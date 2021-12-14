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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211214/omikron-1763598332.html
ВОЗ ожидает роста числа госпитализаций и смертей из-за штамма "омикрон"
ВОЗ ожидает роста числа госпитализаций и смертей из-за штамма "омикрон" - РИА Новости, 14.12.2021
ВОЗ ожидает роста числа госпитализаций и смертей из-за штамма "омикрон"
ВОЗ прогнозирует дальнейшее распространение омикрон-штамма, заявили РИА Новости в пресс-службе организации. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T09:02
2021-12-14T10:02
распространение коронавируса
в мире
великобритания
воз
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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ЖЕНЕВА, 14 дек — РИА Новости. ВОЗ прогнозирует дальнейшее распространение омикрон-штамма, заявили РИА Новости в пресс-службе организации."По мере увеличения числа случаев &lt;...&gt; во всем мире мы ожидаем появления информации о количестве госпитализированных случаев и даже смертей", — добавили собеседники агентства.Накануне Великобритания сообщила о первом летальном исходе от "омикрона"."Многие страны все еще не располагают возможностями для последовательного анализа образцов всех случаев заражений или смертей, поэтому информацию о смертях, вызванных конкретным вариантом, может быть трудно представить точно", — считают в ВОЗ.Более подробные данные о тяжести "омикрона" могут появиться в ближайшие недели: должно пройти время между инфицированием и последствиями.Омикрон-штамм SARS-CoV-2Новый штамм SARS-CoV-2 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом: больного СПИДом или зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. При этом, как отмечал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, у привитых болезнь проходит в легкой форме.Сейчас во многих государствах доминирует дельта-штамм B.1.617.2, впервые обнаруженный в Индии, но ученые допускают, что ему на смену придет B.1.1.529, уже обнаруженный в десятках стран. При этом, по предварительным данным, "омикрон" может снижать эффективность вакцин, но менее опасен, чем "дельта".
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в мире, великобритания, воз, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
09:02 14.12.2021 (обновлено: 10:02 14.12.2021)
 
ВОЗ ожидает роста числа госпитализаций и смертей из-за штамма "омикрон"

ВОЗ ожидает роста числа госпитализаций и смертей из-за омикрон-штамма коронавируса

© AP Photo / Denis FarrellАвтозаправочная станция в Претории, ЮАР
Автозаправочная станция в Претории, ЮАР - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© AP Photo / Denis Farrell
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 14 дек — РИА Новости. ВОЗ прогнозирует дальнейшее распространение омикрон-штамма, заявили РИА Новости в пресс-службе организации.
"По мере увеличения числа случаев <...> во всем мире мы ожидаем появления информации о количестве госпитализированных случаев и даже смертей", — добавили собеседники агентства.
Накануне Великобритания сообщила о первом летальном исходе от "омикрона".
"Многие страны все еще не располагают возможностями для последовательного анализа образцов всех случаев заражений или смертей, поэтому информацию о смертях, вызванных конкретным вариантом, может быть трудно представить точно", — считают в ВОЗ.
Более подробные данные о тяжести "омикрона" могут появиться в ближайшие недели: должно пройти время между инфицированием и последствиями.
Люди в масках возле метро Piccadilly Circus в Лондоне - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
12 декабря, 09:51Распространение коронавируса
Британские медики спрогнозировали гибель 75 тысяч человек из-за омикрона

Омикрон-штамм SARS-CoV-2

Новый штамм SARS-CoV-2 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом: больного СПИДом или зараженного ВИЧ.
Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. При этом, как отмечал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, у привитых болезнь проходит в легкой форме.
Сейчас во многих государствах доминирует дельта-штамм B.1.617.2, впервые обнаруженный в Индии, но ученые допускают, что ему на смену придет B.1.1.529, уже обнаруженный в десятках стран. При этом, по предварительным данным, "омикрон" может снижать эффективность вакцин, но менее опасен, чем "дельта".
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Инфографика
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Распространение коронавирусаВ миреВеликобританияВОЗКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
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