее, но быть готовыми к худшему

Песков об "омикроне": надо надеяться на лучшее, но быть готовыми к худшему - РИА Новости, 14.12.2021

Песков об "омикроне": надо надеяться на лучшее, но быть готовыми к худшему

Российские власти, оценивая опасность нового штамма коронавируса "омикрон", исходят из того, что нужно надеяться на лучшее, но быть готовыми к худшему, заявил... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T12:24

2021-12-14T12:24

2021-12-14T12:30

распространение коронавируса

общество

дмитрий песков

россия

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российские власти, оценивая опасность нового штамма коронавируса "омикрон", исходят из того, что нужно надеяться на лучшее, но быть готовыми к худшему, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вы знаете, лучше всего надеяться на лучшее, но быть готовым к худшему. Наверное, вот это должно быть нашим кредо. В плане готовности вы знаете, что благодаря работе нашего правительственного штаба у нас вся логистика готова к экстремальной нагрузке на систему здравоохранения. Прошлая волна, мы через нее прошли, позапрошлая волна, мы через нее прошли. Мы видим что наработано много опыта", - сказал Песков.Песков также заявил, что новый штамм коронавируса "омикрон" пока недостаточно изучен, но логистически РФ готова к возможным экстремальным нагрузкам на систему здравоохранения."Диаметрально противоположные точки зрения ученых по "омикрону" говорят о том, что пока он недостаточно изучен. Поэтому еще предстоит поработать, чтобы понять, опасно это или неопасно, целебно или не целебно, убийственно или не убийственно. Безусловно, это новый штамм, это новая угроза", - сказал Песков журналистам в понедельник.Он отметил, что РФ готова к возможным нагрузкам на систему здравоохранения. "В плане готовности вы знаете, что благодаря работе нашего правительственного штаба у нас вся логистика готова к экстремальной нагрузке на систему здравоохранения. Прошлая волна, мы через нее прошли, позапрошлая волна, мы через нее прошли. Мы видим, что наработано много опыта", - сказал Песков.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://radiosputnik.ria.ru/20211214/omikron-1763607788.html

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общество, дмитрий песков, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса