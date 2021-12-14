https://ria.ru/20211214/omikron-1763598332.html

ВОЗ ожидает роста числа госпитализаций и смертей из-за штамма "омикрон"

ВОЗ ожидает роста числа госпитализаций и смертей из-за штамма "омикрон" - РИА Новости, 14.12.2021

ВОЗ ожидает роста числа госпитализаций и смертей из-за штамма "омикрон"

ВОЗ прогнозирует дальнейшее распространение омикрон-штамма, заявили РИА Новости в пресс-службе организации. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T09:02

2021-12-14T09:02

2021-12-14T10:02

распространение коронавируса

в мире

великобритания

воз

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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ЖЕНЕВА, 14 дек — РИА Новости. ВОЗ прогнозирует дальнейшее распространение омикрон-штамма, заявили РИА Новости в пресс-службе организации."По мере увеличения числа случаев <...> во всем мире мы ожидаем появления информации о количестве госпитализированных случаев и даже смертей", — добавили собеседники агентства.Накануне Великобритания сообщила о первом летальном исходе от "омикрона"."Многие страны все еще не располагают возможностями для последовательного анализа образцов всех случаев заражений или смертей, поэтому информацию о смертях, вызванных конкретным вариантом, может быть трудно представить точно", — считают в ВОЗ.Более подробные данные о тяжести "омикрона" могут появиться в ближайшие недели: должно пройти время между инфицированием и последствиями.Омикрон-штамм SARS-CoV-2Новый штамм SARS-CoV-2 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом: больного СПИДом или зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. При этом, как отмечал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, у привитых болезнь проходит в легкой форме.Сейчас во многих государствах доминирует дельта-штамм B.1.617.2, впервые обнаруженный в Индии, но ученые допускают, что ему на смену придет B.1.1.529, уже обнаруженный в десятках стран. При этом, по предварительным данным, "омикрон" может снижать эффективность вакцин, но менее опасен, чем "дельта".

https://ria.ru/20211212/omikron-shtamm-1763323534.html

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в мире, великобритания, воз, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса