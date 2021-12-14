https://ria.ru/20211214/omikron-1763621547.html

Во Франции выявили более 130 случаев заражения омикрон-штаммом

Во Франции выявили более 130 случаев заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 14.12.2021

Во Франции выявили более 130 случаев заражения омикрон-штаммом

Более 130 случаев заболевания штаммом коронавируса "омикрон" выявлено во Франции, заявил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T11:32

2021-12-14T11:32

2021-12-14T11:32

распространение коронавируса

в мире

франция

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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ПАРИЖ, 14 дек - РИА Новости. Более 130 случаев заболевания штаммом коронавируса "омикрон" выявлено во Франции, заявил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь."Было выявлено более 130 случаев", - сказал Атталь радиостанции France Info.Он указал на то, что за неделю было сделано 10 тысяч тестов на коронавирус."Во всем мире существует очень серьезная озабоченность по поводу штамма "омикрон", который, по всей вероятности. даже более заразен, чем вариант "дельта", - отметил представитель кабмина Франции.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания решила классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://ria.ru/20211214/omikron-1763598332.html

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в мире, франция, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса